صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا ارز ترجیحی پس از ۴۰ سال باید کنار گذاشته شود؟

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره فسادزایی ارز ارزان‌قیمت و لزوم بازنگری در شیوه تخصیص آن، از نظر محتوایی قابل تأمل و حائز اهمیت است.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۳۱
| |
6347 بازدید
|
۶

چرا ارز ترجیحی پس از ۴۰ سال باید کنار گذاشته شود؟

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ طرح این پرسش که «چرا باید به واردکنندگان، از جمله واردکنندگان نهاده‌ها، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داده شود؟» پرسشی درست است؛ اما پرسشی که با تأخیری طولانی و پس از تحمل هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود. اگر رئیس‌جمهور صرفاً یک کنشگر تازه‌وارد به سیاست بود، یا بدون سابقه حضور در نهادهای تصمیم‌گیری به قدرت رسیده بود، شاید این تأخیر چندان محل ایراد نبود. 

اما دکتر پزشکیان سال‌ها نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و در متن فرآیندهای قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی کشور حضور داشته است. از چنین جایگاهی، انتظار آشنایی با بدیهیات اقتصاد سیاسی ایران، از جمله پیامدهای مخرب ارز ارزان‌قیمت، انتظاری غیرمعمول نیست.

سیاست تخصیص ارز رانتی ـ آن هم در قالب واردات کالایی ـ نه پنهان بوده و نه تازه. طی دهه‌ها، ده‌ها مقاله، گزارش پژوهشی و هشدار رسمی درباره فسادزایی، رانت‌آفرینی و اتلاف منابع ملی ناشی از این سیاست منتشر شده است. نماینده‌ای که سال‌ها در مجلس حضور دارد، یا این هشدارها را دیده و شنیده و سکوت کرده، یا اساساً آن‌ها را جدی نگرفته است.
در هر دو حالت، طرح انتقاد از موضع دولت، آن هم در شرایط فعلی، ناگزیر این پرسش را به میان می‌آورد که چرا این بیداری چنین دیر رخ داده است. 

در آن سال‌ها، تراکتورهای تولید داخل که با ارز ارزان دولتی ساخته می‌شدند، به‌جای ورود به مزارع کشاورزی، سر از بازارهای غیرمولد درآوردند. بخشی از این تراکتورها به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شد و حتی با قیمت‌هایی چندده برابر در بازار ترکیه به فروش می‌رسید.

اکنون، پس از حدود چهار دهه اجرای چنین سیاست‌هایی، رئیس‌جمهور و رئیس جدید بانک مرکزی از لزوم تغییر مسیر سخن می‌گویند و پیشنهاد می‌دهند که یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده، منتقل شود؛ آن هم اگر اجرای عملی آن ممکن باشد. اصل این ایده، در تئوری اقتصادی، قابل دفاع است، اما مسئله اینجاست که این تصمیم نه از دل یک اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم اقتصادی، بلکه در واکنش به تنگنای شدید منابع ارزی مطرح شده است.

خود مسئولان صراحتاً از محدودیت شدید منابع سخن می‌گویند؛ وضعیتی که بیش از آنکه محصول یک انتخاب آگاهانه باشد، نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری پرهزینه، از جمله در حوزه سیاست خارجی است. در چنین شرایطی، حذف یا جابه‌جایی ارز ترجیحی، بیشتر یک تصمیم اضطراری به نظر می‌رسد تا گامی حساب‌شده در مسیر اصلاحات پایدار.

مسئله اصلی، در نهایت، صرفاً اقتصادی نیست. ریشه این بحران به نحوه تنظیم رابطه کشور با جهان، سیاست خارجی و ساختار قدرت اقتصادی بازمی‌گردد. بدون حل این مسائل بنیادی، تغییرات مقطعی در شیوه تخصیص ارز، نه می‌تواند اقتصاد را «درمان» کند و نه حتی فرسایش آن را متوقف خواهد ساخت.

تجربه نشان داده است که سیاست‌های موقت و دوگانه، هرچند ممکن است برای مدتی فشار را کاهش دهند، اما راه‌گشا نیستند. اصلاح واقعی، نیازمند شفافیت، پذیرش مسئولیت گذشته و تغییرات ساختاری است؛ امری که بدون اجماع سیاسی و بازنگری جدی در رویکردهای کلان، دست‌نیافتنی خواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ارز ترجیحی حذف ارز حذف ارز ترجیهی اقتصاد ایران
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مخالفان و موافقان ارز ترجیحی چه کسانی‌اند؟
مرغ گران می‌شود؟
مرغ گران می‌شود؟
مرغ گران می‌شود؟
قیمت نهاده‌ها پس‌از حذف ارز ترجیحی مشخص شد
چه کسانی از حذف ارز ترجیحی می‌ترسند؟
سیگنال همتی به بازار ارز / طرح جدید همتی به نفع مردم یا تولیدکنندگان؟
پایان رشد منفی اقتصاد ایران از سال آینده
بانکداری در جنگ و تجربه ایران؛ تاب‌آوری مالی در بحران‌!
پیامدهای سخت در راه حذف ارز ترجیحی!
ابرتورم به آسمان اقتصاد ایران نمی رسد
ایران بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان باقی ماند
ایران در آستانه ثروتمند شدن متوقف شده است
روابط ایران و چین بیش از هر زمان دیگری فرصت رشد دارد
مرغ ۷۰ هزار تومانی در راه است؟
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به لایحه مجلس ندارد
لایحه بودجه ۱۴۰۱ بدون دلار ۴۲۰۰ راهی مجلس می‌شود؟
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تاثیر تورمی ندارد
ناگفته‌های شب تولد دلار 4200 تومانی
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن تبعات دارد
اقتصاد ایران به سوی ثبات می رود
گرانی کالاهای اساسی درپی حذف ارز دولتی ظلم به مردم است
اقتصاد ایران در آستانه خطر/ چرا چین به داد ایران نرسید؟
«کی‌روش» اقتصاد ایران کجاست؟
کاهش واردات و تراز تجاری ایران در سال جاری
گام ایران برای رسیدن به کشورهای برتر اقتصادی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
32
پاسخ
پزشکیان:ارز را به هرکسی دادیم، خورد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
13
35
پاسخ
حذف ارز ترجیخی در شرایط فعلی که پول ملی بی ارزش است یک فاجعه است. چند ماه دیگه مردم میفهمند چه کلاه بزرگی سرشان رفته. فعلا با یک میلیون خوشن
پاسخ ها
مرق
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
این کلاهی که می گی خیلی وقت پیش سر مردم رفته! زمانی که یکعده خاص از این رانت استفاده می کردند و و با ارز ترجیحی کالا وارد می کردند و با قیمت دلار آزاد عرضه می کردند
بهرام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
مردم چی را می فهمند مگر کسی از مردم اجازه خواسته بعدا پشیمان بشئند
شفقتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
14
پاسخ
الان هم که یکی جرات کرده جلوی این رانت رو بگیره گیر دادین که چرا دیر این کار رو کرده؟ یک سال بعد ریاست جمهوریش این کار رو کرده . زمانی که نماینده بود یک رای داشت . البته اصحاب رانت و قدرت حالا حالاها با رپورتاژ و تخریب این کار رو چون پزشکیان انجام داده بی ارزش یا حتی غلط جلوه میدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
8
پاسخ
این کار جسارت زیادی میخواد که پزشکیان انجام داد
تمام دولتها قول یکسان سازی نرخ ارز رو میدادند ولی نمی تونستن انجام بدهند،اینکار باید باید باید انجام میشد
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fB5
tabnak.ir/005fB5