حسینی در گفتگو با تابناک:

اصلاح ارز ترجیحی راه مهار رانت و حمایت واقعی از مردم است / منابع ارز ترجیحی باید مستقیم به مردم برسد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر، هم مخالفان جدی و هم موافقان جدی درباره حذف یا اصلاح ارز ترجیحی وجود دارند، گفت: اکثریت همکاران ما در مجلس با حذف نرخ ارز ترجیحی موافق هستند، مشروط بر اینکه منابع حاصل از آن واقعاً در اختیار مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۰۸۲
| |
5325 بازدید
|
۴۰

اصلاح ارز ترجیحی راه مهار رانت و حمایت واقعی از مردم است / منابع ارز ترجیحی باید مستقیم به مردم برسد

سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره یکی از مهم‌ترین محورهای بررسی بودجه، گفت: یکی از موضوعات مهمی که در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون تلفیق ساعت‌ها درباره آن بحث و بررسی شده، موضوع نرخ ارز ترجیحی است. در لایحه پیشنهادی دولت، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود، اما ما همچنان در مرحله بررسی جزئیات هستیم و تصمیم نهایی در این خصوص در کمیسیون تلفیق اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: دلیل حساسیت این موضوع آن است که دولت در جداول بودجه، ردیفی را به‌عنوان جمع منابع و مصارف در نظر گرفته که حدود ۵۶۲ تا ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برای مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد پیش‌بینی شده است. اینکه در نهایت کمیسیون تلفیق به چه جمع‌بندی برسد، نیازمند ادامه بررسی‌هاست و باید اجازه داد فرآیند کارشناسی طی شود.

نجیب حسینی تصریح کرد: در حال حاضر، هم مخالفان جدی و هم موافقان جدی درباره حذف یا اصلاح ارز ترجیحی وجود دارند، اما به نظر بنده، اکثریت همکاران ما در مجلس با حذف نرخ ارز ترجیحی موافق هستند، مشروط بر اینکه منابع حاصل از آن واقعاً در اختیار مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: ما با منابع ارزی محدودی مواجه هستیم که تأمین آن‌ها نیز به‌سختی انجام می‌شود. سالانه حدود ۸.۷ تا ۸.۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود، اما روند توزیع این یارانه‌های پنهان در زنجیره تولید با اشکالات جدی مواجه بوده است. در عمل، قیمتی که مردم برای دریافت کالاهای اساسی پرداخت می‌کنند، غالباً مبتنی بر نرخ ارز آزاد است و این منابع ارزی تأثیر مؤثری در ابتدای زنجیره تولید نداشته است.

این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: بخش عمده‌ای از این مشکلات به ضعف برنامه‌ریزی و نظارت در بخشی از ساختارهای دولتی بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که از زمان ورود کالاهای اساسی به گمرک تا مرحله تولید و عرضه، کنترل و نظارت دقیق و مؤثری اعمال نشده است.

نجیب حسینی گفت: به اعتقاد بنده، مسیری که دولت اکنون در اصلاح این روند آغاز کرده، اگر در بودجه ۱۴۰۵ نیز به تصویب برسد، اقدام مهمی خواهد بود که می‌تواند جلوی بخش قابل توجهی از فساد و رانت را بگیرد. مهم‌تر از آن، این مسیر کمک می‌کند کالاهای اساسی با قیمت واقعی و عادلانه‌تری به دست مردم برسد و در عین حال، یک منبع درآمدی پایدار برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایجاد شود.

وی با تأکید بر لزوم بررسی آثار تورمی این سیاست خاطرنشان کرد: درباره آثار تورمی حذف یا اصلاح ارز ترجیحی نیز باید اجازه داد کارشناسان دولت حضور پیدا کنند و مزایا و معایب این اقدام را به‌صورت دقیق تشریح کنند. همان‌طور که در موضوعاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مجلس پس از بررسی آثار تورمی تصمیم‌گیری کرد، در اینجا نیز باید تصمیم مبتنی بر محاسبات کارشناسی باشد.

حسینی در پایان با بیان نقدی به دولت گفت: ضمن اینکه اصل حمایت از مردم، به‌ویژه از طریق تأمین کالاهای اساسی، اقدام بسیار ارزشمندی است و ما از آن حمایت می‌کنیم، اما انتظار می‌رفت دولت در این مسیر، فرهنگ‌سازی بیشتری انجام دهد و با مردم گفت‌وگوی شفاف‌تری داشته باشد تا نگرانی‌ها و دغدغه‌های جامعه کاهش یابد. این نکته‌ای است که به نظر من دولت باید در ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی خود مورد توجه قرار دهد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۴۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
35
پاسخ
میان ابروشو درست کنم می زنند چشمش رو هم کور می کنن
پاسخ ها
جواد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
دولت محترم بطور مشکوکی امور مربوط به معیشت مردم را از ابتدا بحال خود رها کرده است و کسی پاسخگو نیست که چرا اینچنین رهایی صورت گرفته است و منتظر چه هستند مثلا در همین دو روز روغن مایع خوراکی 100 در صد گران شد ؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
کار درستی است منتها ۲۰ سال پیش باید انجام میشد
ساسان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
آقا جواد وقتی روغن از 150 هزار تومن میشه 470 هزار تومن این دیگه 100 درصد نیست این دیگه .....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناصر نوسان رفت برا دلار ۱۷۰
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
دورغ گو ها اگه راست میگفتین خود ارز رو میدادین به مردم که هر جی بالا رفت باز ما لنگ تصمیم گیری شما نباشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
25
پاسخ
مثل یارانه 45 تومنی میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
کار درستی است. زیرا افغانی ها داشتند همه چیز را هم می خوردند و هم می بردند.
رضا
|
Canada
|
۰۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
17
پاسخ
این راهی هست که باید تا آخرش رفت امروز به یکباره دلار ازاد ۱۳۶ تومنی را کردند ۱۴۵ تومن که ۱۵ تومن با ارز ۱۳۱ تومنی تالار دوم فاصله دارد دولت یا باید با تزریق پول نرخ را برگرداند یا اینکه ۱۳۱ تومان را بکند ۱۴۰‌تومان و این مسیر را تا تعادل بازار ادامه دهد قطعا رانت خوارانی که دستشان قطع شده است هم‌بیکار نخواهند نشست و در کارمراودات کشور کار شکنی میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
14
3
پاسخ
ماهی نفر ۱۵ بدید کل یارانه هارو حذف کنید همون طرح رسایی و ثابتی بنزین بشه لیتری ۶۰ منی که شمال نمیرم پولم بمونه تو جیب خودم
پاسخ ها
ساسان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
شمال نمیری تاکسی هم سوار نمیشی بری سر کار؟ سر کار هم نمیری؟ خوب راست میگی پول رو بگیر تو خونه صفاکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
35
پاسخ
هر چند سال یکبار به همین بهانه کسری بودجه و اختلاس ها رو از سفره مردم تامین می کنید
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
دقیقا
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
26
پاسخ
اگه چیزی برای مردم باقی بذارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
20
پاسخ
متاسفانه مشاورین رئیس جمهور اصلا به تبعات حذف ارز ترجیحی و اعلام حذف آن واقف نیستند. این همان خطایی است که به ابر تورم ختم خواهد شد. جو روانی برای خرید و احتکار اقلامی که قرار است با حذف ارز ترجیحی گران شود تورم بی سابقه ای را ایجاد خواهد کرد طوری که بر روی سایر کالاها هم اثر گذاشته و غیر قابل کنترل خواهد شد. متاسفانه درسهای اقتصاد دانشگاهها برای ساده سازی اقتصاد و تحلیل آن طراحی شده است و فارغ التحصیلان فاقد توانایی تحلیل مسائل پیچیده هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
23
پاسخ
شما نماینده دولت هستین......نماینده ملت نیستید..........پول یه روغن ب مردم نمیدین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
21
پاسخ
مگه اصلا دلاری مانده؟
جنس با چه قیمتی وارد شود و با چه قیمتی دست مصرف کننده برسد؟
مگر زندگی فقط چهار قلم جنس سبد کالاست؟
دال میم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
21
پاسخ
ارزی که دولت برای تهییه کالا های اساسی گرفت
وکالاهار هم گران کرد الان آن به جیب چه کسی رفته است ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
فقط مثل دولت میر حسین موسوی در ۸ ساله

دوران جنگ که با ۸ میلیارد دلار هم جنگ و هم

خوراک و دارو و حتی سیگار ووو مردم را وارد و توزیع کرد

باید خود دولت بهترین مواد غذایی و دارویی که کسری تولید در داخل داریم
را ازکشورهای مختلف با کیفیت و قیمت رقابتی
خرید کند و با سیستم عادلانه شورای محلی های

موجود در مناطق شهری و روستایی عادلانه بین همه مردم توزیع کند
