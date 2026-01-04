ارز نهادهها و کالاهای اساسی رسما حذف شد
شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای جزئیات سیاست جدید ارزی برای کالاهای اساسی را تشریح کرد. بر اساس این طرح که در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ اجرا میشود، از این پس تأمین ارز نهادهها و کالاهای اساسی با اولویت عرضه، از طریق «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محور اصلی این سیاست، تغییر رویکرد از «تخصیص ارز در ابتدای زنجیره» به «انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی» است. دولت هدف از این بازطراحی را حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار اعلام کرده است.
در این اطلاعیه تأکید شده است که با وجود اختصاص منابع ارزی قابلتوجه در سالهای گذشته، مشکلاتی نظیر نوسان در تخصیص، عدم تحقق قیمتهای هدف و تأثیرپذیری نهادهها از بازار آزاد همچنان پابرجا بود؛ موضوعی که ضرورت اصلاح ساختاری و حذف وابستگی قیمتها به رویههای ناپایدار ارزی را دوچندان میکرد.
طبق سازوکار جدید، علاوه بر ساماندهی مسیرهای تأمین ارز، به برخی نهادها و شرکتها اجازه داده شده تا بدون قرارگیری در صفهای طولانی، منابع ارزی خود را مستقیماً صرف واردات کالاهای اساسی کنند.
دولت تصریح کرده است که اجرای این سیاست از دیماه آغاز شده و تغییرات احتمالی قیمتها بهصورت تدریجی، مدیریتشده و تحت نظارت دقیق انجام خواهد شد تا از شوکهای ناگهانی به بازار جلوگیری شود و منافع حاصل از اصلاح نظام ارزی، بهطور کامل به مردم بازگردد.
ارز باید تک نرخی شود نه حتی دو نرخی
انحصار واردات کالا حتی اساسی باید برداشته شود
قیمت ها از جمبه حقوق ها واقعی شود
تعرفه ها اصلاح گردد تا رقابت سالمی بین تولیدات داخلی و خارجی شکل بگیرد به نفع مردم نه هر اشغالی رو به اسم حمایت از تولید داخل به مردم تحمیل گردد
اتفاقا کالاهای پر مصرف و کم بازده باید برای تولید کننده نه مصرف کننده مالیات و عوارض در نظر گرفته شود
مالیات بر سود باشد و معافیت مالیاتی کلا برداشته شود
در غیر ایتصورت عملا تحمیل فقر برای مردم این جراحی ها نخواهد داشت
کشاورزان خوشحال شدند دامداران استانها و محلی جشن گرفتند
ملت کالای ارزان و با ثبات البته با یارانه مستقیم دریافت خواهند کرد
ارز دارو را به سازمانهای بیمه گر دولتی بدهند و داروهای بیماران خاص و صعب العلاج در اولویت باشد و مردم حداکثر ده درصد پول دارو را بدهند.