پمپئو: ماموران موساد در ناآرامی‌های ایران حضور دارند

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و رئیس سابق سازمان سیا در پستی در شبکه ایکس نوشت: «سال نو مبارک به همه ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند. همچنین به هر مامور موسادی که در کنارشان قدم می‌زند»!
کد خبر: ۱۳۴۹۵۳۵
| |
8186 بازدید
|
۲
پمپئو: ماموران موساد در ناآرامی‌های ایران حضور دارند

به گزارش تابناک؛ مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و رئیس سابق سازمان سیا در پستی در شبکه ایکس نوشت: «سال نو مبارک به همه ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند. همچنین به هر مامور موسادی که در کنارشان قدم می‌زند»!  

پیش از این دونالد ترامپ نیز به صراحت، از اغتشاشات در ایران‌حمایت کرده بود.

وزیر امور خارجه آمریکا پمپئو آمریکا موساد ایران عملیات اغتشاش
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
30
48
پاسخ
اینو که مطمئن هستیم. اما اینجا ایران ماست. حمله مغول را از سرگذراندیم. شما که چیزی نیستید. اگر لازم باشد برای حفظ ایران با شما همان رفتاری را در پیش می‌گیریم که شما برای ایران آرزو دارید. پروژه‌ سوریه و لیبی کردن ایران را به گور می‌برید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
19
32
پاسخ
اظهر و من الشمس
ماموران موساد در ایران به امید خدا ماموریتشان ناتمام خواهد ماند
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
