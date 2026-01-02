صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین باری که ترامپ به مردم ایران کمک کرد!

هنوز چند ماهی از این جنایت ترامپ و اسرائیل در ایران نگذشته است؛ او با چه عقلی تصور می‌کند که ایرانیان حافظه تاریخی کوتاه مدت و بلندمدت خود را از دست داده‌اند؟!
کد خبر: ۱۳۴۹۴۴۸
| |
1597 بازدید
آخرین باری که ترامپ به مردم ایران کمک کرد!

به گزارش تابناک؛ هنوز چند ماهی از این جنایت ترامپ و اسرائیل در ایران نگذشته است؛ او با چه عقلی تصور می‌کند که ایرانیان حافظه تاریخی کوتاه مدت و بلندمدت خود را از دست داده‌اند؟!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ ایران آمریکا کمک آمریکا به ایران جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: می‌خواهم ایرانی‌ها کشور خوبی داشته باشند!
نگذاریم مسأله «مذاکره با آمریکا» از دعوای قدرت در واشنگتن متأثر شود!
گزاره‌های دروغ و تکراری ترامپ درباره ایران
ادعای هوک درباره توافق ترامپ با ایران
ترامپ: اگر تقلب نمی‌شد، به یک توافق عالی با ایران می‌رسیدم
ادعای جدید ترامپ: می‌خواهم با همه و حتی ایران خوب باشم!
واکنش مداخله جویانه ترامپ به حوادث ایران
پلن «B» ترامپ درباره ایران به کجا رسیده است؟
اشتباه اصلی سیاست ترامپ درباره ایران چیست؟
پمپئو: ما در راستای تشکیل ائتلاف ضد ایران حرکت می کنیم!
آمریکا واقعیت حضور ایران در سوریه را پذیرفته است؟! / ترامپ: بگذارید ایرانی‌ها هر کاری می‌خواهند انجام دهند!
کمپین تهاجمی دولت ترامپ برای نابودی حمایت مردم ایران از رهبران کشورشان!
ترامپ چگونه در «منطقه خاکستری» ایران گرفتار شده است؟!
ده دقیقه قبل از حمله به سه سایت در ایران آن را متوقف کردم
ترامپ: ایران می‌خواست اسرائیل را بکشد؛ آمریکا را از برجام خارج کردم
امارات: ازسیاست ترامپ درقبال ایران حمایت می‌کنیم
نتیجه سیاست آمریکا، مقاومت بی وقفه در ایران است
ترامپ: ایران بعد از ریاست جمهوری من تغییر کرده است
چه کسی باید در نشست شورای امنیت، رودرروی ترامپ قرار گیرد؟
نگاه به اقدام‌های اخیر دونالد ترامپ از زاویه ای دیگر
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f3I
tabnak.ir/005f3I