واکنش معاون رئیسجمهور به وزیر جهادکشاورزی
کد خبر: ۱۳۴۹۴۰۷| |
مذاکرات با آژانس در حال پیشرفت است / احتمال حضور بانوان در دربی / پاسخ سخنگوی دولت به شایعه دستگیری ساداتینژاد
جشنواره فجر ۴۱ پرشکوهترین جشنواره همه دورهها بود/هیچ گونه تخریبی در بافت تاریخی شیراز صورت نگرفته است/موضوع برگزاری تجمعات دردولت تعیین تکلیف شده است
از "شکایت رییس سازمان برنامه و بودجه از یک نماینده مجلس" تا "عدم تایید حادثه برای تاسیسات وزارت دفاع در اصفهان"
قیمت نزدیک به بیش از سی قلم کالا تا ۲۳ درصد کاهش مییابد / سوال از رییس جمهوری در دستور کار مجلس نیست / باید اهداف و برنامه سفر گروسی به تهران مشخص باشد / تصویب تشکیل سازمان بازرگانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟