صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی رسما حذف شد

شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۶۰
| |
13009 بازدید
|
۱۳

ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی رسما حذف شد

شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای جزئیات سیاست جدید ارزی برای کالاهای اساسی را تشریح کرد. بر اساس این طرح که در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ اجرا می‌شود، از این پس تأمین ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی با اولویت عرضه، از طریق «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محور اصلی این سیاست، تغییر رویکرد از «تخصیص ارز در ابتدای زنجیره» به «انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی» است. دولت هدف از این بازطراحی را حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار اعلام کرده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که با وجود اختصاص منابع ارزی قابل‌توجه در سال‌های گذشته، مشکلاتی نظیر نوسان در تخصیص، عدم تحقق قیمت‌های هدف و تأثیرپذیری نهاده‌ها از بازار آزاد همچنان پابرجا بود؛ موضوعی که ضرورت اصلاح ساختاری و حذف وابستگی قیمت‌ها به رویه‌های ناپایدار ارزی را دوچندان می‌کرد.

طبق سازوکار جدید، علاوه بر ساماندهی مسیرهای تأمین ارز، به برخی نهادها و شرکت‌ها اجازه داده شده تا بدون قرارگیری در صف‌های طولانی، منابع ارزی خود را مستقیماً صرف واردات کالاهای اساسی کنند.

دولت تصریح کرده است که اجرای این سیاست از دی‌ماه آغاز شده و تغییرات احتمالی قیمت‌ها به‌صورت تدریجی، مدیریت‌شده و تحت نظارت دقیق انجام خواهد شد تا از شوک‌های ناگهانی به بازار جلوگیری شود و منافع حاصل از اصلاح نظام ارزی، به‌طور کامل به مردم بازگردد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
واردات ارز نهاده های دامی کالاهای اساسی
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یارانه مستقیم به ۸۶ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود
شوک جدید به بازار کالاهای اساسی
مصوبه دولت بازار ارز را به هم ریخت
تامین بیش از ۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی
سایه شوم دلار ۴۲۰۰ بر معیشت مردم؛ قاچاق رسمی با دلار ترجیحی چگونه کلید خورد؟
جزئیات معافیت مالیاتی واردات
شرط مهار بازار کالاهای اساسی چیست؟
چقدر ارز به صنعت خودرو رسید؟
چقدر ارز صرف واردات آب پرتقال یخ زده به کشور شد
۶.۵ میلیارد دلار ارز سهم واردات کالاهای اساسی شد
مجوز برای «واردات کالا بدون انتقال ارز» از مناطق آزاد
چقدر ارز صرف واردات ترازو به کشور شد؟
اولویت پرداخت ارز با کالاهای اساسی
نقش اصلی مجلس در تعیین تکلیف نرخ ارز
واردات با ارز ترجیحی ۱۰.۵ میلیارد دلاری شد
اختلال در واردات نهاده های دامی
10.5 میلیارد دلار کالای اساسی و دامی وارد کشور شد/ رشد 100درصدی واردات گندم و جو
جزئیات واردات ۱۴.۳ میلیون تن کالای اساسی
ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی تامین شد
سهم کالای اساسی از واردات چقدر است؟
کاهش شدید قیمت گندم در بازارهای جهانی
میزان ذخایر ارز و کالا‌های اساسی بی‌سابقه است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
27
18
پاسخ
کار صحیحی است نباید به مردم مفت چیزی داده بشود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
بهتر دلال و بازرگان و تولید کننده میخورد . پولش را بدهند سرپرست خانوار.
ناشناس
|
Denmark
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
9
24
پاسخ
مرغ 400 هزار تومانی و برنج 500 هزار تومانی و...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
12
25
پاسخ
تصمم هوشمندانه و بسیار منطقی است -0 این کار 20 سال پیش باید انجام میشد مانع این همه فساد می شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
36
پاسخ
کار درستی هست بشرطی که وسط جراحی جتاب دکتر پزشکیان اتاق عمل را ترک نکند
ارز باید تک نرخی شود نه حتی دو نرخی
انحصار واردات کالا حتی اساسی باید برداشته شود
قیمت ها از جمبه حقوق ها واقعی شود
تعرفه ها اصلاح گردد تا رقابت سالمی بین تولیدات داخلی و خارجی شکل بگیرد به نفع مردم نه هر اشغالی رو به اسم حمایت از تولید داخل به مردم تحمیل گردد
اتفاقا کالاهای پر مصرف و کم بازده باید برای تولید کننده نه مصرف کننده مالیات و عوارض در نظر گرفته شود
مالیات بر سود باشد و معافیت مالیاتی کلا برداشته شود
در غیر ایتصورت عملا تحمیل فقر برای مردم این جراحی ها نخواهد داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
31
پاسخ
ترفند های قدیمی احمدی نژادی برای افزایش شدیدتر قیمت ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
18
13
پاسخ
رانتجویان به عزا نشستند رانتخواران مات گرفتند
کشاورزان خوشحال شدند دامداران استان‌ها و محلی جشن گرفتند
ملت کالای ارزان و با ثبات البته با یارانه مستقیم دریافت خواهند کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
8
17
پاسخ
تمام اجناس با این ارز از بازار جمع میشه. منظور از مدیریت شده هم اینه که یه سری فروشگاه برا این کالاها با قیمت دولتی تعیین میشه و باید 10 ساعت تو صف بایستی تا بتونی مثلا یه دونه روغن بگیری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
15
پاسخ
دارو چه خواهد شد؟
ارز دارو را به سازمان‌های بیمه گر دولتی بدهند و داروهای بیماران خاص و صعب العلاج در اولویت باشد و مردم حداکثر ده درصد پول دارو را بدهند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
19
پاسخ
فقط اونجا که گفته تغییرات احتمالی قیمت‌ها به‌صورت تدریجی، مدیریت‌شده و تحت نظارت دقیق انجام خواهد شد....خخخخ....حتما...اصلا سابقه مدیریتی شما توان مدیریتی شما رو نشون میده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
40
پاسخ
حس خوبی بهش ندارم .تقریبا مطمئنم بعد از چند ماه میان میگن شما دهک دهی شما نهی شما هشتی بهت تعلق نمیگیره فقط به کمیته امدادی و بهزیستی ها یک کالابرگ میدن بقیه هم مهمون جیبشون باشن .الانم که میگن به همه تعلق میگیره برا دلخوشیه مردمه
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
عکس ماهواره‌ای از تازه‌ترین وضعیت دریاچه ارومیه
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه
مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان می‌آیند!
مرگ هولناک جویندگان گنج در کاشان
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
جزییات قتل تکان‌دهنده مرد ۳۶ ساله به دست قاتل مسلح
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
مروری بر کارنامه شهیدعلیرضا یاسینی؛ خلبانی با دو اجکت و رکورد ماموریت‌های برون‌مرزی
مذاکرات سوریه و اسرائیل از سر گرفته می‌شود
اعترافات اغتشاشگری که با شعله افکن پلیس آتش زد
نتانیاهو: ترامپ هیچ‌ امتیازی به حماس نداد
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
روایت مرشایمر از درخواست اسرائیل از آمریکا درباره جنگ با ایران
لغو کنسرت خوانندگان مشهور در تهران و شهرستان‌ها
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۴۱ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f8K
tabnak.ir/005f8K