متد خواب اسکاندیناوی چیست؟

راهکار محبوبی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی سروصدا کرده متد خواب اسکاندیناوی نام دارد که با یک تغییر ساده در رختخواب می‌تواند کیفیت استراحت شما را دگرگون کند.
متد خواب اسکاندیناوی چیست?

 

به گزارش تابناک؛ آیا تا به حال نیمه‌شب از شدت سرما بیدار شده‌اید چون همسرتان تمام روانداز را به سمت خود کشیده است؟ این سناریوی آشنا برای بسیاری از زوج‌ها تکرار می‌شود و آرامش شبانه را از بین می‌برد.

راهکار محبوبی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی سروصدا کرده متد خواب اسکاندیناوی نام دارد که با یک تغییر ساده در رختخواب می‌تواند کیفیت استراحت شما را دگرگون کند.

 

تاثیر متد خواب اسکاندیناوی بر سلامت خواب

این روش که ریشه در کشورهای شمال اروپا دارد پیشنهاد می‌دهد به جای استفاده از یک روانداز مشترک بزرگ از دو پتوی جداگانه برای هر نفر استفاده کنید. این کار به زوج‌ها اجازه می‌دهد تا بدون فدا کردن صمیمیت و اشتراک تخت هرکدام شرایط خواب ایده‌آل خود را داشته باشند.

تحقیقات نشان می‌دهد که دمای بدن نقش مهمی در تنظیم سیکل خواب دارد. ممکن است شما گرمایی باشید و همسرتان سرمایی باشد و استفاده از یک روانداز مشترک همیشه یکی را ناراضی نگه می‌دارد. با اجرای متد خواب اسکاندیناوی هر فرد می‌تواند جنس و ضخامت روانداز خود را متناسب با نیازش انتخاب کند.

این کار نه‌تنها دعواهای شبانه را تمام می‌کند بلکه کیفیت خواب زوجین را با کاهش بیدارخوابی‌های ناشی از تکان خوردن طرف مقابل افزایش می‌دهد.

اگرچه مرتب کردن تخت در این روش کمی سخت‌تر است اما برای کسانی که خواب سبکی دارند ارزش امتحان کردن را دارد. این ترفند ساده به شما کمک می‌کند تا بدون جدا کردن محل خواب محیطی شخصی‌سازی‌شده و آرام برای خود بسازید.

