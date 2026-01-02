اطلاعیه دانشگاه تهران درباره امتحانات دانشجویان

معاونت آموزشی دانشگاه تهران تاکید کرد؛ بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و به‌منظور رفاه حال دانشجویان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیم‌سال؛ کلاس‌های این دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی از روز یکشنبه، ۱۴ دی تا روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، مطابق برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به صورت برخط (Online) برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ همچنین معاونت آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد؛ برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه‌ها / رساله‌ها / پیشنهادیه (پروپوزال) رساله‌های دکتری و ارائه گزارش پروژه‌ها و تکالیف که توسط گروه آموزشی مربوط برنامه‌ریزی شده است با تأیید معاون آموزشی واحد مربوط، در بازه مذکور به صورت برخط (Online) بلامانع است.

دانشگاه تهران تاکید کرد؛ امتحانات پایانی نیم سال دانشجویان به‌صورت حضوری و مطابق با برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دانشگاه برگزار خواهد شد.