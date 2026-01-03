صفحه خبر لوگوبالا تابناک
پیشگویی‌های نوستراداموس برای ۲۰۲۶

نوستراداموس پیشگویی‌های منسوب به ۲۰۲۶ را با لحنی امیدوارانه به پایان می‌برد: «سایه‌ها فرو می‌افتند، اما مرد نور برمی‌خیزد و ستارگان راهنمای آنان خواهند بود که به درون خود می‌نگرند.» جمله‌ای که به باور طرفدارانش، نویدبخش دوره‌ای از نوسازی، ظهور نگاهی تازه یا حتی نظمی نو در جهان پس از آشوب‌هاست.
پیشگویی‌های نوستراداموس برای ۲۰۲۶

بر اساس تفسیرهایی از نوشته‌های نوستراداموس، سال ۲۰۲۶ می‌تواند شاهد آشوب سیاسی، تشدید درگیری‌ها میان شرق و غرب و خشونت گسترده باشد.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ میشل دو نوسترادام، معروف به نوستراداموس، فیلسوف و منجم فرانسوی قرن شانزدهم، در مجموعه «پیشگویی‌ها» که نخستین بار در سال ۱۵۵۵ منتشر شد، اشاراتی مبهم به رویدادهایی دارد که برخی مفسران امروزی آنها را به سال ۲۰۲۶ نسبت می‌دهند. این تفاسیر از احتمال بی‌ثباتی سیاسی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و حتی درگیری‌های خونین در اروپا و فراتر از آن خبر می‌دهند.

نوستراداموس در ۹۴۲ رباعی، با زبانی رمزآلود آمیخته به لاتین کهن و فرانسوی قرون وسطایی، آینده را تصویر کرده است؛ زبانی که همواره دست مفسران را برای برداشت‌های گوناگون باز گذاشته است. طرفداران او معتقدند که این پیشگویی‌ها پیش‌تر رویدادهایی مانند حملات ۱۱ سپتامبر، مرگ پرنسس دایانا، بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی و حتی همه‌گیری کرونا را نیز پیش‌بینی کرده بودند.

یکی از بندهای بحث‌برانگیز که با عنوان «ازدحام بزرگ زنبورها» شناخته می‌شود، چنین می‌گوید: «ازدحام بزرگ زنبورها برمی‌خیزد… کمین در شب.» برخی مفسران این «زنبورها» را نمادی از رهبران قدرتمند می‌دانند و آن را به چهره‌هایی چون دونالد ترامپ یا ولادیمیر پوتین نسبت می‌دهند؛ برداشتی که به موفقیت‌های سیاسی احتمالی یا تحولات جنگ اوکراین پیوند زده می‌شود.

در بخش دیگری، نوستراداموس از «سرریز شدن خون در تیچینو» سخن می‌گوید؛ منطقه‌ای در جنوب سوئیس که هم‌مرز با شمال ایتالیاست. هرچند این تعبیر محل اختلاف است، اما برخی تحلیلگران آن را نشانه‌ای از گسترش دوباره درگیری‌ها در اروپا می‌دانند.

رباعی دیگری با اشاره به «هفت ماه جنگ بزرگ» و مرگ انسان‌ها، به نبردی فرسایشی میان رهبرانی سرسخت تعبیر شده است؛ تفسیری که گاه به ادامه جنگ اوکراین یا نقش چهره‌های سیاسی معاصر نسبت داده می‌شود.

نوستراداموس همچنین می‌نویسد: «وقتی مریخ مسیر خود را در آسمان فرمان می‌دهد، خون انسان محراب را می‌پاشد… سه آتش از شرق برمی‌خیزد و غرب در سکوت، نور خود را از دست می‌دهد.» مریخ، خدای جنگ در اسطوره‌های رومی، در اینجا نمادی از سالی آکنده از خشونت، رنج و تقابل شرق و غرب تلقی می‌شود.

برخی مفسران امروزی از «خاموش شدن نور غرب» برداشت دیگری دارند و آن را به پیشرفت سریع هوش مصنوعی در کشورهایی مانند چین و ژاپن پیوند می‌زنند؛ پیشرفتی که می‌تواند با جابه‌جایی نیروی کار و فشارهای اقتصادی، موقعیت کشورهای غربی را تضعیف کند.

با این حال، نوستراداموس پیشگویی‌های منسوب به ۲۰۲۶ را با لحنی امیدوارانه به پایان می‌برد: «سایه‌ها فرو می‌افتند، اما مرد نور برمی‌خیزد و ستارگان راهنمای آنان خواهند بود که به درون خود می‌نگرند.» جمله‌ای که به باور طرفدارانش، نویدبخش دوره‌ای از نوسازی، ظهور نگاهی تازه یا حتی نظمی نو در جهان پس از آشوب‌هاست.

 

