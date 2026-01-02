قیمت جدید لاستیک اعلام شد+ جدول

به گزارش تابناک، قیمت یک حلقه لاستیک سهمیه‌ای از سایزهای ۱۳ تا ۲۰ در بازه یک میلیون و ۵۸۶ تا ۳ میلیون و ۸۸۶ تومان به فروش می‌رسد. در بازار آزاد قیمت تا ۹ میلیون تومان در هر حلقه بالا می‌رود.قیمت لاستیک دولتی و بازار تفاوت قیمت ۱۰ درصدی دارد.

قیمت جدید لاستیک دولتی بارز برای یک حلقه به شرح جدول زیر است.