فعالیت دفاتر ثبت ازدواج در روز شنبه مشخص شد

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی (ع) دفاتر ثبت ازدواج در روز شنبه مورخ ۱۳ دی تا ساعت ۱۹ فعال خواهند بود.
فعالیت دفاتر ثبت ازدواج در روز شنبه مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی(ع) دفاتر ثبت ازدواج در کشور روز شنبه مورخ ۱۳ دی تا ساعت ۱۹ به صورت فوق‌العاده به ارائه خدمات به زوجین جوان و ثبت واقعه ازدواج اقدام خواهند کرد.

سعادتیان گفت: این اقدام با موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و تسهیل در امور مردم و استقبال جوانان در ثبت واقعه ازدواج خود در این روز انجام شد.

