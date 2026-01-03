قیمت طلا در بازار امروز 13 دی ماه

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۴,۲۱۳,۹۵۲ (چهارده میلیون و دویست و سیزده هزار و نهصد و پنجاه و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ مصادف با ۰۳ ژانویه ۲۰۲۶ - با رشد ۱.۲۳ درصدی به ۱۴,۳۹۲,۱۶۹ (چهارده میلیون و سیصد و نود و دو هزار و یکصد و شصت و نه ) تومان رسید.

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۴,۳۹۲,۱۶۹ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۶۲,۳۴۴,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

هر اونس طلا، امروز به ۴,۳۳۲ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی، امروز به ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.