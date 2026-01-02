صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فال حافظ 12 دی 1404: امشب همان شب آرزوهاست

بخت و اقبال به شما رو کرده است و زمان رسیدن به مراد دل فرا رسیده. بخوانید چه توصیه‌هایی برای حفظ این موفقیت دارید.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۹۹
| |
15285 بازدید
فال حافظ 12 دی 1404: امشب همان شب آرزوهاست

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است
تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد
هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است
کشته چاه زنخدان توام کز هر طرف
صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است
شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست
تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است
عکس خوی بر عارضش بین کآفتاب گرم رو
در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است
من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می
زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است
اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین
با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است
آن که ناوک بر دل من زیر چشمی می‌زند
قوت جان حافظش در خنده زیر لب است
آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد
زاغ کلک من به نام ایزد چه عالی مشرب است

تفسیر فال امروز:

حال و هوای این فال، عطر و بوی رسیدن به آرزویی دیرینه را می‌دهد. گویی کائنات دست به دست هم داده‌اند تا شبی را برایتان رقم بزنند که سرنوشت‌تان در آن به زیباترین شکل نوشته شود.

شما در آستانه‌ی یک تحول بزرگ هستید؛ تحولی که شاید تا دیروز محال به نظر می‌رسید، اما امروز ستارگان بخت شما در بهترین موقعیت خود قرار گرفته‌اند.

حافظ به شما یادآوری می‌کند که اگرچه ممکن است در برابر بزرگیِ هدفی که دارید، احساس ضعف یا ناتوانی کنید (مانند موری در برابر سلیمان)، اما نیروی عشق و ایمان، قدرتی به شما می‌دهد که هیچ مانعی جلودارتان نیست.

این روزها زمانِ گلایه از کمبود امکانات نیست؛ بلکه زمان آن است که با تکیه بر توانایی‌های درونی و توکل بر نیروی برتر، ناممکن‌ها را ممکن کنید. خنده‌ی رضایت به زودی بر لب‌هایتان خواهد نشست.


تعبیر فال شما:
دوست عزیز، فال امروزتان از آن فال‌های نابی است که کمتر تکرار می‌شود. بخت و اقبال به شما رو کرده و زمان درو کردن محصول تلاش‌هایتان فرا رسیده است.

شما انسانی موفق، بااراده و بسیار دوست‌داشتنی هستید و جذابیت‌های ظاهری و باطنی فراوانی دارید. اما یک هشدار برادرانه در این فال نهفته است: مراقب باشید این موفقیت‌ها و زیبایی‌ها باعث غرور شما نشود. درخت هرچه پربارتر باشد، باید سرش پایین‌تر باشد. فروتنی کلید حفظ این پیروزی است.

اگر امکانات مالی یا ابزار کافی در اختیار ندارید، نگران نباشید؛ پتانسیل‌های نهفته در وجود شما برای رسیدن به قله کافی است. فقط نباید اجازه دهید حرف‌های دلسردکننده‌ی دیگران روی شما اثر بگذارد. کسانی هستند که شاید بخواهند با نیش و کنایه شما را متوقف کنند، اما آن‌ها را نادیده بگیرید.

یک خطر در کمین است: از افراد ناباب، به‌ویژه کسانی که گرفتار اعتیاد یا رفتارهای پرخطر هستند، به شدت دوری کنید. آن‌ها ممکن است قصد فریب شما را داشته باشند، اما نگران نباشید، چون حمایت الهی با شماست و آن‌ها کاری از پیش نخواهند برد.

ازدواج یا وصلی که منتظرش هستید حتمی است، بیمار شفا می‌یابد و خرید در این روزها بسیار پربرکت خواهد بود.

خلاصه

وضعیت فعلی: در آستانه یک فرصت طلایی و سرنوشت‌ساز.
نقطه قوت: اراده قوی، جذابیت و حمایت کائنات.
هشدار: پرهیز از غرور و دوری از افراد فریبکار و معتاد.
پیش‌بینی: دستیابی به مقام و پول، شفای بیمار و قطعی شدن ازدواج.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فال فال حافظ تفال فال روز فالگیری خبر فوری حافظ
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فال حافظ ۹ آذر ماه: کمی از دوندگی‌ها فاصله بگیر
فال امروزت چه چیزی را فریاد می زند؟!
فال حافظ برای امروز: عشقی که بی قراری می‌آورد
فال حافظ ۷ تیر ۱۴۰۴
مژده حافظ برای امروز: همه چیز بهتر می‌شود
فال حافظ امروز: صبح گشایش در راه است
فال امروز: عشق جدی و پرقدرت در راه است
مژده امروز حافظ: با تعادل پیش برو
فال حافظ برای امروز ۱۰ آذر:خبرهای خوبی دارم
مژده حافظ برای امروز 6 دی 1404
فال حافظ امروز: فرصت بزرگ زندگی ات نزدیک شده
هشدار فال حافظ برای امروز 2 دی ماه
فال حافظ برای امروز ۱۳ مهرماه
مژده امروز حافظ برای شما
فال حافظ امروز ۱ مهر ۱۴۰۴
فال حافظ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴
فال حافظ: می‌خواهم یک خبر خوب به تو بدهم
مژده امروز حافظ: کبوتر اقبال بر بام توست
فال حافظ برای امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۴
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سایر اخبار

فال حافظ 12 دی 1404: امشب همان شب آرزوهاست

مژده حافظ برای امروز؛ 10 دی ماه

مژده امروز حافظ: با تعادل پیش برو

مژده حافظ برای امروز: همه چیز بهتر می‌شود

محمود دولت‌آبادی: یکایک غریب‌مرگ می‌شویم

فال حافظ برای امروز: عشقی که بی قراری می‌آورد

یادداشت شفیعی کدکنی برای بهرام بیضایی

مژده حافظ برای امروز 6 دی 1404

مژده حافظ برای امروز 3 دی ماه

عکس متفاوت از محمود دولت آبادی در شب یلدا

برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f2V
tabnak.ir/005f2V