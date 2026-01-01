به گزارش تابناک؛ روزنامه شرق نوشت: امروز واردات قاچاق بسیار ساده‌تر از واردات رسمی است و به قول دانایان سالانه ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاق داریم. آن وقت می‌خواهیم بازار ارز درست شود؟

دولت از بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی این اقلام قاچاق رقمی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از حقوق گمرکی محروم می‌شود، ولی جلوی قاچاق کالا را نمی‌گیرد یا نمی‌تواند.

همین‌طور روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین از کشور به خارج قاچاق می‌شود و دولت با ارز دولتی همین مقدار بنزین را وارد می‌کند! همین چند قلم نابسامانی منهای تحریم‌ها می‌تواند کمر دولتی را بشکند. البته دولت و ملت دست به کمر، مجبور شده‌اند راه بروند ولی کشور به زانو درآمده است و هیچ‌کس به فکر احیای سرزمین ایران و حفظ آن نیست و نه دولت و نه مجلس و نه اقتصاددانان و نه روزنامه‌ها و رسانه‌ها نمی‌گویند این بودجه چقدر به حفظ ایران و توقف تخریب آن کمک می‌کند، زیرا مام میهن زبان ندارد و دولت و مجلس فقط از زبان‌ها می‌ترسند و درعین‌حال که می‌دانند با وضع فعلی نه این دولت و نه این مجلس نمی‌توانند معیشت مردم را بهبود بخشند برای خالی‌نبودن عریضه و چندصباحی بستن زبان‌ها، تظاهر به بهبود معیشت مردم می‌کنند.

به ۲۰ سال گذشته نگاه کنیم، همیشه این حرف‌ها مطرح بوده ولی معیشت مردم بهبود نیافته و بدتر شده است.

آقای رئیس‌جمهور هم بداند که نمی‌تواند معیشت مردم را درست کند ولی باید بماند و البته تلاش کند که اصلاحات را انجام دهد، زیرا بدون اصلاحات اقتصادی، جلوگیری از اسراف هم در حکومت و هم توسط مردم پرهیز از شلخته‌کاری، کم‌کردن هزینه‌های مندرج در بودجه، برطرف‌کردن رانت‌ها، قائل‌شدن به اولویت در کشور، جلوگیری از قاچاق از برون و به بیرون کشور و تلاش برای حفظ ایران کارشان کوبیدن آب در هاون است و از جمله به قول ایشان از خود و نهاد‌های کشوری شروع کنند و دولت را کوچک کند و در قدم نخست از ریاست‌جمهوری شروع کند و به‌ویژه عینک‌های تیره‌ای که به دور او گرد آمده‌اند را بزداید و همان‌طور که در مجلس خواست، عینک جدید بخواهد و البته می‌تواند از شر عینک‌داشتن هم رها شود و بهتر ببیند مشروط بر آنکه با صداقتی که دارد حرف ادیبانه خود را پس بگیرد و به همکار جراح خود دکتر حسن هاشمی مراجعه کند و لنز داخل چشمی بگذارد.

حتما دکتر هاشمی آن‌قدر سعه صدر دارد که آن حرف را ندیده بگیرد و ایشان را از شر عینک خلاص کند و تازه آن وقت است که می‌تواند عینک‌های تیره دور و بر خود را از خود بزداید. شاید این کار مقدمه‌ای شود برای ورود به کار اصلاحات، زیرا بدون اصلاحات حداقلی گره کار باز نمی‌شود.