مادورو امروز در دادگاه حاضر می‌شود

رسانه آمریکایی گزارش داد رئیس‌جمهور ونزوئلا که توسط نیروهای آمریکایی ربوده شده است، در تاریخ ۵ ژانویه (۱۵ دی ماه) رسما در دادگاه شهر نیویورک تفهیم اتهام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۱۴
| |
17878 بازدید
|
۱۱

مادورو امروز در دادگاه حاضر می‌شود

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه در تجاوزی غیرقانونی تحت عنوان «عملیات عزم راسخ مطلق»، به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا حمله کرد و «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش را دستگیر و به نیویورک منتقل کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه «واشنگتن پست» شامگاه یکشنبه به نقل از منابعی آگاه نوشت: «نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا که توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شده ، در ساعت ۱۷:۰۰ به‌وقت گرینویچ (۲۰:۳۰ به‌وقت تهران) در تاریخ ۵ ژانویه رسما در دادگاه شهر نیویورک تفهیم اتهام خواهد شد.»

این رسانه آمریکایی تاکید کرد:  «قرار است مادورو در دادگاه ناحیه منهتن در برابر قاضی آلوین هلرشتاین که ریاست تعدادی از پرونده‌های مهم را بر عهده داشته است، حاضر شود.»

سخنگوی دادگاه ناحیه ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک نیز روز یکشنبه تایید کرد که نیکولاس مادورو و همسرش روز دوشنبه در برابر یک قاضی فدرال حاضر خواهند شد.

این سخنگو به رسانه خبری «سی‌بی‌اس نیوز» گفت: «قرار است مادورو و سیلیا فلورس روز دوشنبه ساعت ۱۲ ظهر به‌وقت محلی در دادگاه فدرال حاضر شوند. این اولین حضور آنها در دادگاه به اتهامات جنایی از زمان خروج‌شان از ونزوئلا طی عملیات نظامی ایالات متحده در کاراکاس در روز شنبه خواهد بود.»

این درحالیست که «ایوان گیل» وزیر امور خارجه ونزوئلا پیشتر در سخنانی عنوان کرد: «امروز، ونزوئلا به‌رغم ضربه‌ای که متحمل شد، از صلح و آرامش برخوردار است و نیکولاس مادورو همچنان رئیس‌جمهور مشروع دولت است.»

«ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا هم در سخنانی با اشاره به تجاوز نظامی واشنگتن علیه کاراکاس از استقرار نیروهای مسلح در سراسر این کشور آمریکای لاتین خبر داد و گفت که اقدامات ایالات متحده «تهدیدی برای نظم بین‌المللی» است.

مادورو ونزوئلا تجاوز نظامی کاراکاس حمله آمریکا به ونزوئلا آمریکا ترامپ دادگاه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
17
24
پاسخ
زنده موندیم و چیزهایی عجیبی به چشم دیدیم . همیشه خونخواران تاریخ رو کتاب ها میخوندیم . حالا ترامپ رو در زمان حیاتمون دیدیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
11
پاسخ
دیدنیه چه ها که نگفته
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
13
24
پاسخ
بی شرف تر از این صهیونیستهای بین المللی ندیده ام اینها یک قرن است که بلای جان انسانها رو زمین اند مگر خدا نسل اینها را بردارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
20
25
پاسخ
دادگاه بی آبرویی آمریکا و هوشیارتر شدن ملت ها برای حفظ کشورشون از شر شیطان بزرگ
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
5
15
پاسخ
طبل توخالی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
27
23
پاسخ
مادرو قهرمان جهانی شده امروز و نشان ایستادگی و نمادی برای همه آزادگان جهان در مقابل استکبار شیطانی آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
15
19
پاسخ
کثیف ترین دولت توامریکاترامپ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
16
22
پاسخ
ترامپ وحشی روانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
10
15
پاسخ
کودک کشی وآدم ربایی در خون دولتمردان امریکایی است ::::در جهان امروزی تنها راه قوی بودن است ...تنها کشوری در جهان که ازادیخواهان جهان را نجات خواهد داد :ایران وایرانی است ::::که دشمنان بشریت را محو خواهد کرد ::::
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
11
23
پاسخ
ملت خودش آواره کرد بخاطر تورم اینم شرنوشتش شده زندانهای فوق امنیتی امریکا
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
