صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درگیری برادرزن‌ها با داماد به قتل انجامید

نزاع خانوادگی فردی با خانواده همسرش به قتل او و فرار دو برادرزنش از ایران انجامید، در حالی که خانواده مقتول از قصاص آنها گذشته‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۴۴
| |
1243 بازدید
|
۲

 

جسد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، اوسط سال ۱۴۰۰ گزارش یک درگیری مرگبار در یکی از محله‌های ورامین به پلیس گزارش شد. پس از حضور مأموران و بررسی‌های اولیه مشخص شد مرد جوانی در یک درگیری مقابل خانه پدرزنش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.

پس از آن مأموران پدرزن و همسر مقتول را بازداشت کردند، اما پدرزن مقتول مدعی شد در زمان درگیری در خانه نبوده و از ماجرا بی‌اطلاع است. بررسی‌ها صحت اظهارات او را تأیید می‌کرد و مرد میانسال آزاد شد.

پس از آن همسر مقتول به مأموران گفت: ۱۱ سال قبل ازدواج کردم و ۲ فرزند داریم. شوهرم از ۲ سال قبل درگیر اعتیاد به ماده مخدر شیشه شد و من و بچه‌های‌مان را اذیت می‌کرد و را کتک می‌زد. پسر ۱۰ ساله‌ام را کتک می‌زد تا کار کند و او را وادار به دستفروشی می‌کرد. من هم کار می‌کردم. اما خودش بیکار می‌چرخید و با درآمد من و بچه‌هایم مواد می‌کشید.

 
 

 

 

وی ادامه داد: تا اینکه چند هفته قبل از ماجرا به خانه پدرم پناه آوردم اما او هر روز به بهانه دیدن بچه‌ها برای خانواده‌ام مزاحمت ایجاد می‌کرد. البته قصدش دیدن بچه‌ها نبود و می‌خواست دختر کوچکم را گروگان بگیرد تا از این طریق از من اخاذی کند. به همین خاطر ما در خانه مخفی شده بودیم. روز حادثه وقتی به درِ خانه پدرم آمد با دو برادرم درگیر شد. بعد از حادثه هم برادرانم فرار کردند و از آنها خبری ندارم.

در ادامه مشخص شد که دو متهم پس از جنایت به افغانستان گریخته‌اند. با تکمیل تحقیقات، برای دو برادر به اتهام مشارکت در قتل کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

اما پیش از جلسه، خانواده متهمان توانستند رضایت اولیای دم را جلب کنند و به این ترتیب رسیدگی به پرونده دو متهم از جنبه عمومی جرم به شکل غیابی برگزار شد و به‌زودی رأی صادر خواهد شد. این در حالی است که تلاش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
درگیری قتل برادرزن معتاد داماد مواد مخدر گروگان افغانستان
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
 تکذیب شایعات درگیری در مرزهای غربی کشور
شهادت یکی از بسیجیان در لرستان به دست اغتشاشگران
شلیک به مرد جوان به خاطر چند عدد هلو
پایان جولان اراذل و اوباش در باقرشهر
قتل یک جوان پس از ایجاد مزاحمت برای یک بانو
پزشکی که گروگان سال ۲۰۲۵ شناخته شد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
2
7
پاسخ
باز هم افغانها!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
3
پاسخ
اومدند آدم کشتند بعد فرار کردند افغانستان، به به...مرزهای شرقی چه خبر است؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۲ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۶ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f00
tabnak.ir/005f00