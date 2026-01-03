پمپئو: ماموران موساد در ناآرامیهای ایران حضور دارند
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و رئیس سابق سازمان سیا در پستی در شبکه ایکس نوشت: «سال نو مبارک به همه ایرانیانی که در خیابانها هستند. همچنین به هر مامور موسادی که در کنارشان قدم میزند»!
کد خبر: ۱۳۴۹۵۳۵| |
8186 بازدید
به گزارش تابناک؛ مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و رئیس سابق سازمان سیا در پستی در شبکه ایکس نوشت: «سال نو مبارک به همه ایرانیانی که در خیابانها هستند. همچنین به هر مامور موسادی که در کنارشان قدم میزند»!
پیش از این دونالد ترامپ نیز به صراحت، از اغتشاشات در ایرانحمایت کرده بود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۲
اینو که مطمئن هستیم. اما اینجا ایران ماست. حمله مغول را از سرگذراندیم. شما که چیزی نیستید. اگر لازم باشد برای حفظ ایران با شما همان رفتاری را در پیش میگیریم که شما برای ایران آرزو دارید. پروژه سوریه و لیبی کردن ایران را به گور میبرید.
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟