«قرنطینه نفتی» برای کاراکاس، «شلاق تعرفه» برای دهلی

سال ۲۰۲۶، سال «طوفان مازاد عرضه»

پس از زلزله سیاسی در ونزوئلا، ایالات متحده استراتژی خود برای اداره این کشور نفتی را شفاف کرد: «کنترل از طریق شیرهای نفت، نه دخالت در خیابان‌ها». هم‌زمان، دونالد ترامپ جبهه جدیدی را علیه یکی از بزرگترین خریداران نفت جهان گشوده و هند را تهدید کرده که در صورت تداوم خرید نفت روسیه، با تعرفه‌های ویرانگر مواجه خواهد شد. همه این‌ها در حالی است که تحلیلگران برای سال ۲۰۲۶، بازاری «اشباع‌شده» و قیمت‌هایی نزولی را پیش‌بینی می‌کنند.
در ادامه مشروح تحولات بازار انرژی جهان را می‌خوانید:

سال ۲۰۲۶، سال «طوفان مازاد عرضه»

فردای کودتا در ونزوئلا؛ «قرنطینه نفتی» جایگزین «ملت‌سازی» شد

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تلاشی برای تلطیف اظهارات اولیه دونالد ترامپ، رویکرد واشنگتن نسبت به دوران پسا-مادورو را تشریح کرد.

اصلاح موضع ترامپ: در حالی که ترامپ پیش‌تر گفته بود آمریکا ونزوئلا را «اداره خواهد کرد»، روبیو تأکید کرد که واشنگتن قصد دخالت در امور روزمره یا «ملت‌سازی» را ندارد. در عوض، آمریکا از اهرم «قرنطینه نفتی» استفاده خواهد کرد. به گفته او، محاصره نفت‌کش‌های تحریمی تا زمان اعمال تغییرات سیاسی مطلوب و توقف قاچاق مواد مخدر ادامه خواهد یافت.

چرخش ناگهانی کاراکاس: ساعاتی پس از سقوط مادورو، دلسی رودریگز، رهبر موقت ونزوئلا، با لحنی که تعجب ناظران را برانگیخت، از مواضع تند پیشین خود عقب‌نشینی کرد. او در پیامی به زبان انگلیسی از دولت ترامپ دعوت کرد برای «توسعه مشترک» همکاری کنند؛ چرخشی دراماتیک از «مقاومت» به «تعامل».

تلفات کوبا: ابعاد نظامی عملیات شنبه نیز روشن‌تر شده است. کوبا اعلام کرد ۳۲ افسر امنیتی این کشور در جریان عملیات آمریکا در کاراکاس کشته شده‌اند. ترامپ در هواپیمای ایر فورس وان با تأیید این موضوع گفت: «تلفات زیادی در طرف مقابل بود، اما هیچ تلفاتی در طرف ما نداشتیم.»

 

اولتیماتوم به هند: نفت روسیه را فراموش کنید یا تعرفه ۵۰۰ درصدی بپردازید

فشار آمریکا بر جریان نفت روسیه وارد فاز جدیدی شده و این بار هند، شریک استراتژیک واشنگتن، هدف قرار گرفته است.

تهدید مستقیم ترامپ: دونالد ترامپ در بازگشت از فلوریدا صراحتاً اعلام کرد که از نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، «راضی نیست». او هشدار داد که اگر دهلی خرید نفت ارزان روسیه را متوقف نکند، آمریکا تعرفه‌ها را به سرعت افزایش خواهد داد.

لایحه ۵۰۰ درصدی: سناتور لیندزی گراهام، متحد نزدیک ترامپ، از طرحی خبر داد که بر اساس آن کشورهایی که نفت روسیه را می‌خرند و «ماشین جنگی پوتین» را تغذیه می‌کنند، با تعرفه‌های تنبیهی تا سقف ۵۰۰ درصد مواجه خواهند شد.

واکنش بازار: این تهدیدات بلافاصله اثر خود را بر بازار هند گذاشت. شاخص سهام فناوری اطلاعات هند ۲.۵ درصد سقوط کرد و تحلیلگران هشدار می‌دهند که هند در یک «منطقه خاکستری استراتژیک» گیر افتاده است؛ جایی که ابهام دیگر کارساز نیست.

چشم‌انداز ۲۰۲۶: سال «اشباع بازار» و سقوط قیمت‌ها

تحلیلگران انرژی سال ۲۰۲۵ را با نتایجی ناامیدکننده (کاهش ۲۰ درصدی قیمت برنت و ۲۲ درصدی نفت آمریکا) به پایان بردند و هشدار می‌دهند که سال ۲۰۲۶ سالِ «مازاد عرضه» خواهد بود.

نفت: آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۶، رشد عرضه جهانی (۲.۴ میلیون بشکه در روز) دو برابر رشد تقاضا خواهد بود. این عدم تعادل می‌تواند قیمت برنت را به کانال ۵۰ دلار هل دهد. اگرچه تولید شیل آمریکا ممکن است به دلیل کاهش دکل‌ها مسطح شود، اما پروژه‌های جدید در برزیل، گویان و کانادا بازار را لبریز خواهند کرد.

گاز و LNG: شد تقاضاست. پیش‌بینی می‌شود قیمت گاز در هاب اروپا (TTF) به میانگین ۳۰ یورو کاهش یابد.

ضربه گیر ژئوپلیتیک: تحلیلگران معتقدند تنها دلیلی که شوک‌های بزرگی مثل تغییر رژیم ونزوئلا باعث جهش قیمت‌ها نشده، وجود «ظرفیت مازاد تولید» در اوپک است که نوسانات را خنثی می‌کند.

 

توسعه شبکه برق عراق: اتصال به خلیج فارس

بغداد گام مهمی برای پایداری شبکه برق و کاهش وابستگی به واردات گاز برداشته است.

اتصال ۵۰۰ مگاواتی: سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرد که فاز اول پروژه اتصال شبکه برق عراق به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اوایل سال ۲۰۲۶ عملیاتی خواهد شد. این خط انتقال، ۵۰۰ مگاوات برق اولیه را به شبکه عراق تزریق می‌کند و بخشی از استراتژی کلان عراق برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی است.

 

