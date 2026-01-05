صفحه خبر لوگوبالا تابناک
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران

رئیس جمهور آمریکا گفت: از نزدیک اعتراضات در ایران را زیر نظر داریم و در صورت بروز تلفات، واکنش نشان می دهیم.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۵۱
| |
115125 بازدید
|
۷۲
«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با دخالت در مسائل داخلی ایران گفت که ایالات متحده از نزدیک اعتراضات در ایران را زیر نظر دارد و در صورت بروز تلفات، قول واکنش شدید واشنگتن را داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ او در جمع خبرنگاران به مسائل داخلی ایران اشاره کرده و با ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه خود مدعی شد: «ما اوضاع را از نزدیک زیرنظر داریم. اگر آنها مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، فکر می‌کنم از سوی ایالات متحده به شدت مورد ضربه قرار خواهند گرفت.»

 

برچسب ها
ترامپ آمریکا ایران تهدید درگیری حمله آمریکا به ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷۲
در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۷۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
176
32
پاسخ
قدیمیه برا چند روز پیشه
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
دوست من بروز نیستی. این یکی را که تابناک گذاشته را چند ساعت پیش ترامپ از داخل هواپیمای (ایر فورس وان) در مصاحبه گفت.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بهتره فکر مردم امریکا باشه مردم ایران وجوانان ایران خیری از امریکا ومداخلاتش ندیدن ونزوعلا اگر نفت نداشت تره هم براش خرج نمیکرد واسه مردم ایران هم اینطور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
عزیزم خیلی عقبی از دنیا قبل کامنت یک کوچولو سرچ کن افرین
محمد قلی پور
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
مرگ بر ترامپ قمارباز و نتانیابوی سگ باز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
298
118
پاسخ
این تهدیدها نیاز به پاسخ دارد. سریع
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
283
146
پاسخ
سر دسته ارازل اوباش دزدان دریایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
276
186
پاسخ
اگه راست ميگي تحريمهاي ظالمانه اي كه كردي را بردار وگرنه مردم از جنگ و خونريزي كه شما و سگ هارت بخواهيد به پا كنيد بيزارن
مردم ايران عاقلن و فهميده و گول حمايتهاي شما را فقط جوانان خام ميخورن
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
چه تحریمیه که ماشین لوکس میاد تو ایران ولی دارو نمیاد؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
خخخخخخخخخخخخخخخخ تحریم این اورد؟
V
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
روغن برنج ترامپ گرون میکنه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
271
148
پاسخ
با کاری که در ونزوئلا کرد یه خورده بادش زیاد شده. یک سوزنی نیاز داره
مطمئن اگر می تونست غلطی بکنه بهانه اش را هم پیاده میکنه مثل ونزوئلا
خسرو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
129
167
پاسخ
اگر دلت برای مردم ایران میسوزه حد اقل تحریم دارو را بردار . برای هیچکس دلش نمیسوزه حتی دوستان ایرانیش که با وی همکاری می‌کنند از آنها هم خواهد گذشت فقط نفت و معادن ایران را می‌خواهد بدون سهم مردم و هر فردی که نوکری کرد دستمزد خواهد داد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
دارو تحریم نیس گوگولی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
کی اینجا دلش به حال ملت سوخته؟ می تونی اسم ببری؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
95
147
پاسخ
یدالله فوق ایدیهم
دبیر تاریخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
241
126
پاسخ
به تو مربوط نیست..ما ایرلنی ها خودملن مملکت مان را اداره ومی سازیم...
بی زحمت مجسمه آزادی و ابراهام ..مظهر ازادی را با دست دیکتاتوری خود بکشپد پایین
آ زادی وحقوق بشرتان به درد عمه تان می خورد
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
20 ساله داریم اعتراض میکنیم وضعیت فساد صد برابر بدت و معیشت مردم نابود شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
به خدا اینایی که دیسلایک کردن مخشون تعطیله یا از سر لجبازی با حرف حق دیس میزنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
144
129
پاسخ
هنوز تاریخ جنبش سیاه پوستان آمریکا و نوع برخورد شما با آنان را فراموش نکرده است
هنوز هم در خاطره مردم پوتین مامور پلیس شما بر گردن معترضین که منجر به مرگش شد ، باقی مانده است
حالا بیا و از دیگر کشورها ایراد بگیر
متاسفم برای هموطنان عزیزم که فریب مکارانی چون شما را می خورند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
157
103
پاسخ
ترامپ‌خیلی زرنگ باشه مشکل خودش راباز کنه قمار باز
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
کدوم مشکل؟؟؟
