ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با دخالت در مسائل داخلی ایران گفت که ایالات متحده از نزدیک اعتراضات در ایران را زیر نظر دارد و در صورت بروز تلفات، قول واکنش شدید واشنگتن را داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ او در جمع خبرنگاران به مسائل داخلی ایران اشاره کرده و با ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه خود مدعی شد: «ما اوضاع را از نزدیک زیرنظر داریم. اگر آنها مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، فکر می‌کنم از سوی ایالات متحده به شدت مورد ضربه قرار خواهند گرفت.»