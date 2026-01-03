صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت طلا در بازار امروز 13 دی ماه

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۴,۲۱۳,۹۵۲ (چهارده میلیون و دویست و سیزده هزار و نهصد و پنجاه و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ مصادف با ۰۳ ژانویه ۲۰۲۶ - با رشد ۱.۲۳ درصدی به ۱۴,۳۹۲,۱۶۹ (چهارده میلیون و سیصد و نود و دو هزار و یکصد و شصت و نه ) تومان رسید.
قیمت طلا در بازار امروز 13 دی ماه

به گزارش تابناک؛ امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱۴,۲۱۳,۹۵۲ (چهارده میلیون و دویست و سیزده هزار و نهصد و پنجاه و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ مصادف با ۰۳ ژانویه ۲۰۲۶ - با رشد ۱.۲۳ درصدی به ۱۴,۳۹۲,۱۶۹ (چهارده میلیون و سیصد و نود و دو هزار و یکصد و شصت و نه ) تومان رسید.

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۴,۳۹۲,۱۶۹ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۶۲,۳۴۴,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

هر اونس طلا، امروز به ۴,۳۳۲ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی، امروز به ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

جدول قیمت طلا
عنوان قیمت بروزرسانی
گرم طلا ۱۸ عیار 14,392,169 تومان 11:00
مثقال طلا 18 عیار 62,344,000 تومان 11:00
اونس طلا 4,332.36 دلار 11:00
میلی 14,909,000 تومان 11:51

 

گزارش خطا
