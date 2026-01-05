مادورو امروز در دادگاه حاضر میشود
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روز شنبه در تجاوزی غیرقانونی تحت عنوان «عملیات عزم راسخ مطلق»، به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا حمله کرد و «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش را دستگیر و به نیویورک منتقل کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه «واشنگتن پست» شامگاه یکشنبه به نقل از منابعی آگاه نوشت: «نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا که توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شده ، در ساعت ۱۷:۰۰ بهوقت گرینویچ (۲۰:۳۰ بهوقت تهران) در تاریخ ۵ ژانویه رسما در دادگاه شهر نیویورک تفهیم اتهام خواهد شد.»
این رسانه آمریکایی تاکید کرد: «قرار است مادورو در دادگاه ناحیه منهتن در برابر قاضی آلوین هلرشتاین که ریاست تعدادی از پروندههای مهم را بر عهده داشته است، حاضر شود.»
سخنگوی دادگاه ناحیه ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک نیز روز یکشنبه تایید کرد که نیکولاس مادورو و همسرش روز دوشنبه در برابر یک قاضی فدرال حاضر خواهند شد.
این سخنگو به رسانه خبری «سیبیاس نیوز» گفت: «قرار است مادورو و سیلیا فلورس روز دوشنبه ساعت ۱۲ ظهر بهوقت محلی در دادگاه فدرال حاضر شوند. این اولین حضور آنها در دادگاه به اتهامات جنایی از زمان خروجشان از ونزوئلا طی عملیات نظامی ایالات متحده در کاراکاس در روز شنبه خواهد بود.»
این درحالیست که «ایوان گیل» وزیر امور خارجه ونزوئلا پیشتر در سخنانی عنوان کرد: «امروز، ونزوئلا بهرغم ضربهای که متحمل شد، از صلح و آرامش برخوردار است و نیکولاس مادورو همچنان رئیسجمهور مشروع دولت است.»
«ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا هم در سخنانی با اشاره به تجاوز نظامی واشنگتن علیه کاراکاس از استقرار نیروهای مسلح در سراسر این کشور آمریکای لاتین خبر داد و گفت که اقدامات ایالات متحده «تهدیدی برای نظم بینالمللی» است.