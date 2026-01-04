صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کیهان: پزشکیان باید به فکر اطلاعاتش باشد!

در حالی رئیس‌جمهور عدد ۶ میلیارد دلار واردات بنزین را مطرح می‌کند که دیوان محاسبات می‌گوید کل واردات ۱,۸ میلیارد دلار است.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۱۰
| |
2038 بازدید
کیهان: پزشکیان باید به فکر اطلاعاتش باشد!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این اختلاف، عدد کمی نیست، می‌تواند روایت و آماری غلط باشد برای توجیه تصمیمات غلط‌ در سطح ملی‌. رئیس‌جمهور محترم اگر فکری به حال اتاق فکر و کانال ورودی اطلاعاتش نکند، ناخواسته تبدیل به ابزار اجرای همان سیاست‌هایی می‌شود که سال‌هاست کشور را به این ناترازی‌ها رسانده‌اند.

 

بنزین واردات بنزین مسعود پزشکیان روزنامه کیهان انتقاد
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
گزارش خطا
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ورق در بازار برنج برگشت
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
