تصویری از بسیجی به شهادت رسیده در کوهدشت لرستان

«امیرحسام خدایاری‌فرد»، نیروی بسیجی کوهدشتی توسط اغتشاشگران به شهادت رسید.
تصویری از بسیجی به شهادت رسیده در کوهدشت لرستان

به گزارش تابناک به نقل از مهر، «امیرحسام خدایاری‌فرد»، نیروی بسیجی متولد ۱۳۸۲، شامگاه چهارشنبه توسط اغتشاشگران در کوهدشت به شهادت رسید.

سعیدپور علی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان دراین‌رابطه، گفت: شامگاه چهارشنبه در کوهدشت اعتراضاتی شکل گرفت، متأسفانه بستر اعتراضات با تلاش برخی از اغتشاشگران به سمت دیگری هدایت شد و در مقابله با اغتشاشگران ۱۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت از جمله نیروهای انتظامی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند و یکی از جوانان بسیجی هم به فیض شهادت نائل شد.

لرستان کوهدشت بسیجی شهادت تجمع اعتراضات
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
12
23
پاسخ
عزیزم خیلی جوان بوده خدا به خانواده اش صبر بده خدا از باعث ویانیش نگذره
ناشناس
|
Austria
|
۰۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
22
20
پاسخ
تف براین اسرائیل پرستان بی ریشه که با ساز نتانیاهو می رقصند و جوانان پاک وطن را به شهادت می‌رسانند و خانواده ها را داغدار می کنند...تف براین وطن فروشان...

روحت شاد ای جوان بسیجی دلاور مظلوم...بهشت جایگاهی ای شهید عزیز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
18
17
پاسخ
اگر مسببان شهادت شهید سرافراز روح الله عجمیان به سزای عملشان می رسیدند، امیر حسام عزیز زنده می ماند.
رض
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
5
3
پاسخ
چرا
سجاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
20
10
پاسخ
خون این جوان گردن پزشکیان اصلاحات و وفاقیونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
7
35
پاسخ
مگر مملکت نیروی انتظامی ندارد که یک بچه را برای امنیت می‌فرستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
20
18
پاسخ
قاتلین آرمان رو اگه قصاص کرده بودید اون زامبی هارو کسی جرات نمیکرد این بچه رو شهید کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
6
17
پاسخ
باز شروع کردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
27
10
پاسخ
خوش به سعادتش دیشب شام با علی اصغر علیه السلام در یک سفره نشسته
