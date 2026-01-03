مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و رئیس سابق سازمان سیا در پستی در شبکه ایکس نوشت: «سال نو مبارک به همه ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند. همچنین به هر مامور موسادی که در کنارشان قدم می‌زند»!

به گزارش تابناک؛ مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و رئیس سابق سازمان سیا در پستی در شبکه ایکس نوشت: «سال نو مبارک به همه ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند. همچنین به هر مامور موسادی که در کنارشان قدم می‌زند»!

پیش از این دونالد ترامپ نیز به صراحت، از اغتشاشات در ایران‌حمایت کرده بود.