تصویری از بسیجی به شهادت رسیده در کوهدشت لرستان
«امیرحسام خدایاریفرد»، نیروی بسیجی کوهدشتی توسط اغتشاشگران به شهادت رسید.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، «امیرحسام خدایاریفرد»، نیروی بسیجی متولد ۱۳۸۲، شامگاه چهارشنبه توسط اغتشاشگران در کوهدشت به شهادت رسید.
سعیدپور علی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان دراینرابطه، گفت: شامگاه چهارشنبه در کوهدشت اعتراضاتی شکل گرفت، متأسفانه بستر اعتراضات با تلاش برخی از اغتشاشگران به سمت دیگری هدایت شد و در مقابله با اغتشاشگران ۱۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت از جمله نیروهای انتظامی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند و یکی از جوانان بسیجی هم به فیض شهادت نائل شد.
عزیزم خیلی جوان بوده خدا به خانواده اش صبر بده خدا از باعث ویانیش نگذره
تف براین اسرائیل پرستان بی ریشه که با ساز نتانیاهو می رقصند و جوانان پاک وطن را به شهادت میرسانند و خانواده ها را داغدار می کنند...تف براین وطن فروشان...
روحت شاد ای جوان بسیجی دلاور مظلوم...بهشت جایگاهی ای شهید عزیز
اگر مسببان شهادت شهید سرافراز روح الله عجمیان به سزای عملشان می رسیدند، امیر حسام عزیز زنده می ماند.
قاتلین آرمان رو اگه قصاص کرده بودید اون زامبی هارو کسی جرات نمیکرد این بچه رو شهید کنه
