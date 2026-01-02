واکنش مداخله جویانه ترامپ به حوادث ایران

ترامپ مدعی شد: «اگر ایران به معترضان مسالمت‌جو شلیک کند و آن‌ها را به‌طور خشونت‌آمیز بکشد، کاری که معمولاً انجام می‌دهند، ایالات متحده به کمکشان خواهد آمد. ما کاملاً آماده اقدام هستیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی تهدیدآمیز و مداخله‌جویانه مدعی شد در صورت «برخورد خشونت‌آمیز» ایران با معترضان، ایالات متحده «آماده کمک» به آن‌ها خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه و در پیامی تازه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با ادبیاتی تهدیدآمیز و مداخله‌جویانه، ادعاهایی را درباره اعتراضات جاری در ایران مطرح کرد.

او در این پیام نوشت که اگر این اعتراضات به کشته‌شدن معترضان منجر شود، آمریکا «به کمک آن‌ها خواهد آمد»!

ترامپ مدعی شد: «اگر ایران به معترضان مسالمت‌جو شلیک کند و آن‌ها را به‌طور خشونت‌آمیز بکشد، کاری که معمولاً انجام می‌دهند، ایالات متحده به کمکشان خواهد آمد. ما کاملاً آماده اقدام هستیم.»

اظهارات ضدایرانی ترامپ در حالی مطرح می‌شود که «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت پس از جلسه اخیر هیئت دولت، اعتراض مسالمت‌آمیز را به‌عنوان یکی از حقوق قانونی مردم تحت قانونی اساسی به رسمیت شناخت و گفت این مسئله کاملاً از موضوعات سیاسی جداست.