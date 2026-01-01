در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت قصد دارد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را به صورت پلکانی معکوس اعمال کند

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت قصد دارد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را به صورت پلکانی معکوس اعمال کند؛ یعنی حقوق‌های پایین‌تر درصد افزایش بیشتری و حقوق‌های بالاتر درصد کمتری دریافت می‌کنند.

حقوق ۱۰۰ میلیونی یک کارمند، ۲۳ میلیون بیشتر می‌شود؛ درحالیکه حقوق حداقل بگیر با حداکثر افزایش به ۱۹ میلیون تومان نمی‌رسد!