صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک بررسی می کند؛

پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!

در همزمانی قابل تامل، همزمان با اعتراضات اقتصادی اخیر در برخی نقاط کشور، ناشی از فشار‌های تحمیلی دشمنان خارجی و مشکلات داخلی،  تهدیدات تازه و بی سابقه ای از سوی ترامپ صادر شده است که  بار دیگر ماهیت خصمانه سیاست‌های کاخ سفید علیه نظام و انقلاب را آشکار ساخته است.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۶۰
| |
59152 بازدید
|
۴۶

پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!

به گزارش تابناک، ترامپ که در دور اول ریاست‌جمهوری خود (۲۰۱۷-۲۰۲۱) با خروج یک‌جانبه از توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۸، اعمال سیاست فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران، و حتی ترور ناجوانمردانه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، سابقه‌ای سیاه در دشمنی با ایران دارد، اکنون در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش  بار دیگر شمشیر تهدید را از رو بسته است.

 سابقه این تهدیدات به روز‌های اخیر بازمی‌گردد؛ جایی که ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۲۶، اعلام کرد که ایالات متحده "قفل و پر" (locked and loaded) است و مدعی شد در صورت کشته شدن معترضان توسط نیرو‌های ایرانی، مداخله خواهد کرد.

این اظهارات تاثیر  استراتژیک دارد و می‌تواند تصمیم‌گیری در تهران را پیچیده‌تر کند و  این هدف را دارد که فضای مانور جمهوری اسلامی را محدود سازد

این اظهارات، که بلافاصله با واکنش تند مقامات ارشد کشورمان همراه شد، از جمله نامه ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای محکومیت "تهدیدات بی‌پروای" ترامپ، نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای دخالت در امور داخلی ایران است.

 رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بلافاصله پاسخ های درخوری به ترامپ دادند که نشان داد تصمیم گیران در تهران کاملا بر شرایط مسلط هستند و یک سخن واحد در برابر تهدید دشمن دارند.

   این تهدید نباید صرفاً از زاویه وضعیت داخلی و اعتراضات اقتصادی فعلی بررسی شود، بلکه ریشه در استراتژی‌های بلندمدت آمریکا و هم‌پیمانانش دارد.

 ران زیمت، کارشناس صهیونیست با بیش از ۲۰ سال سابقه در بخش اطلاعات ارتش رژیم اشغالگر قدس و نویسنده کتاب «ایران از درون»، که تحلیل‌هایش اغلب در محافل امنیتی غرب و رژیم صهیونیستی مورد استناد قرار می‌گیرد، معتقد است: تهدید ترامپ مستقیماً منجر به خروج گسترده مردم به خیابان‌ها یا تغییر رژیم نخواهد شد، زیرا مهار معترضان توسط نیروهای امنینی کار سختی نخواهد بود و شهروندان عادی نیز حاضر نیستند جان خود را صرفاً به امید دخالت خارجی به خطر بیندازند.

 با این حال، این اظهارات تاثیر  استراتژیک دارد و می‌تواند تصمیم‌گیری در تهران را پیچیده‌تر کند، فشار روانی بر  سامانه تصمیم گیری کشور را افزایش دهد و در عمل تصور هماهنگی کامل میان آمریکا و رژیم صهیونیستی را تقویت کند (به ویژه پس از دیدار اخیر ترامپ و نتانیاهو ) این هدف را دارد که فضای مانور جمهوری اسلامی را محدود سازد.

 زیمت هشدار می‌دهد  این وضعیت می‌تواند ریسک محاسبات اشتباه را افزایش دهد، اما در عین حال به دشمنان یادآوری می‌کند که گزینه‌های خوبی در اختیار ندارند. این تحلیل، هرچند از سوی یکی از ناظران وابسته به رژیم صهیونیستی ارائه شده، در محافل امنیتی غرب تأثیرگذار است و بخشی از جنگ روانی علیه ایران به شمار می‌رود. حال سؤال اینجاست: ترامپ که در طول سال‌های گذشته نسبت به مسائل داخلی ایران بی‌تفاوت بود و هیچ‌گاه به طور جدی از ایده "تغییر رژیم" سخن نمی‌گفت، چرا ناگهان چنین موضعی گرفته است؟

پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!

 بررسی اخبار و اظهارات ترامپ از زمان اعلام نامزدی مجددش در نوامبر ۲۰۲۲ تا امروز نشان می‌دهد که وی عمدتاً بر مسائل هسته‌ای و امنیت تنگه هرمز تمرکز داشت و سیاست داخلی جمهوری اسلامی را به ندرت ملامت می‌کرد. حتی در سند امنیت ملی آمریکا ، دغدغه‌های مربوط به ایران صرفاً به تضمین امنیت تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای محدود شده و خاورمیانه تا حد زیادی به رقابت‌های منطقه‌ای میان قدرت‌ها (رژیم صهیونیستی در یک سو و کشور‌های عربی خلیج فارس و ترکیه در سوی دیگر) واگذار شده است. برداشت کارشناسان این است که سیاست ترامپ در قبال ایران کاملاً بر اساس میل بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، پیش می‌رود.

ترامپ الگویی دارد که یک متحد مطمئن انتخاب می‌کند و سیاستش را با آن هماهنگ می‌سازد. برخلاف ادعا‌های رسانه‌های چپ‌گرای رژیم صهیونیستی و آمریکا که همواره به دنبال برجسته کردن اختلافات پنهان میان ترامپ و نتانیاهو بودند، هیچ اختلاف‌نظری واقعی وجود ندارد و حتی تظاهر به اختلاف، بخشی از بازی فریب برای گمراه کردن افکار عمومی بوده است. رسانه‌های چپ ناخواسته مهره این بازی شدند.

ترامپ الگویی دارد که یک متحد مطمئن انتخاب می‌کند و سیاستش را با آن هماهنگ می‌سازد.  تظاهر به اختلاف، بخشی از بازی فریب برای گمراه کردن افکار عمومی بوده است. رسانه‌های چپ ناخواسته مهره این بازی شدند.

اکنون نیز هیچ تغییری رخ نداده و ترامپ سیاستش در قبال جمهوری اسلامی ایران را با رژیم صهیونیستی هماهنگ می‌کند.

 اما به شیوه خود: ترامپ ایده کلی صهیونیست‌ها را می‌پذیرد، دست رژیم اشغالگر را باز می‌گذارد و مداخله آمریکا را به حداقل می‌رساند. این الگو در جنگ ۱۲روزه غزه (۲۰۲۱) دیده شد، جایی که آمریکا حمایت لجستیکی کرد، اما مستقیماً وارد نشد. علاوه بر این، ترامپ دکترین مونرو را احیا کرده (تمرکز بر آمریکای جنوبی)، روسیه را تهدید نمی‌بیند و تمرکز اصلی‌اش بر چین است. اعزام نیروی نظامی گسترده به ایران برای ترامپ جزو محالات است.

 پس منظور ترامپ از حمایت از ناآرامی ها چیست؟ الگوی ترامپ همان چیزی است که در ونزوئلا اجرا می‌کند: فشار روانی، تک‌ضربات، ایجاد فشار سیاسی در شورای امنیت، محدودیت در آب‌های بین‌المللی، جلوگیری از حرکت نفتکش‌ها و شاید عملیات محدود مانند جنگ ۱۲روزه. این تهدیدات، بخشی از جنگ ترکیبی علیه ایران است که با اعتراضات داخلی هم‌زمانی دارد و هدفش تضعیف اقتدار نظام  است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ جنگ جنگ ایران و اسرائیل جنگ دوم ایران و اسرائیل تحلیل
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سردار کوثری در پاسخ به ترامپ: ما هم بلدیم چه کار کنیم
حمایت ترامپ از اغتشاشات ایران؛ دم خروس بیرون زد!/ واکنش شدید ایران به دولت آمریکا
چرا گیاهخواری موجب تحلیل رفتن استخوان ها می شود؟
تغییر پایتخت گریز ناپذیر است؟
آیا قرار است جنگ دوباره شروع شود؟
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
واقعه عاشورا و فلسفه خلقت
درباره هیأت رفتن مسعود پزشکیان
مطهرنیا:با پیروزی‌ترامپ،ایران و اسرائیل وارد جنگ‌می‌شوند
وطن با خون چه کسانی وطن ماند
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
تحلیل بنیادی اردستان ۲ خرداد ۱۴۰۲
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
تحلیلی از حوادث اخیر؛ جنگ طولانی‌مدت در راه است/امنیت برای همه یا هیچ‌کس
شاخص به کدام سو خواهد رفت
اثرات آمدن ترامپ، بر روی جنگ‌افروزی اسرائیل
صف آرایی دو اراده در خاورمیانه: ایران و اسرائیل!
جنگ اطلاعاتی علیه ایران: پلن B واشنگتن و تل‌آویو چیست؟
حمله دوباره اسرائیل به ایران چقدر به واقعیت نزدیک است؟!
نقدی به سخنان اخیر آیت الله میرباقری
تحلیل رییس اتاق بازرگانی ایران از شرایط بورس
آيا امام حسين (ع) پيشنهاد داد نزد يزيد برود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۳
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۴۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
156
25
پاسخ
باید به ونزوئلا کمک کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
اگه میتونید کمک کنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
با کدوم پول؟ با کدام نیرو؟ اول فکر کن و بعد حرف بزن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
جدیدترین جک
حقیقت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
حتما کمکش کنید
ناشناس
| Austria |
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
جالبه زده تابناک بررسی میکند
نتیجه بررسی این اراجیف بود؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
والله ما خودمون به کمک نیاز داریم
تال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
32
20
پاسخ
همه بد بختی ها زیر سر ترامپ کثیفه
خوک آشغال
گاومیش
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
31
25
پاسخ
مرگ بر آمریکا و اسراییل جنایتکار
فقط وحدت، یکپارچگی و انسجام ملی در مقابل زورگویان و جنایتکاران آمریکایی چاره کار هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
21
16
پاسخ
هکرها فیلم پدوفیلی ترامپ رو از سرورهای موساد هک کنن و پخش کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
29
21
پاسخ
این ديوانه را از کاخ‌سفید بیرون کنید پیر وبی عقل بنام ترامپ را دنیا را نابود خواهد کرد واقعا مردم آمریکا چه کسی را رای دادند این فرد کثیف ترین خيانت کار تاریخ جهان است از شورای امنیت حتما باید اخراج شود جهان را میدان تاخته تاز قرار داد
خوشنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
18
20
پاسخ
آهای جنایتکاران تاریخ بشریت یک وجب از خاک ایران دست شما جنایتکاران نمی افتد ایران صاحب دارد خدا وخدای شهیدان هر چه خدا رقم زند همگی خیار هستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
19
19
پاسخ
غلط بی جا میکنید تو یک سگ وحشی بیش نیستی و با کفتار پیر اسرایئل اگه راست میگید چرا با وجود این ک اسد از سوریه رف اسرائیل ب سوریه حمله میکرد میخاس فلجش کنه ک هیچ جور از خودشون نتونن دفاع کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
25
17
پاسخ
ترامپ اخرش مثل سلمان رشدی مرتد بدست ملت ایران بدرک واصل خواهد شد وملت دنیا متوجه خواهد شد صدای عوعو گرگان درنده مرگ هست
رضارضایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
20
17
پاسخ
نتانیابو بدبختت میکه دوتا ناقص الخلقه دارند جهان رابه آتش میکشند ترامپ دزد وراهززن است
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
10
86
پاسخ
رفیق کجای کاری
ونزوئلا سقوط کرد
رهبر و زنش هم دستگیر شدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
سقوط نکرد از قبل خودشون توافق کردن تسلیم بشن
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f56
tabnak.ir/005f56