ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
رئیس جمهور آمریکا گفت: از نزدیک اعتراضات در ایران را زیر نظر داریم و در صورت بروز تلفات، واکنش نشان می دهیم.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا بار دیگر با دخالت در مسائل داخلی ایران گفت که ایالات متحده از نزدیک اعتراضات در ایران را زیر نظر دارد و در صورت بروز تلفات، قول واکنش شدید واشنگتن را داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ او در جمع خبرنگاران به مسائل داخلی ایران اشاره کرده و با ادامه سیاستهای مداخلهجویانه خود مدعی شد: «ما اوضاع را از نزدیک زیرنظر داریم. اگر آنها مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، فکر میکنم از سوی ایالات متحده به شدت مورد ضربه قرار خواهند گرفت.»
قدیمیه برا چند روز پیشه
ناشناس| |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
محمد قلی پور| |
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
اگه راست ميگي تحريمهاي ظالمانه اي كه كردي را بردار وگرنه مردم از جنگ و خونريزي كه شما و سگ هارت بخواهيد به پا كنيد بيزارن
مردم ايران عاقلن و فهميده و گول حمايتهاي شما را فقط جوانان خام ميخورن
ناشناس| |
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
V| |
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
با کاری که در ونزوئلا کرد یه خورده بادش زیاد شده. یک سوزنی نیاز داره
مطمئن اگر می تونست غلطی بکنه بهانه اش را هم پیاده میکنه مثل ونزوئلا
اگر دلت برای مردم ایران میسوزه حد اقل تحریم دارو را بردار . برای هیچکس دلش نمیسوزه حتی دوستان ایرانیش که با وی همکاری میکنند از آنها هم خواهد گذشت فقط نفت و معادن ایران را میخواهد بدون سهم مردم و هر فردی که نوکری کرد دستمزد خواهد داد
ناشناس| |
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
به تو مربوط نیست..ما ایرلنی ها خودملن مملکت مان را اداره ومی سازیم...
بی زحمت مجسمه آزادی و ابراهام ..مظهر ازادی را با دست دیکتاتوری خود بکشپد پایین
آ زادی وحقوق بشرتان به درد عمه تان می خورد
ناشناس| |
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
هنوز تاریخ جنبش سیاه پوستان آمریکا و نوع برخورد شما با آنان را فراموش نکرده است
هنوز هم در خاطره مردم پوتین مامور پلیس شما بر گردن معترضین که منجر به مرگش شد ، باقی مانده است
حالا بیا و از دیگر کشورها ایراد بگیر
متاسفم برای هموطنان عزیزم که فریب مکارانی چون شما را می خورند
