صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اقدامات وزیر خارجه در مکانیسم ماشه چه بود؟!

وضعیت خطیری که امروز میهن گرامی ما با آن روبه‌رو شده، از برخی جهات کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه است. دلالت‌ها و نشانه‌هایی وجود دارد که کسانی در خارج و داخل از آشفتگی و هرج و مرج برای اهداف دیگر بهره‌برداری می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۶۰
| |
1203 بازدید

اقدامات وزیر خارجه در مکانیسم ماشه چه بود؟!

اما آنچه بیش از این وقایع موجب نگرانی است، وضع خاص کشورمان و ناترازیهایی که دولت و دستگاه مدیریت و دیوانسالاری و اقتصاد را بیمار و در مواردی زمینگیر کرده است. 

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ در چنین شرایطی، برخی رویدادها در محله‌های خاصی از شهرهای بزرگ، همچون جرقه‌ای عمل کرده و در پاره‌ای‌ از شهرها، شهرستان‌ها و بخش‌های استان‌های مختلف خاکستر گرم پاشیده است. این خاکستر تیره را باید با تدبیر و شکیب و ملایمت زدود و اعتراضات واقعی و به حق مردم را از اغتشاشگران حرفه‌ای و فرصت‌طلبانی که ملعبۀ دست دیگران هستند، به کلّی جدا کرد.

ادبیات و زبانی که می‌تواند صاحبان اعتراض و منتقدان وضع موجود را آرام کند، هنوز از سوی حاکمیت شنیده نمی‌شود. اعتراضات با اغتشاشات یگانه نیست، و مردمان شریف و کاسبان زیان دیده، به هیچ وجه راضی به آسیب دیدن و آسیب زدن نیستند. اما دولت و دستگاههای انتظامی و امنیتی و دیگر ارکان نظام باید به روشنی مرز میان این دو را ترسیم کنند و اجازه ندهند این مرز در شرایط مه‌آلود و تاریک از میان برود.

بر اهمیت این مسأله دوباره تأکید می‌کنیم که اگر این مرز مخدوش شود، میان معترضان منتقد که افرادی شریف و ایران‌دوست هستند و می‌توانند سرمایۀ کشور و نظام جمهوری اسلامی باشند، با آنارشیست‌های اخلالگر و تخریب‌گر، تفکیکی نمی‌توان یافت. پس اول شنیدن و سپس گفتگو با مردمان آسیب‌دیده، خسته و معترض، مقدمۀ حل‌وفصل مشکلات و التهابات کنونی است. اگر اکثریت معترض، حرمت داشته و گوش شنوایی بیابند و امید به حل مشکلات داشته باشند، اقلیت اغتشاشگر، دیگر حرفی برای گفتن ندارند و به سرعت شناسایی شده و نقشه‌هایشان خنثی خواهد شد.

 باید وزیر خارجه و تیم دیپلماسی ایران  هم در همین جا مورد نقد و پرسش قرار گیرد که چرا در مذاکرات عمان و ایتالیا، طرح روشنی ارائه نکردند و هیچگونه پیش‌بینی صحیحی از رفتار خصمانه و فریب‌های دشمن نداشتند؟!

آنها در ماجرای مکانیسم ماشه و تحریم‌های ناعادلانه مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد هم، تدبیر مناسبی به غیر از سردادن شعار و به رخ کشیدن حقوق و قوانین بین‌الملل برای دولتهای قلدر و جائر نظیر آمریکا و انگلیس و اسرائیل، دستاورد و شیوه‌ای نداشتند. وزیر خارجه نباید این عدم دستاورد و رکود دیپلماتیک را برای مردم محروم و جنگ دیده و خم شده زیر بارهای گران، به عنوان برکات تحریم، فاکتور بزند و از انتقادها و انفعال‌ها بگریزد.

نماینده ایران در سازمان ملل و تیم همراه وی، در جلسات متعدد، بسیار منفعل و خموش بوده‌اند، چنان که گاه حتی پاسخ اهانت‌ها و یاوه‌گویی‌های نماینده رژیم صهیونی و گفتارهای بی‌منطق نماینده آمریکا را نمی‌توانست بدهد. اخیراً هم نماینده آمریکا الفاظ زشتی درباره جمهوری اسلامی به کار برد که اگر دیپلمات شجاع و قابلی حضور داشت، سخنانش را قطع و اهانت‌هایش را با بیان فضیحت و زورگویی دولت و رئیس متبوع وی پاسخ می‌داد،حداقل جلسه را به صورت نمادین و با اعتراض ترک می‌کرد و اگر لازم بود، بعد از آن اتهامات و سخنان یاوه و تهدیدآمیز به میز خود بازمی‌گشت. این مسائل از نظر ما، اصول اولیه دیپلماسی ملی و حفظ احترام وی تشخص ملت بزرگ و کشور کهن و ارجمند ماست. 

برگردیم به مسائل داخلی،زیرا حکومت داخلی و خارجی،ابزاری مهمتر و مطمئن‌تر از گفتگو ندارد. مذاکره شرط عقل و جایگزین جنگ و خشونت است. درک رسانه سیما و صدای جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی از تحریم‌های همه جانبه و تهدیدهای خطرناک و سرانجام از التهابات داخلی چیست؟ آیا می‌تواند خواست‌های به حق و نقدهای درست و خردمندانه را از شعارهای بیهوده و از پیش آماده اغتشاشگران حرفه‌ای تفکیک کند؟ آیا مردم ایران صدایی برای شنیده شدن می‌یابند و یا آنکه دردهای خود را باید از طریق بوق‌های استعماری و خبرگزاری‌های خارجی بشنوند و از آن تاثیر بگیرند؟ تردید نکنید که نباید وضع کنونی را با گذشته مقایسه کنید.  این مسائل در شرایطی پیش روی ما قرار دارد که طبقه متوسط ایران به فقیر بدل شده و فقرای ایران دچار فقر تاریک و مفرط می‌شوند. تورم و گرانی، اخبار ناخوشایند و ناامیدی نباید بیش از این بر دوش مردم سنگینی کند و تاب و توان ملت را از میان ببرد. 

گفتگو  شرط عقل و نشان دانش و تدبیر است. اگر حکومتی نتواند با مردم خویش سخن بگوید و سخنان آنها را بشنود، چگونه با بیگانه سخن و مذاکره به میان خواهد آورد.  

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی تحریم سیاست خارجی مکانیسم ماشه سازمان ملل متحد
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
 عراقچی به بیروت می‌رود 
عراقچی: تحت فشار حاضر به مذاکره نیستیم
محتمل‌ترین گزینه برای وزارت خارجه در دولت پزشکیان
اروپا چرا اکنون ماشه را کشید؟
تحریم‌ها شوخی نیست؛ اتفاقات در راه است
هنوز می‌توان جلوی بازگشت قطعنامه‌ها را گرفت؟
گفتگوی دکتر عراقچی و وزیر خارجه کویت در نیویورک
ایران خواهان منطقه ای قوی، متحد، امن و باثبات است/ خواستار اصلاحات فوری در موسسات مالی بین المللی هستیم
آلمان: تهران «تصمیم اشتباه مهمی» گرفته است
مواضع پزشکیان و رئیسی در سیاست خارجی یکی است
تأثیر کاهش مکانیسم ماشه با گذر زمان
سیاست خارجی نتیجه‌گرا تحریم را خنثی کرده است
عراقچی وارد دوشنبه شد
عراقچی: سیاست خارجی ایران فعال خواهد بود نه منفعل
پیام تند عراقچی در نیویورک به سه کشور اروپایی
چرا سخنان عراقچی خشم عمومی را برانگیخت؟!
عراقچی: به مذاکرات ژنو خوشبین نیستم
چرا سخنرانی عراقچی در کارنگی لغو شد؟
افشای گزارش سری سازمان ملل درباره کره شمالی
واکنش رئیس شورای امنیت به خواسته آمریکا درباره ایران
واکنش عراقچی به بیانیه ضد ایرانی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fEm
tabnak.ir/005fEm