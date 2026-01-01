صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اتوبان تبریز - زنجان بسته شد

رئیس پلیس‌راه فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی از بارش برف در اتوبان تبریز_ زنجان و برخی محورهای مواصلاتی دیگر استان خبر داد و گفت: اتوبان تبریز_ زنجان مسدود شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۸۱
| |
4969 بازدید

اتوبان تبریز - زنجان بسته شد

به گزارش تابناک، حبیب آبراهه اظهار داشت: به جهت بارش برف در اتوبان تبریز_زنجان ( پیامبر اعظم (ص) ) و کولاک شدید در گردنه آتاجان امکان تردد در این اتوبان غیرممکن بوده و باهدف ایمنی سفر و سلامت رانندگان و مسافران این مسیر تا اطلاع ثانوی بسته شد.

وی با بیان اینکه رانندگان کلیه وسائط نقلیه جهت ادامه مسیر به جاده قدیم تبریز _ میانه _ زنجان هدایت می‌شوند، تأکید کرد: احتیاط بیشتر توسط رانندگان و استفاده از زنجیرچرخ امری ضروری است.

آبراهه تأکید کرد: رانندگان برای تردد باید از سالم‌بودن سیستم گرمایشی خودرو خود مطمئن و به همراه خود پوشاک گرم و غذای کنسرو شده، زنجیرچرخ و سوخت کافی داشته باشند و حتی‌الامکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: رانندگی در شرایط برفی و لغزنده بودن جاده‌ها یکی از عوامل مهم واژگونی و تصادفات رانندگی است و رانندگان برای پیشگیری از حوادث ناگوار، ضمن حرکت با سرعت مطمئنه فاصله طولی را رعایت و از توقف، شتاب و تغییر جهت ناگهانی پرهیز و قبل از سفر وضعیت جاده‌ها را از شماره‌تلفن ۱۱۰ و تلفن گویای ۱۲۰ راهور و ۱۴۱ امداد جاده‌ای استعلام نمایند.

آذربایجان شرقی تبریز زنجان بارش برف پلیس راه مسدود شدن جاده کولاک لغزندگی جاده
