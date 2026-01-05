صفحه خبر لوگوبالا تابناک
واکنش اتحادیه اروپا به انتصاب سرپرست دولت ونزوئلا

«آنیتا هایپر» سخنگوی کمیسیون اروپا امروز (دوشنبه) گفت که اتحادیه اروپا مشروعیت دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا را به عنوان سرپرست دولت این کشور به رسمیت نمی‌شناسد.
واکنش اتحادیه اروپا به انتصاب سرپرست دولت ونزوئلا

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وی در ادامه گفت: «نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هم فاقد مشروعیت یک رهبر منتخب دموکراتیک بود و بنابراین رویدادهای اخیر فرصتی برای یک گذار دموکراتیک به رهبری مردم ونزوئلا فراهم می‌کند.»

بنا بر این گزارش، این اظهارات از سوی سخنگوی کمیسیون اروپا در حالی مطرح شده که صبحگاه شنبه، آمریکا عملیاتی نظامی در ونزوئلا انجام داد که در نتیجه آن،‌ مادورو به همراه همسرش دستگیر و به آمریکا منتقل شد.

 

اتحادیه اروپا ونزوئلا سرپرست دلسی رودریگرز آمریکا مادورو دستگیری
