دلار و غذا گران میشوند
مجلس در حالی با ۱۷۱ رای موافق به تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۵ رای مثبت داد که هفته پیش کمیسیون تلفیق این لایحه را با یک رای بالا رد کرد. اتفاقی که گرچه خوشایند دولت نبود اما با همکاری میان قالیباف و پزشکیان به سرعت رفع و رجوع شد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، قالیباف اجازه نداد لایحهای که کمیسیون تلفیق رد کرده به صحن علنی بیاید و پس از تغییراتی از سوی دولت در لایحه، نهایتا بدون برگشت آن به سازمان برنامه، مورد موافقت مجلس قرار گرفت.
این مهم در شرایطی رخ داد که شاید مهمترین تغییر دولت در بودجه حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با تالار دوم است که هم اکنون هر دلار در آن ۱۳۱ هزار تومان قیمت میخورد. دولت این اقدام را در حالی انجام داد که بدون چنین کاری هم روند فزاینده تورمی آغاز شده و هم اکنون تورم خوراکیها بیش از ۷۲ درصد است. اقدام به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نیز به طور مستقیم موجب افزایش قیمت خوراکیها و دیگر اقلام مصرفی خانوار میشود.
حسین صمصامی، نماینده مجلس، در حالی که تلاش برای رای منفی مجلس به لایحه دولت کرد اما نهایتا نتوانست نظر همکارانش در بهارستان را جلب کند، نسبت به تبعات تورمی این بودجه هشدار داد و افزود: همانطوری که در صحن گفتم، نمایندگانی که امروز به این لایحه تورمزا، رای مثبت دادند، فردا نباید پشت تریبون بیایند و از وضعیت معیشتی ابراز گله کنند.
متن کامل این گفتگو را میتوانید در ادامه بخوانید.
با وجود همه تلاشهایی که داشتید اما با یک رای بالا مجلس بودجه ۱۴۰۵ را تایید کرد. چرا نمایندگان به این بودجه با وجود ایرادات مطرح شده اقبال نشان دادند؟
ببینید من فکر میکنم همکاران ما در کمیسیون تلفیق همه تلاششان را انجام دادند اما زورشان بیش از این نرسید. همانطوری که شما هم گفتید در نهایت صحن علنی مجلس با ۱۷۱ رای موافق در مقابل ۶۹ رای مخالف، لایحه پیشنهادی را تبدیل به قانون بودجه کرد.
این اصلاحات که گفتید در این مدت انجام شد، چقدر از تورمزا بودن بودجه کاست؟
من فکر میکنم بودجه فعلی که به تصویب رسید هم بسیار تورمزا است. در مدتی که لایحه در کمیسیون تلفیق رد شد و تغییراتی کرد، در نهایت نرخ ارز را بالا برده و آن را به تالار دوم سپردند. اتفاقی که بسیار تورم زا خواهد بود و به سرعت از خوراک پتروشیمیها، تا غذای مردم و از بلیط هواپیما تا انتظار تورمی را به حداکثر خواهد رساند. من این نکات را درباره تورمزا بودن بودجه پیشنهادی دولت، در برگهای نوشتم و در مجلس پخش کردم و تمام این نکات تورمزا را توضیح دادم.
با این حال توضیحات شما تاثیری نداشت و اکثریت همکارانتان ترجیح دادند به پیشنهادهای دولت خوشبینانه بنگرند. چرا تمام دعوای جناحهای اصولگرا و اصلاح طلب یا دولت و مجلس حول فیلترینگ یا حجاب است اما در اقتصاد همسو هستند؟
به هر حال دو بار برای این بودجه رای گیری شد و دفعه اول هم کمیسیون تلفیق با رای بالایی آن را رد کرد. این لایحه برگشت و اصلاحاتی روی آن انجام شد و پس از آن دوباره رای گیری شد و رای آورد. به هر روی نمایندگان احتمالا فکر کردند کشور نیاز به بودجه دارد و ترجیح دادند که آن را تصویب کنند.
از سوی دیگر هر کس مسئولیت و تکلیف شرعی خودش را دارد. من به چنین لوایح و قوانینی رای نمیدهم چون آنها را ضد ایران و ضد مردم ایران میدانم اما نماینده دیگری هست که فکر میکند تایید همین بودجه در نهایت بیشتر به سود ایران است تا رد کردن آن.
با این وصف نمایندگان مجلسی که امروز رای دادند، فردا پاسخگوی این قانون خواهند بود؟
نه. آنها را به زودی پشت تریبون مجلس خواهیم دید که به دولت بابت گرانی و افزایش قیمتها اعتراض خواهند کرد اما به نظر من دیگر نباید چنین موضعی بگیرند. در مجلس هم گفتم کسانی که این بودجه تورمزا را تایید میکنند، بذر تورم فردا را همین امروز کاشتند و نباید فردا مدافع سفره مردم شوند.
فکر میکنید این بودجه تورم را به چه میزان برساند؟
ببینید کف تورمی که سازمان برنامه پیشبینی کرده ۴۴ درصد است، یعنی تقریبا معادل همین تورم فعلی اما سقف آن معلوم نیست و به عوامل دیگری هم میتواند مرتبط باشد. چیزی که نمیتوان در آن تردید داشت، افزایش تورم به دلیل این بودجه خواهد بود.
افزایش تورم رکود فعلی را تشدید نمیکند؟
صد در صد رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. همین امروز هم اقتصاد ما درگیر رکود است اما افزایش تورم بدون تردید بر رکود موجود میافزاید. وقتی تورم با شدتی بیش از ۳۰ و ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند، دیگر کسی سراغ تولید و جذب سرمایهگذاریهای مولد هم نمیرود. نرخهای تورم بالا موجب میشوند صاحبان سرمایه به جای سرمایهگذاری مولد سراغ اقدامات دیگری مانند خرید طلا و ارز بروند چون سود به مراتب بیشتری دارد. به همین جهت میتوانیم بگوییم بودجه فعلی هم تورم را افزایش میدهد و هم رشد اقتصادی را میکاهد.
مدافعان افزایش نرخ ارز معتقدند اگر ارز تک نرخی شود، قیمتها کاهشی میشود و دلار میتواند به کانال ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومانی برگردد. چنین چیزی محقق میشود؟
همیشه کسانی که در پی این اقدامات هستند، از این وعدههای تو خالی و بی اساس میدهند اما هر بار دروغ بودن این وعدهها رو شده است. بار اول نیست که در کشور شوک ارزی تحمیل میکنند و حتی یکبار هم پس از تحمیل شوک، قیمتها افزایش نیافت.
تردیدی در اینکه قیمت دلار به شدت گران میشود یا درواقع از ارزش پول ملی به شکل چشمگیری کاسته میشود، شک نکنید. آزموده را آزمودن خطاست و نتایج یک اقدام وقتی هر بار یک چیز بوده، دلیلی ندارد دفعه بعدی نتیجه متفاوتی بگیرد. ما یک خطا را بارها مرتکب شدیم و این وضعیت که امروز با آن مواجهیم محصول همین خطاهای اساسی بوده است.
فکر میکنید قیمت گوشت و مرغ تا عید یا بهار امسال چقدر شود؟
من فکر میکنم پس از چند ماه قیمت گوشت قرمز به کیلویی ۴ تا ۵ میلیون تومان میرسد. البته این اتفاق همین فردا یا یک هفته دیگر رخ نمیدهد و چند ماه دیگر چنین قیمتهایی رقم میخورد. در مورد مرغ فکر میکنم افزایش قیمت خیلی سریعتر آغاز شود؛ یعنی تا یک ماه نهایتا یک ماه و نیم دیگر هر کیلو مرغ به بیش از ۲۵۰ هزار تومان میرسد و اگر ارز هم گران شود، نرخ مرغ به بیش از ۳۰۰ هزار تومان هم خواهد رسید. در واقع پروتئین سفره مردم در آستانه جهشهای کم سابقه قرار دارد.
مرکز آمار تورم نان را هم اکنون بیش از ۱۰۰ درصد میداند. قیمت نان چه تغییری خواهد کرد؟
نان و دارو را فعلا جرات نکردند حذف کنند، زیرا به خوبی میدانند باعث چه انفجاری معیشتی و اجتماعی خواهد شد. اگر تورمی برای نان پیش بیاید محصول تورم عمومی خواهد بود و به طور مستقیم به ارز مربوط نیست . در مورد دارو هم دولت می دانست اگر ارز آن را حذف کند یا باید بیمهها را تقویت کند و یا داروییها را به اصطلاح شارژ کند.
یا اینکه مردم را رها کند. تا حالا مردم را در درمان رها نکردند؟
از قضا مردم را خیلی وقت است در حوزه بهداشت و درمان رها کردند. الان بیماران ما دم بیمارستان به امان خدا رها شدند و امروز هزینه دارو برای مردم در حالی به ۷۴ درصد رسیده که تا چند سال پیش کمتر از ۴۵ درصد هزینه دارو را مردم میپرداختند. درنتیجه پیش از این ماجراها، مردم رها شدهاند.
دولت در حالی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو و نان را حذف نکرده که هم پزشکیان و هم همتی مدعی هستند ارز ترجیحی اصابت نمیکند. اگر این اصابت وجود ندارد پس چرا ارز آن را حذف نکردند یا کالا برگ اختصاص میدهند؟
این تناقض را باید آقای رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی اش توضیح دهند. حتما اثرات تورمی ویرانگری خواهد داشت، و این برای دولتیها هم قطعی است.
فکر میکنید یارانه یک میلیون تومانی فشارها بر مردم را بکاهد؟
اصلا این اتفاق نخواهد افتاد. من در مجلس هم گفتهام این روش در شان ملت ایران نیست و نهایتا هم خسارت بار است. وقتی ارز را گران میکنید، یعنی ۲۸۵۰۰ را حذف و همه چیز را به بازار واگذار میکنید چنان تورمی به وجود خواهد آمد که با کالا برگ به ته زنجیره جبران نمیشود، آن هم کالا برگی که امروز فقط معادل ۷ دلار است.
هم در زمان احمدینژاد و هم در دولت سیزدهم این اتفاق افتاد. در زمان احمدینژاد یارانه ۴۵ هزار تومانی، ابتدا بیش از ۴۰ دلار بود ولی نتیجه آن اقدامات هم فقر بیشتر مردم شد. در ۱۴۰۱ اما پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و ۶ برابر کردن آن هم یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی دادند. این یک میلیون تومان در نهایت به اندازه همان اقدام دولت سیزدهم اثر دارد. متاسفانه دولت هم از این مساله درس نگرفت و اشتباه سه سال پیش را دوباره تکرار کرد.
پزشکیان مچکریم