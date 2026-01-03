حمایت ونزوئلا از ایران در پی تهدیدات ترامپ

ما بر این باوریم که استفاده از زبان تهدید، از اصول اساسی منشور ملل متحد فاصله می‌گیرد. چنین بیانیه‌هایی خطری برای صلح بین‌المللی به شمار می‌رود و راه‌حل‌هایی مبتنی بر احترام متقابل را دشوار می‌سازد.

دولت ونزوئلا در پی مواضع ضدایرانی رئیس‌جمهور آمریکا، همبستگی قاطع خود را با مردم و دولت ایران اعلام کرد و خواستار توقف مواضع مداخله‌جویانه‌ای شد که ثبات منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای، موضع مداخله‌جویانه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران را محکوم کرد.

متن این بیانیه که در کانال تلگرامی «ایوان خیل» وزیر امور خارجه ونزوئلا منتشر شده، به این شرح است:

جمهوری بولیواری ونزوئلا روز شنبه نگرانی عمیق خود را نسبت به روایت‌های اخیر تقابلی که توسط دولت ایالات متحده آمریکا علیه کشور برادر جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، ابراز می‌دارد. در این راستا، ونزوئلا همبستگی قاطع خود را با مردم و دولت ایران اعلام می‌کند و خواستار توقف مواضع مداخله‌جویانه‌ای است که ثبات منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد.

ما بر این باوریم که استفاده از زبان تهدید، از اصول اساسی منشور ملل متحد فاصله می‌گیرد. چنین بیانیه‌هایی خطری برای صلح بین‌المللی به شمار می‌رود و راه‌حل‌هایی مبتنی بر احترام متقابل را دشوار می‌سازد.

ونزوئلا با نگرانی مشاهده می‌کند که چگونه تلاش می‌شود ایران از طریق استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای برانگیختن درگیری داخلی بی‌ثبات شود؛ تکنیکی که ویژگی جنگ نسل پنجم است. این وضعیت با تأثیر تحریم‌های یکجانبه اجباری که به دنبال خفه کردن اقتصاد هستند، تشدید می‌شود و استراتژی فشار خارجی را تشکیل می‌دهد که حاکمیت و صلح اجتماعی این ملت برادر را نقض می‌کند.

دولت بولیواری، وفادار به رسالت صلح‌طلبانه خود، بار دیگر تأکید می‌کند که تنها راه به سوی ثبات پایدار، گفت‌وگو و دیپلماسی بدون مداخلات خارجی است. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم فضاهایی برای تفاهم را ترویج دهد که در آن حق غیرقابل انکار ایران برای حل امور داخلی خود در چارچوب قانونمندی و حق تعیین سرنوشت خود، مورد احترام قرار گیرد.