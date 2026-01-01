در آستانه سال نو میلادی، غزه شاهد صحنه‌ای متفاوت بود. یک موزیسین فلسطینی با پوشیدن لباس بابا نوئل در میان خرابه‌های جنگ و دادن هدیه‌های ساده، کودکان را برای لحظه‌ای به دنیای شادی برد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، در آستانه سال نو میلادی، در حالی که شهرهای جهان با چراغ‌ها و جشن‌ها آماده ورود به سال ۲۰۲۶ بودند، غزه صحنه‌ای متفاوت را تجربه کرد؛ صحنه‌ای که در آن شادی جای خود را به ویرانی داد و «بابا نوئل» در نوار غزه به شکلی متفاوت ظاهر شد؛ ایستاده در میان ویرانی گسترده‌ای که از دو سال جنگ ویرانگر باقی مانده است.

در این منطقه که به یک ناحیه مصیبت‌زده بدل شده و نشانی از جشن و شادی در آن نیست، تنها دیوارهای شکسته و میلگردهای بیرون‌زده از ساختمان‌های ویران، گواهی بر حجم تخریب هستند.

در چنین صحنه‌ای، موزیسین فلسطینی عزت القواسمی، لباس «بابا نوئل» بر تن کرد و بر فراز آوار و میان چادرهای آوارگان، ساز زد. با جریان موسیقی، کودکان یکی‌یکی از میان چادرها و کوچه‌ها بیرون آمدند؛ ابتدا با احتیاط نزدیک شدند و سپس گرد نوازنده جمع شدند. این صحنه برای لحظاتی، تصویری از کودکیِ ازدست‌رفته را به آنان بازگرداند.

با جمع شدن بیشتر بچه‌ها، «بابا نوئل» باز هم کودکان را صدا زد و آنان را دعوت کرد تا از چادرهایشان بیرون بیایند و هدیه‌ای ساده در حد تنها چند بادکنک رنگی دریافت کنند؛ اما همین هدیه کوچک کافی بود تا فضای اطراف به مکانی سرشار از شادی هرچند گذرا بدل شود.

همراه با موسیقی، برخی کودکان دست زدند و برخی دیگر بادکنک‌های در حال پرواز بالای چادرها را دنبال کردند؛ لبخندهای کوتاهی بر چهره‌هایشان نشست و سنگینیِ گرسنگی، آوارگی و ویرانیِ جنگ را برای لحظاتی شکست.

القواسمی در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی گفت: «خواستیم با آغاز سال جدید کاری کنیم که مردم خوشحال شوند، امید پیدا کنند و دید روشن‌تری به زندگی پس از جنگ و ویرانی داشته باشند».

او افزود: «آمدیم تا از دل ویرانی موسیقی بنوازیم و پیامی بدهیم که زندگی می‌تواند ادامه یابد».

وی تأکید کرد که عمداً با شخصیت «بابا نوئل» ظاهر شده تا شادی را به دل مردم بیاورد و امیدی تازه به آنان بدهد، به‌ویژه در شرایط سخت زندگی در چادرها، آوارگی و نبود امنیت.

القواسمی توضیح داد: «پس از دو سال جنگ ویرانگر، دیگر مدرسه‌ای وجود ندارد، مکان‌های تفریحی برای کودکان نیست و زندگی کودکی تقریباً از بین رفته است. بنابراین تصمیم گرفتیم کودکانمان را با چیزی که دوست دارند خوشحال کنیم و به آنان هدیه بدهیم».

این در حالی است که سازمان یونیسف نیز تأکید کرده است که کودکان غزه بیشترین آسیب را از شرایط کنونی دیده‌اند و به‌شدت نیازمند حمایت روانی و آموزشی فوری هستند. این سازمان هشدار داده که کودکان محاصره‌شده غزه هر روز با خطر مرگ ناشی از گرسنگی روبه‌رو هستند.

هزاران فلسطینی در اردوگاه‌های آوارگی و چادرهای موقت در غزه زندگی می‌کنند؛ پس از آنکه خانه‌هایشان در بمباران اسرائیل نابود شد. این وضعیت در حالی ادامه دارد که با وجود توافق آتش‌بس که از اکتبر گذشته اجرایی شده، کمبود شدید سرپناه و نبود جایگزین‌های امن مسکونی، زندگی را دشوار کرده است.