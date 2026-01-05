واکنش اتحادیه اروپا به انتصاب سرپرست دولت ونزوئلا
«آنیتا هایپر» سخنگوی کمیسیون اروپا امروز (دوشنبه) گفت که اتحادیه اروپا مشروعیت دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا را به عنوان سرپرست دولت این کشور به رسمیت نمیشناسد.
کد خبر: ۱۳۵۰۰۸۷| |
2202 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وی در ادامه گفت: «نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هم فاقد مشروعیت یک رهبر منتخب دموکراتیک بود و بنابراین رویدادهای اخیر فرصتی برای یک گذار دموکراتیک به رهبری مردم ونزوئلا فراهم میکند.»
بنا بر این گزارش، این اظهارات از سوی سخنگوی کمیسیون اروپا در حالی مطرح شده که صبحگاه شنبه، آمریکا عملیاتی نظامی در ونزوئلا انجام داد که در نتیجه آن، مادورو به همراه همسرش دستگیر و به آمریکا منتقل شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟