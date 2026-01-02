آخرین باری که ترامپ به مردم ایران کمک کرد!

هنوز چند ماهی از این جنایت ترامپ و اسرائیل در ایران نگذشته است؛ او با چه عقلی تصور می‌کند که ایرانیان حافظه تاریخی کوتاه مدت و بلندمدت خود را از دست داده‌اند؟!

به گزارش تابناک؛ هنوز چند ماهی از این جنایت ترامپ و اسرائیل در ایران نگذشته است؛ او با چه عقلی تصور می‌کند که ایرانیان حافظه تاریخی کوتاه مدت و بلندمدت خود را از دست داده‌اند؟!