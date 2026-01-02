واکنش حسام الدین آشنا به تهدید نظامی ترامپ
پشتیبان ایران باشیم ؛ نام و یاد علی(ع)پشتوانه ماست
به گزارش تابناک، حسام الدین آشنا در توئیتر نوشت: اگر ترامپ و بیبی بدانند هسته سخت ایران، نود میلیون جمعیت ساکن در وسعتی به مساحت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر و تاریخی به درازای هفت هزار سال است؛ هرگز با حمله به ایران، با هستی خود قمار نمیکنند. پشتیبان ایران باشیم ؛ نام و یاد علی(ع)پشتوانه ماست.
