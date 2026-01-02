صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت جدید لاستیک اعلام شد+ جدول

قیمت یک حلقه لاستیک سهمیه‌ای از سایزهای ۱۳ تا ۲۰ در بازه یک میلیون و ۵۸۶ تا ۳ میلیون و ۸۸۶ تومان به فروش می‌رسد. در بازار آزاد قیمت تا ۹ میلیون تومان در هر حلقه بالا می‌رود
قیمت جدید لاستیک اعلام شد+ جدول

به گزارش تابناک، قیمت یک حلقه لاستیک سهمیه‌ای از سایزهای ۱۳ تا ۲۰ در بازه یک میلیون و ۵۸۶ تا ۳ میلیون و ۸۸۶ تومان به فروش می‌رسد. در بازار آزاد قیمت تا ۹ میلیون تومان در هر حلقه بالا می‌رود.قیمت لاستیک دولتی و بازار تفاوت قیمت ۱۰ درصدی دارد.

قیمت جدید لاستیک دولتی بارز برای یک حلقه به شرح جدول زیر است.

سایز

قیمت دولتی

قیمت آزاد

۱۷۵/۶۰R۱۳

۱.۶۶۲

۱.۷۹۰ تا ۴.۳۵۰

۱۶۵/۶۵R۱۳

۱.۵۸۶

۲.۳۰۰ تا ۴.۶۵۰

۱۷۵/۷۰R۱۳

۱.۷۳۷

۲.۳۵۰ تا ۵.۹۰۰

۱۸۵/۶۰R۱۴

۱.۶۶۲

۱.۷۸۲ تا ۴.۲۴۵

۲۰۵/۶۰R۱۴

۲.۰۳۹

۲.۱۸۰ تا ۸.۲۵۰

۱۸۵/۶۵R۱۵

۱.۷۹۸

۱.۸۹۰ تا ۶.۴۲۵

۲۰۵/۶۰R۱۵

۲.۰۳۹

۲.۲۰۰ تا ۸.۹۹۰

۲۰۵/۵۰R۱۶

۲.۴۱۸

۳.۲۸۰ تا ۸.۱۰۰

۲۰۵/۵۵R۱۶

۲.۸۸۶

۳.۴۵۰ تا ۹.۵۰۰

 

 
لاستیک قیمت لاستیک خودرو قیمت لاستیک صنعت لاستیک لاستیک بارز
