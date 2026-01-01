تصویری از بسیجی به شهادت رسیده در کوهدشت لرستان

به گزارش تابناک به نقل از مهر، «امیرحسام خدایاری‌فرد»، نیروی بسیجی متولد ۱۳۸۲، شامگاه چهارشنبه توسط اغتشاشگران در کوهدشت به شهادت رسید.

سعیدپور علی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان دراین‌رابطه، گفت: شامگاه چهارشنبه در کوهدشت اعتراضاتی شکل گرفت، متأسفانه بستر اعتراضات با تلاش برخی از اغتشاشگران به سمت دیگری هدایت شد و در مقابله با اغتشاشگران ۱۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت از جمله نیروهای انتظامی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند و یکی از جوانان بسیجی هم به فیض شهادت نائل شد.