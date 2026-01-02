آخرین باری که ترامپ به مردم ایران کمک کرد!
هنوز چند ماهی از این جنایت ترامپ و اسرائیل در ایران نگذشته است؛ او با چه عقلی تصور میکند که ایرانیان حافظه تاریخی کوتاه مدت و بلندمدت خود را از دست دادهاند؟!
آمریکا واقعیت حضور ایران در سوریه را پذیرفته است؟! / ترامپ: بگذارید ایرانیها هر کاری میخواهند انجام دهند!
