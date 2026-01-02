قیمت جدید لاستیک اعلام شد+ جدول
قیمت یک حلقه لاستیک سهمیهای از سایزهای ۱۳ تا ۲۰ در بازه یک میلیون و ۵۸۶ تا ۳ میلیون و ۸۸۶ تومان به فروش میرسد. در بازار آزاد قیمت تا ۹ میلیون تومان در هر حلقه بالا میرود
به گزارش تابناک، قیمت یک حلقه لاستیک سهمیهای از سایزهای ۱۳ تا ۲۰ در بازه یک میلیون و ۵۸۶ تا ۳ میلیون و ۸۸۶ تومان به فروش میرسد. در بازار آزاد قیمت تا ۹ میلیون تومان در هر حلقه بالا میرود.قیمت لاستیک دولتی و بازار تفاوت قیمت ۱۰ درصدی دارد.
قیمت جدید لاستیک دولتی بارز برای یک حلقه به شرح جدول زیر است.
|
سایز
|
قیمت دولتی
|
قیمت آزاد
|
۱۷۵/۶۰R۱۳
|
۱.۶۶۲
|
۱.۷۹۰ تا ۴.۳۵۰
|
۱۶۵/۶۵R۱۳
|
۱.۵۸۶
|
۲.۳۰۰ تا ۴.۶۵۰
|
۱۷۵/۷۰R۱۳
|
۱.۷۳۷
|
۲.۳۵۰ تا ۵.۹۰۰
|
۱۸۵/۶۰R۱۴
|
۱.۶۶۲
|
۱.۷۸۲ تا ۴.۲۴۵
|
۲۰۵/۶۰R۱۴
|
۲.۰۳۹
|
۲.۱۸۰ تا ۸.۲۵۰
|
۱۸۵/۶۵R۱۵
|
۱.۷۹۸
|
۱.۸۹۰ تا ۶.۴۲۵
|
۲۰۵/۶۰R۱۵
|
۲.۰۳۹
|
۲.۲۰۰ تا ۸.۹۹۰
|
۲۰۵/۵۰R۱۶
|
۲.۴۱۸
|
۳.۲۸۰ تا ۸.۱۰۰
|
۲۰۵/۵۵R۱۶
|
۲.۸۸۶
|
۳.۴۵۰ تا ۹.۵۰۰
