آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد

مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: درست است تحریم اثر دارد ولی علت کلی نیست نبود اشراف و عدم مدیریت درست باعث این مشکلات است، باید مشکل حل شود و مردم راضی باشند.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۰۳
| |
182081 بازدید

آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد

مرجع تقلید شیعیان گفت: امروز مشکل فرهنگی مثل حجاب داریم و هم مشکل اقتصادی، مردم از گرانی به ستوه آمده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با رئیس صداوسیما با تشکر از زحمات رسانه ملی خصوصاً جنگ دوازده روزه اظهار داشت: شما در آن دوران‌ زحمت فراوانی کشیده‌اید و جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به صداوسیما گفت: معلوم می‌شود دشمن از صدای شما می‌ترسد و شما اثرگذار هستید.

مرجع تقلید شیعیان در ادامه تأکید کرد: صداوسیما وظیفه دارد صدای مردم باشد هم باید خدمات نظام اسلامی بیان شود تا نسل جوان بداند که چه بودیم و به کجا رسیدیم و برکات این نظام چه بود؛ البته مشکلات و نواقص وجود دارد و باید برطرف شود و از طرفی باید صدای مردم به گوش مسئولان برسد.

آیت‌الله نوری همدانی افزود: امروز هم مشکل فرهنگی مثل حجاب داریم هم مشکل اقتصادی، مردم از گرانی و سختی معیشت به ستوه آمدند، کاهش ارزش پول ملی مردم را سرگردان کرد و این گرانی و سختی معیشت کمر مردم را خم کرد. 

مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: درست است تحریم اثر دارد ولی علت کلی نیست نبود اشراف و عدم مدیریت درست باعث این مشکلات است، باید مشکل حل شود و مردم راضی باشند.

وی در پایان گفت: امروز طبق فرمایش رهبر انقلاب حفظ وحدت و عدم اختلاف واجب شرعی است و طبق فرموده رهبری باید از دولت حمایت کرد، اما دولت هم باید به فکر حل چاره و حل مشکل باشد و در نظارت و انتصابات دقت کند.

 

