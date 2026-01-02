فعالیت دفاتر ثبت ازدواج در روز شنبه مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی(ع) دفاتر ثبت ازدواج در کشور روز شنبه مورخ ۱۳ دی تا ساعت ۱۹ به صورت فوق‌العاده به ارائه خدمات به زوجین جوان و ثبت واقعه ازدواج اقدام خواهند کرد.

سعادتیان گفت: این اقدام با موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و تسهیل در امور مردم و استقبال جوانان در ثبت واقعه ازدواج خود در این روز انجام شد.