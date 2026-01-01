صفحه خبر لوگوبالا تابناک
زمان ورود سامانه بارشی جدید به کشور

پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران نشان می‌دهد پیرو هشدار سطح زرد، آلودگی هوا تا روز جمعه به دلیل عدم وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری، افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
زمان ورود سامانه بارشی جدید به کشور

به گزارش تابناک، براساس این پیش‌بینی‌ها و پیرو هشدار سطح زرد از بعدازظهر جمعه تا روز شنبه با فعالیت سامانه بارشی، در سطح استان افزایش ابر و در برخی مناطق به ویزه نیمه شمالی در برخی ساعات بارش باران و برف، گاهی رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف، کولاک و مه و گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش‌بینی شده است.

برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، در پنج روز آینده آسمان تهران کمی ابری تا ابری، گاهی همراه با وزش باد و یخبندان و مه به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی شده است. از امروز پنجشنبه و فردا جمعه افزایش دما و روز شنبه کاهش دور از انتظار نیست.

طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت از بازه زمانی پنجشنبه یازدهم تا دوشنبه پانزدهم دی ماه، صاف تا کمی ابرای، همراه با وزش باد ملایم و گاهی افزایش باد، غبار محلی، آلودگی هوا و بارش باران پیش‌بینی شده است که البته بارش باران با احتمال رگبار برف و وزش باد شدید از روز جمعه تا شنبه به این وضعیت افزوده می‌شود.

همچنین بیشینه دمای پایتخت از روز پنجشنبه هفته جاری تا دوشنبه هفته آینده به طور میانگین بین هشت تا پنج درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند، در این بازه زمانی هوا سه درجه سانتی‌گراد سرد می‌شود. کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی به طور میانگین از یک به منفی یک درجه سانتی‌گراد متغیر است که در این موضوع نیز کاهش محسوس دما با حدود ۲ درجه احساس می‌شود.

