ترامپ: ایرانی‌ها را از ونزوئلا اخراج کنید!

بر اساس گزارش رسانه آمریکایی، واشنگتن به معاون رئیس جمهور ونزوئلا اخطار داده باید مجری راهبردی که ایالات متحده در قبال این کشور آمریکای لاتین مد نظر دارد، باشد در غیر این صورت به سرنوشت نیکولاس مادورو دچار خواهد شد.
ترامپ: ایرانی‌ها را از ونزوئلا اخراج کنید!

بر اساس گزارش رسانه آمریکایی، واشنگتن به معاون رئیس جمهور ونزوئلا اخطار داده باید مجری راهبردی که ایالات متحده در قبال این کشور آمریکای لاتین مد نظر دارد، باشد در غیر این صورت به سرنوشت نیکولاس مادورو دچار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روزنامه آمریکایی گزارش داد دولت «دونالد ترامپ»،‌ رئیس جمهور آمریکا، «دلسی رودریگز»، معاون رئیس جمهور ونزوئلا را به عنوان رهبر موقت این کشور در نظر گرفته و او را تهدید کرده در صورتی که نمی‌خواهد به سرنوشتی مشابه با سرنوشت «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، یعنی ربوده شدن توسط سربازان آمریکایی، دچار شود باید زیر بار اجرای خواسته‌های مد نظر واشنگتن برود.

به نوشته روزنامه «پالتیکو»، مقام‌های آمریکایی در این راستا به دلسی رودریگز گفته‌اند او باید دست کم سه خواسته مد نظر واشنگتن را انجام دهد.

به نوشته این نشریه، یک مقام آمریکایی مطلع به وضعیت و یک شخص آگاه به بحث‌های داخلی دولت گفتند این خواسته‌ها شامل این موارد هستند: «سرکوب جریان قاچاق مواد مخدر، بیرون انداختن عوامل ایرانی، کوبایی و دیگر عوامل کشورها یا شبکه‌های متخاصم با واشنگتن و متوقف کردن فروش نفت به رقبای آمریکا.»

این ۲ منبع خاطر نشان کردند مقام‌های آمریکایی همچنین انتظار دارند رودریگز که اکنون طبق قانون اساسی ونزوئلا به عنوان جانشین ریاست جمهوری کار می‌کند «نهایتا برگزاری انتخابات آزاد را تسهیل کرده و سپس کنار برود.»

طبق این گزارش، آمریکا برای اجرای این درخواست‌ها ضرب‌الاجل مشخص تعیین نکرده و مقام‌های آمریکایی تاکید کرده‌اند برگزاری انتخابات نزدیک نیست.

به نوشته پالتیکو، با گذشت ۲ روز از حمله آمریکا به ونزوئلا که به دستگیر شدن «نیکولاس مادورو» ختم شد هنوز خیلی چیزها درباره برنامه‌هایی که واشنگتن برای این کشور حوزه آمریکای لاتین در نظر دارد، نامشخص است.

کاخ سفید در توضیح درباره تجاوز روز شنبه خود به ونزوئلا مدعی شده که یک عملیات برای «اعمال قانون» و نه یک «تغییر رژیم» یا «جنگ» را علیه مادورو اجرا کرده است اما طبق این گزارش دونالد ترامپ ممکن است دست به «اقدامات دراماتیک و حملات هدفمند» علیه ونزوئلا زده و باعث تحریک «خشونت و دیگر بی‌ثباتی‌ها» شود.

پالتیکو با اشاره به اظهارات روز یکشنبه ترامپ علیه ونزوئلا که در آن تهدید به اجرای دومین تهاجم به این کشور کرد، نوشت: «به نظر می‌رسد رودریگز در هر گونه راهبرد ایالات متحده برای ونزوئلا که ممکن است بروز پیدا کند، محوریت دارد. هر چند که او یک متحد دیرینه مادورو با گرایش‌های سوسیالیستی جدی محسوب می‌شود، اما تیم ترامپ اطمینان دارد که خواسته‌هایش را انجام می‌دهد. ترامپ هشدار داده در غیر این صورت او هم با یک اقدام نظامی چشمگیر مواجه خواهد شد.»

همچنین یک مقام ارشد آمریکایی گفت تمرکز واشنگتن هم‌اکنون بر این است که اطمینان حاصل کند «این کشور برای پیشروی به سمت منافع آمریکا باثبات باقی بماند» اما از صحبت درباره خواسته‌های مطرح شده خطاب به رودریگز امتناع کرد.

همچنین این روزنامه آمریکایی نوشت: تیم ترامپ فکر می‌کند رودریگز را «تحت اختیار خود گرفته و می‌تواند رودریگز را قبل از آنکه از دست او خلاص بشود، با شلاق به سمت هر مسیری که می‌خواهد، هدایت کند.»

روردیگز در حالی که بلافاصله بعد از دستگیری و ربودن مادورو، این رویداد را محکوم کرد اما اواخر روز یکشنبه گفت «دستورکار همکاری با ایالات متحده» را اتخاذ می‌کند.

همچنین «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا که اخیرا طبق گزارش یک رسانه آمریکایی، از سوی دولت دونالد ترامپ به عنوان مسئول «اداره امور ونزوئلا» در نظر گرفته شده در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت این ادعای ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا ونزوئلا را «اداره خواهد کرد» به معنی اعمال نفوذ بر رودریگز است. او در این مصاحبه در عین حال برگزاری انتخابات در ونزوئلا را مهم دانست اما این پیام را داد که این انتخابات به این زودی قرار نیست، برگزار شود.

به گفته یک مقام آمریکایی، دیگر دستیاران ترامپ، مانند «ریچارد گرنل»، کسی که سابق بر این دیپلماسی پشت پرده با کاراکاس را رهبری ‌کرده، از روی کار ماندن رودریگز در ونزوئلا تا اطلاع ثانوی حمایت کرده‌اند.

این مقام ارشد آمریکایی گفت گرنل، که ترامپ او را برای مدیریت «مرکز کِنِدی» انتخاب کرده در سیاست‌گذاری‌های اخیر دولت در مورد ونزوئلا نقشی نداشته و در تیمی که با دولت کنونی در کاراکاس کار می‌کند، حضور ندارد.

با این حال، این مقام ارشد آمریکایی همچنین ادعا کرد: رئیس جمهور آمریکا معتقد است «برای ما هنوز خیلی زود است که حتی در مورد انتخابات در ونزوئلا صحبت کنیم.»

این مقام ارشد آمریکایی افزود: «البته انتخابات چیزی است که ما خواستار برگزاری‌اش هستیم اما جزو مسائلی که در حال حاضر بخواهیم با دلسی رودریگز در مورد آن صحبت کنیم، نیست.»

به نوشته پالتیکو، آمریکا برای وادار کردن رودریگز به همکاری گذشته از تهدید با استفاده از گزینه‌های نظامی، اهرم‌های دیگری از جمله کاهش تحریم‌ها و دسترسی به دارایی‌های مالی او دارد که به ادعای ۲ منبع عمدتا در دوحه قطر هستند.

«الیوت آبرامز»، که در دولت اول ترامپ به عنوان نماینده ویژه در امور ونزوئلا خدمت می‌کرد، گفت رودریگز دارایی‌هایی در ترکیه نیز دارد و مدعی شد حتی مطرح کردن بحث در مورد دارایی‌های او نیز در تعاملات شخصی با او موثر خواهد بود.

آبرامز گفت: «حرف زدن درباره اینکه ما با قطری‌ها و ترکیه‌ای‌ها در مورد پول‌های او صحبت ‌کنیم، مسلما یک تهدید جدی خواهد بود.»

این مقام آمریکایی و سه نفر دیگر گفتند که آنها هنوز از هیچ برنامه‌ای از سوی دولت برای لغو تحریم‌ها علیه ونزوئلا یا ارسال هرگونه کمک بشردوستانه قابل توجه به این کشور مطلع نیستند.

به نوشته پالتیکو، پیش از عملیات نظامی شنبه که به دستگیری مادورو منجر شد برخی از افراد در سازمان‌های مختلف آمریکایی، کاهش تحریم‌ها و سایر اقدامات را بررسی می‌کردند.

اما به گفته یک فرد مطلع به مذاکرات تیم ترامپ «هیچ فرآیند بین سازمانی برای تدوین یک برنامه پس از اقدام علیه ونزوئلا وجود نداشت».

همچنین فرد مطلع به مذاکرات تیم ترامپ گفت که ایالات متحده در عین حال از ونزوئلا درخواست کرده آمریکایی‌های زندانی در این کشور را آزاد کند. اما این فرد و منابع دیگر گفتند که اطلاعی از اینکه واشنگتن درخواستی تحت این عنوان که دولت کاراکاس تمام زندانیان سیاسی ونزوئلا را آزاد کند، ندارند.

ایرانی ها ونزوئلا آمریکا ترامپ اخراج ایرانی ها مادورو شرط ترامپ
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
46
26
پاسخ
دلیل حملش به ونزوئلا فقط و فقط ایران بوده . ضربه ای که در 12 روز جنگ خوردن خیلی دردناک بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
36
21
پاسخ
ونزوئلا برده حلقه به گوش شما نمیشه زورگویی ترامپ فقط باعث ناابودی آمریکا میشه
