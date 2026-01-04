ایلان ماسک در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در حمایت از مردم ونزوئلا» و پیامی از استارلینک را بازنشر کرد. در پیام بازنشر شده استارلینک آمده است: «استارلینک تا سوم فوریه (۱۴ بهمن) خدمات پهنای باند رایگان را به مردم ونزوئلا ارائه می‌دهد و اتصال مداوم را تضمین می‌کند.»

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ این خبر همزمان با حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور و همسرش و انتقال آنها به آمریکا، اعلام شد. در بحبوحه این تحولات، سی‌ان‌ان گزارش داد دادگاه عالی ونزوئلا برای رسیدگی به خلاء رهبری اقدام کرد و به دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور، دستور داد تا پس از ربوده شدن مادورو توسط ایالات متحده، اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور موقت را بر عهده بگیرد.

در این دستور که اواخر روز شنبه به وقت محلی اعلام شد، نتیجه گرفته شد که مادورو «در شرایط عدم امکان مادی و موقت برای انجام وظایف خود» قرار دارد.

جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، در گفتگو با سی‌ان‌ان، اظهار کرد: طرحی برای برکناری مادورو در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به او ارائه شده بود، اما به دلیل اینکه مقامات دولت نتوانستند رئیس جمهور را متمرکز بر این موضوع نگه دارند، پیشرفتی حاصل نشد.

بر اساس گزارش بیزنس استاندارد، بولتون به سی‌ان‌ان گفت که ترامپ در دوره اول ریاست ‌جمهوری خود بسیار به نفت ونزوئلا علاقه داشت و در حالی که تیمش موفق شد ترامپ را به ایده برکناری مادورو علاقه‌مند کند، نتوانستند او را بر این موضوع متمرکز نگه دارند.