ورود ۱۳ حلقه چاه به مدار تولید در پارس جنوبی
ایثار و تلاش خستگیناپذیر همکاران بیش از هر چیز دیگر به چشم میآید
به گزارش سرویس انرژی تابناک:
محسن پاکنژاد، وزیر نفت بازدید از پروژههای منطقه ویژه انرژی پارس:
🔹امروز فرصت ارزشمندی فراهم شد تا در خدمت همکاران عزیزمان باشم که در حوزه عملیات روی سکوهای گازی میدان پارس جنوبی مشغول فعالیتاند.
🔹در حدود ۱۴ ماه گذشته، ۱۳ حلقه چاه در مجموعه پارس جنوبی وارد مدار تولید شد که مجموعاً حدود ۲۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش تولید گاز خام را برای کشور به همراه داشتهاند.
🔹انتظار میرود تا پایان سال جاری و طی حدود دو ماه و نیم آینده، چهار حلقه چاه جدید دیگر نیز در قالب طرح حفاری درون میدانی به بهرهبرداری برسد که در این صورت، میزان افزایش تولید گاز به حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز میرسد.
🔹آنچه در این عرصه بیش از هر چیز به چشم میآید، کار سخت، غیرت، ایثار و تلاش خستگیناپذیر همکاران ماست.
🔹فرصت را مغتنم دانستم تا به نمایندگی از مردم ایران، از این عزیزان که دور از خانواده و در شرایط دشوار کاری با ازخودگذشتگی به کشور خدمت میکنند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
