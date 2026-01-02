صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا روباه‌ها به تهران سراریز شدند؟!

رئیس اداره کنترل حیوانات مضر شهری شهرداری تهران گفت: روباه‌ها به‌دلیل خشکسالی، کاهش منابع طبیعی، تخریب زیستگاه‌ها و دسترسی آسان به غذا در محیط شهری وارد محدوده‌های شهری شده‌اند. با رعایت زمان‌بندی خارج کردن پسماند از منزل می‌توان حضور آن‌ها را کاهش داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۰۶
| |
3033 بازدید
چرا روباه‌ها به تهران سراریز شدند؟!

حسین صادقی، رئیس اداره کنترل حیوانات مضر شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در توضیح دلایل مشاهده روباه‌ها در سطح شهر تهران اظهار کرد: حضور روباه‌ها در محدوده‌های شهری تهران نتیجه هم‌زمان عوامل محیطی و انسانی است. مهم‌ترین عامل، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش منابع آب و غذا در زیستگاه‌های طبیعی اطراف تهران است. همان‌طور که انسان‌ها در شرایط سخت اقلیمی به‌دنبال مهاجرت به مناطق مناسب‌تر هستند، حیات‌وحش نیز برای بقا ناچار به جابه‌جایی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با اشاره به تخریب و کوچک شدن زیستگاه‌های طبیعی افزود: گسترش شهرسازی، جاده‌سازی و افزایش ساخت‌وساز در دامنه‌های البرز و حاشیه‌های طبیعی تهران باعث محدود شدن زیستگاه‌های اصلی حیوانات شده و این موضوع آن‌ها را برای تأمین غذا و پناهگاه به داخل شهر سوق می‌دهد. در محیط شهری دسترسی به منابع غذایی آسان‌تر است. ضمن اینکه روباه‌ها با شکارچیان طبیعی خود مانند گرگ مواجه نیستند، بنابراین ریسک زندگی برای آن‌ها کمتر می‌شود.

صادقی با تأکید بر توان سازگاری این گونه جانوری ادامه داد: روباه حیوانی باهوش و سازگار است و می‌تواند خود را با شرایط شهری تطبیق دهد. همچنین توسعه فضاهای سبز شهری مانند پارک‌ها، بوستان‌ها و جنگل‌های اطراف شهر محیط‌های نسبتاً امنی برای استراحت و زیست موقت این حیوانات فراهم کرده است.

رئیس اداره کنترل حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رفتارهای انسانی اشاره کرد و گفت: آنچه گاهی به مدیریت پسماند نسبت داده می‌شود در واقع بیشتر به موضوع غذادهی شهروندان به حیوانات شهری بازمی‌گردد. این رفتار که متأسفانه در حال گسترش است نیازمند فرهنگ‌سازی جدی است چرا که باعث تغییر رفتار حیوانات می‌شود، فاصله طبیعی میان انسان و حیات‌وحش را از بین می‌برد و در بلندمدت تعارضات بیشتری ایجاد می‌کند؛ تعارضاتی که در نهایت خود حیوانات بیشترین آسیب را از آن می‌بینند.

صادقی همچنین با اشاره به نقش زمان‌بندی صحیح در مدیریت پسماند شهری تصریح کرد: در صورتی که شهروندان پسماندهای خود را رأس ساعت ۹ شب در مخازن پسماند قرار دهند، دسترسی حیوانات به منابع غذایی به حداقل می‌رسد. رعایت این موضوع نقش مؤثری در کاهش حضور حیوانات در معابر شهری دارد.

وی در پایان تأکید کرد: برای مدیریت بهتر این موضوع در سطح شهر لازم است اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مستمر از طریق رسانه‌ها، صداوسیما و سایر نهادهای مسئول انجام شود تا بتوان حضور حیوانات اینچنینی در شهر را به‌صورت اصولی و ایمن مدیریت کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روباه تهران شهر پسماند شهری خبر فوری
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امروز تهران سومین شهر آلوده جهان
روباه فضای مجازی!
رتبه تهران میان آلوده‌ترین شهرهای جهان چند است؟
اعلام جرم علیه عامل به آتش کشیدن یک روباه
واکنش چمران به ٧ ساله شدن شورای شهر و روستا
مهمانان ناخوانده حیات وحش در تهران +فیلم
تبلیغ در یک بیلبورد شهری برابر با تبلیغ در تمامی شبکه‌های ماهواره‌ای!
زنده‌گیری یک روباه از داخل یک خانه در تهران
نماد قدیمی تهران در میان بی‌توجهی‌ها در حال فرو ریختن است
روباهی در تجریش به دام افتاد
نجات روباه بازيگوش از داخل گودال آب
شکار موش توسط روباه در قلب تهران را ببینید
شکار روباه دیوار در زندان!
تهران در فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان
علت افزایش جمعیت روباه‌های شهر تهران
اولین دورگه تاییدشده‌ سگ و روباه
ماجرای روباه اینستاگرام!
روباه سرخ
رشد مهاجرت از روستاها به شهرها متوقف شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f2c
tabnak.ir/005f2c