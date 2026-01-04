کیهان: پزشکیان باید به فکر اطلاعاتش باشد!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این اختلاف، عدد کمی نیست، می‌تواند روایت و آماری غلط باشد برای توجیه تصمیمات غلط‌ در سطح ملی‌. رئیس‌جمهور محترم اگر فکری به حال اتاق فکر و کانال ورودی اطلاعاتش نکند، ناخواسته تبدیل به ابزار اجرای همان سیاست‌هایی می‌شود که سال‌هاست کشور را به این ناترازی‌ها رسانده‌اند.