به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، اوسط سال ۱۴۰۰ گزارش یک درگیری مرگبار در یکی از محله‌های ورامین به پلیس گزارش شد. پس از حضور مأموران و بررسی‌های اولیه مشخص شد مرد جوانی در یک درگیری مقابل خانه پدرزنش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.

پس از آن مأموران پدرزن و همسر مقتول را بازداشت کردند، اما پدرزن مقتول مدعی شد در زمان درگیری در خانه نبوده و از ماجرا بی‌اطلاع است. بررسی‌ها صحت اظهارات او را تأیید می‌کرد و مرد میانسال آزاد شد.

پس از آن همسر مقتول به مأموران گفت: ۱۱ سال قبل ازدواج کردم و ۲ فرزند داریم. شوهرم از ۲ سال قبل درگیر اعتیاد به ماده مخدر شیشه شد و من و بچه‌های‌مان را اذیت می‌کرد و را کتک می‌زد. پسر ۱۰ ساله‌ام را کتک می‌زد تا کار کند و او را وادار به دستفروشی می‌کرد. من هم کار می‌کردم. اما خودش بیکار می‌چرخید و با درآمد من و بچه‌هایم مواد می‌کشید.