ابو نوح دستگیر شد
مقامهای پلیس غنا اعلام کردند در حال بررسی ادعاهایی هستند که طی هفتههای گذشته درباره این فرد در فضای مجازی مطرح شده بود. به گفته پلیس این ادعاها عمدتا به فعالیتهای مشکوک مالی و پروندههای مرتبط با فریب و کلاهبرداری این فرد با نام «ایوانز ایشون» که با نام «ابو نوح» فعالیت میکرد، مربوط میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایندیپندنت، جزئیات رسمی درباره اتهامهای مطرح شده علیه او هنوز اعلام نشده و تحقیقات در مرحله جمعآوری اطلاعات و بررسی ابعاد پرونده است. بنا بر اطلاعات اولیه، اتهامهای مطرحشده علیه این فرد شامل اخلال در نظم عمومی، ادعای دروغین نبوت، سوءاستفاده مالی، جمعآوری پول از روشهای غیرشفاف و اقدامهایی است که میتواند امنیت و آرامش عمومی را تهدید کند.
در صورتی که این اتهامها اثبات شوند، «ابو نوح» با حکم حبس تا ۲۵ سال و جریمهای به ارزش تقریبی ۳.۵ میلیون سیدی غنا روبهرو شود.
این پرونده پس از آن شکل گرفت که «ابو نوح» با انتشار ادعاهایی بحثبرانگیز، وقوع یک فاجعه جهانی در تاریخ ۲۵ دسامبر را پیشبینی کرده بود. این ادعاها او باعث شد شماری از پیروانش، با فروش داراییهای خود، برای حضور در مکانهایی که او مشخص کرده بود، آماده شوند و امید داشته باشند با کشتیهایی که وعده داده شده بود، از این حادثه جان سالم به در ببرند.
با این حال، او مدتی بعد در ویدیویی دیگر از تغییر زمان این رویداد خبر داد و مدعی شد «به او وحی شده» که پایان جهان به تعویق افتاده است تا افراد بیشتری فرصت نجات داشته باشند. او همچنین از برنامهریزی برای افزایش تعداد کشتیها بهمنظور پذیرش شمار بیشتری از افراد سخن گفت.