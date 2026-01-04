کیهان: پزشکیان باید به فکر اطلاعاتش باشد!
در حالی رئیسجمهور عدد ۶ میلیارد دلار واردات بنزین را مطرح میکند که دیوان محاسبات میگوید کل واردات ۱,۸ میلیارد دلار است.
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این اختلاف، عدد کمی نیست، میتواند روایت و آماری غلط باشد برای توجیه تصمیمات غلط در سطح ملی. رئیسجمهور محترم اگر فکری به حال اتاق فکر و کانال ورودی اطلاعاتش نکند، ناخواسته تبدیل به ابزار اجرای همان سیاستهایی میشود که سالهاست کشور را به این ناترازیها رساندهاند.
