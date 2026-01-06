شوک ترامپ: وضعیت جنگی با ونزوئلا منتفی شد!

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه NBC اعلام کرد که عملیات برکناری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، بدون کمک حلقه نزدیک او انجام شده و اقدامات این کشور با همکاری مسئولان آمریکایی صورت گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: «ما در حال حاضر در وضعیت جنگ با ونزوئلا نیستیم و نیازی به دخالت قانونگذاران برای بازگرداندن نیروهای آمریکایی به ونزوئلا نخواهد بود.»

ترامپ همچنین تأکید کرد که انتخابات جدید در ونزوئلا طی ۳۰ روز آینده برگزار نمی‌شود و اولویت اصلاحات زیرساخت‌های انرژی کشور است.

ترامپ گفت: «گروهی از مسئولان آمریکایی در نظارت بر این مداخله همکاری خواهند داشت و مرحله انتقالی در ونزوئلا ممکن است تا ۱۸ ماه طول بکشد.»

او در بخش دیگری از مصاحبه تأکید کرد که دلسی رودریگز، معاون مادورو، با مقامات آمریکایی همکاری می‌کند و قبل از برکناری مادورو هیچ تماسی با او برقرار نشده بود. اگر رودریگز با آمریکا همکاری نکند، امکان اقدام نظامی دوباره در ونزوئلا وجود دارد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که اقدامات آمریکا در ونزوئلا طی روزهای اخیر واکنش گسترده‌ای در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای برانگیخته است.