درگیری برادرزنها با داماد به قتل انجامید
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، اوسط سال ۱۴۰۰ گزارش یک درگیری مرگبار در یکی از محلههای ورامین به پلیس گزارش شد. پس از حضور مأموران و بررسیهای اولیه مشخص شد مرد جوانی در یک درگیری مقابل خانه پدرزنش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.
پس از آن مأموران پدرزن و همسر مقتول را بازداشت کردند، اما پدرزن مقتول مدعی شد در زمان درگیری در خانه نبوده و از ماجرا بیاطلاع است. بررسیها صحت اظهارات او را تأیید میکرد و مرد میانسال آزاد شد.
پس از آن همسر مقتول به مأموران گفت: ۱۱ سال قبل ازدواج کردم و ۲ فرزند داریم. شوهرم از ۲ سال قبل درگیر اعتیاد به ماده مخدر شیشه شد و من و بچههایمان را اذیت میکرد و را کتک میزد. پسر ۱۰ سالهام را کتک میزد تا کار کند و او را وادار به دستفروشی میکرد. من هم کار میکردم. اما خودش بیکار میچرخید و با درآمد من و بچههایم مواد میکشید.
وی ادامه داد: تا اینکه چند هفته قبل از ماجرا به خانه پدرم پناه آوردم اما او هر روز به بهانه دیدن بچهها برای خانوادهام مزاحمت ایجاد میکرد. البته قصدش دیدن بچهها نبود و میخواست دختر کوچکم را گروگان بگیرد تا از این طریق از من اخاذی کند. به همین خاطر ما در خانه مخفی شده بودیم. روز حادثه وقتی به درِ خانه پدرم آمد با دو برادرم درگیر شد. بعد از حادثه هم برادرانم فرار کردند و از آنها خبری ندارم.
در ادامه مشخص شد که دو متهم پس از جنایت به افغانستان گریختهاند. با تکمیل تحقیقات، برای دو برادر به اتهام مشارکت در قتل کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
اما پیش از جلسه، خانواده متهمان توانستند رضایت اولیای دم را جلب کنند و به این ترتیب رسیدگی به پرونده دو متهم از جنبه عمومی جرم به شکل غیابی برگزار شد و بهزودی رأی صادر خواهد شد. این در حالی است که تلاش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.