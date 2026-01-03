صفحه خبر لوگوبالا تابناک
حمایت ونزوئلا از ایران در پی تهدیدات ترامپ

ما بر این باوریم که استفاده از زبان تهدید، از اصول اساسی منشور ملل متحد فاصله می‌گیرد. چنین بیانیه‌هایی خطری برای صلح بین‌المللی به شمار می‌رود و راه‌حل‌هایی مبتنی بر احترام متقابل را دشوار می‌سازد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۴۳
| |
30724 بازدید
|
۱۲
حمایت ونزوئلا از ایران در پی تهدیدات ترامپ

دولت ونزوئلا در پی مواضع ضدایرانی رئیس‌جمهور آمریکا، همبستگی قاطع خود را با مردم و دولت ایران اعلام کرد و خواستار توقف مواضع مداخله‌جویانه‌ای شد که ثبات منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای، موضع مداخله‌جویانه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران را محکوم کرد. 

متن این بیانیه که در کانال تلگرامی «ایوان خیل» وزیر امور خارجه ونزوئلا منتشر شده، به این شرح است:

جمهوری بولیواری ونزوئلا روز شنبه نگرانی عمیق خود را نسبت به روایت‌های اخیر تقابلی که توسط دولت ایالات متحده آمریکا علیه کشور برادر جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، ابراز می‌دارد. در این راستا، ونزوئلا همبستگی قاطع خود را با مردم و دولت ایران اعلام می‌کند و خواستار توقف مواضع مداخله‌جویانه‌ای است که ثبات منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد.

 ما بر این باوریم که استفاده از زبان تهدید، از اصول اساسی منشور ملل متحد فاصله می‌گیرد. چنین بیانیه‌هایی خطری برای صلح بین‌المللی به شمار می‌رود و راه‌حل‌هایی مبتنی بر احترام متقابل را دشوار می‌سازد.

 ونزوئلا با نگرانی مشاهده می‌کند که چگونه تلاش می‌شود ایران از طریق استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای برانگیختن درگیری داخلی بی‌ثبات شود؛ تکنیکی که ویژگی جنگ نسل پنجم است. این وضعیت با تأثیر تحریم‌های یکجانبه اجباری که به دنبال خفه کردن اقتصاد هستند، تشدید می‌شود و استراتژی فشار خارجی را تشکیل می‌دهد که حاکمیت و صلح اجتماعی این ملت برادر را نقض می‌کند.

 دولت بولیواری، وفادار به رسالت صلح‌طلبانه خود، بار دیگر تأکید می‌کند که تنها راه به سوی ثبات پایدار، گفت‌وگو و دیپلماسی بدون مداخلات خارجی است. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم فضاهایی برای تفاهم را ترویج دهد که در آن حق غیرقابل انکار ایران برای حل امور داخلی خود در چارچوب قانونمندی و حق تعیین سرنوشت خود، مورد احترام قرار گیرد.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
150
12
پاسخ
ایول به مادورو
به زبان بی زبانی تهدید کرده که امریکااگر در ایران مداخله نماید آنجا بیخ گوش شان معطلشان خواهیم کرد.
پاسخ ها
MJ
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
خودش تموم شد با حمله آمریکا....
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
لطفا یکی بگه تکلیف سرمایه گذاری ایران در املاک وصنایع ونزوئلا چی میشه؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
10
168
پاسخ
ونزوئلا خودش نیاز به حمایت داره. از ما حمایت می کنه؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
9
148
پاسخ
فعلا خودت بیشتر نیاز داری دایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
95
پاسخ
حال مادورو باید چکارکنه ؟
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
8
124
پاسخ
یکی باید به داد مادورو برسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
5
131
پاسخ
دیشب جواب مادورو رو دادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
7
101
پاسخ
کاراکاس چه خبر؟؟
علی زاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
6
104
پاسخ
آمریکا بصورت کامل حمله نموده.یارو از ایران می خواهد دفاع کند.
ف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
5
108
پاسخ
تو اول فکر باحال خودت بکن که داری نابود می شوی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
1
پاسخ
خودت فراری
