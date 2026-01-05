صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بروجردی در گفتگو با تابناک:

اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران پذیرفته است / آمریکا بداند این «تو بمیری» از آن «تو بمیری‌ها» نخواهد بود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه اعتراض مسالمت‌آمیز در جمهوری اسلامی ایران امری پذیرفته‌شده است، گفت: دشمنان با سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی مردم به‌دنبال موج‌سواری و کشته‌سازی هستند و اظهارات ترامپ درباره دخالت در امور ایران، دخالتی آشکار و مردود است.
اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران پذیرفته است / آمریکا بداند این «تو بمیری» از آن «تو بمیری‌ها» نخواهد بود

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به فضای سیاسی کشور، اظهار کرد: در فضای آزاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مشکلات اقتصادی مردم، به‌ویژه بازاریان که از صاحبان اصلی انقلاب محسوب می‌شوند، این موضوع پذیرفته شده است که آن‌ها مطالبات و اعتراضات خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز مطرح کنند.

وی افزود: اصل اعتراض یک موضوع پذیرفته‌شده است، اما همواره عناصری مزدور و آموزش‌دیده که از دشمن پول دریافت کرده‌اند، به‌دنبال موج‌سواری و سوءاستفاده از این فرصت‌ها هستند. این افراد تلاش می‌کنند با ایجاد ناامنی و کشته‌سازی، اعتراضات قانونی مردم را منحرف کنند.

بروجردی تصریح کرد: این اقدامات در هماهنگی با آمریکا و استکبار جهانی صورت می‌گیرد. در همین راستا، ترامپ به‌صراحت اعلام می‌کند که اگر کسی کشته شود، آمریکا دخالت خواهد کرد؛ در حالی که آمریکا هیچ حقی برای دخالت در امور داخلی کشور ما ندارد و اساساً غلط می‌کند که بخواهد در ایران دخالت کند.

وی با مقایسه وضعیت برخورد با اعتراضات در آمریکا گفت: همه مشاهده کرده‌اند که در تظاهرات متعدد دانشگاه‌های آمریکا، اساتید و دانشجویان به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند، عده‌ای مجروح شدند، چشم برخی از معترضان آسیب دید، تعدادی کشته شدند و صدها نفر به زندان افتادند. این واقعیت وضعیت حقوق بشر در آمریکاست.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: اگر ترامپ واقعاً نگران اعتراضات و حقوق مردم است، ابتدا باید به مشکلات داخلی جامعه آمریکا بپردازد. به نظر من، ترامپ پس از جنایتی که در ونزوئلا مرتکب شد، به‌دنبال نوعی فرافکنی است.

بروجردی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در صدر اخبار جهانی قرار دارد، ترامپ مجدداً به تهدید و تکرار مواضع گذشته روی آورده است، اما باید بداند که این‌بار شرایط متفاوت است و این «تو بمیری» از آن «تو بمیری‌ها» نخواهد بود.

اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران پذیرفته است / آمریکا بداند این «تو بمیری» از آن «تو بمیری‌ها» نخواهد بود

