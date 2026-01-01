صفحه خبر لوگوبالا تابناک
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت قصد دارد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را به صورت پلکانی معکوس اعمال کند
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت قصد دارد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را به صورت پلکانی معکوس اعمال کند؛ یعنی حقوق‌های پایین‌تر درصد افزایش بیشتری و حقوق‌های بالاتر درصد کمتری دریافت می‌کنند.

حقوق ۱۰۰ میلیونی یک کارمند، ۲۳ میلیون بیشتر می‌شود؛ درحالیکه حقوق حداقل بگیر با حداکثر افزایش به ۱۹ میلیون تومان نمی‌رسد!

لایحه بودجه افزایش حقوق حقوق کارکنان پلکانی بازنشستگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
4
پاسخ
واقعا چرا باید تفاوت ۱۲۳ با ۱۸ تومن اینقدر آخه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
2
پاسخ
در افزایش حقوقها، آیا به مهارت و موثر بودن فرد هم توجه میشود؟ معمولا حقوقهای بالاتر به افراد موثرتر داده میشود. وقتی افزایش حقوق فرد با تاثیر کمتر، از فرد موثرتر بیشتر باشد، و نتیجه نهایی اختلاف حقوق ناچیز باشد، آیا انگیزه ای برای فرد موثر باقی می ماند؟ شیوه تخصیص شغل و ارتقا و حقوق باید از پایه اصلاح شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
2
پاسخ
کارآمدی و مفید بودن کسی که 18 میلیون حقوق می گیرد چند برابر کسی است که از دولت 123 میلیون حقوق می گیرد البته با 123 میلیون حقوق فقط ضرر و زیان برای کشور دارند وضعیت کشور نشان دهنده این واقعیت تلخ است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
0
پاسخ
هر سال مردم این آمار را می بینند و بر نارضایتی آنها افزوده می شود. ملاک باید خط فقر، متاهل، تعداد فرزند و محل سکونت باشد. باید کسانی که زیر خط فقر هستند ( بیشتر از تورم) و کسانی که بالای خط فقر (به نسبت کمتر از تورم) حقوق آنها افزایش پیداکند بدین ترتیب حقوق حداقل بگیر 70 درصد و حداکثر بگیر بالای 100 میلیون کمتر از 5 درصد باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
0
پاسخ
کوه نمایندگان هم که موش زایید، ۱۸ تومان یعنی کمتر از ۱۰۰ دلار با نرخ دلار سال دیگه که قطعا بالای ۱۸۰ تومان خواهد بود , معادل دستمزد ۴ ساعت یک کارگر ساده در اروپا برای یکماه کارمند ایرانی!
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
