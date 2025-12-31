صفحه خبر لوگوبالا تابناک
نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی از عین الاسد خارج می‌شوند

معاون فرمانده عملیات مشترک عراق از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از پایگاه عین الاسد طی هفته آینده خبر داد.
نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی از عین الاسد خارج می‌شوند

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از بغداد الیوم، قیس المحمداوی معاون فرمانده عملیات مشترک عراق امروز در یک نشست خبری گفت: در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ خورشیدی) موفقیت های امنیتی بالایی داشتیم و عملیات تروریستی بسیار کم رخ داد.

وی تاکید کرد که نیروهای ائتلاف بین المللی طی یک هفته از پایگاه عین الاسد خارج خواهند شد.

المحمداوی افزود: در سال جاری ۳۹ تروریست در حملات پهپادی کشته شدند و نفوذ به مرزهای عراق به صفر درصد رسید.

معاون فرمانده عملیات مشترک خاطرنشان کرد: ابوخدیجه تروریست ملقب به والی داعش به همراه یک مجموعه تروریستی دیگر در یک عملیات منحصر به فرد کشته شدند. فعالیت اطلاعاتی و میدانی گسترده منجر به هلاکت عناصر برجسته داعش شد.

وی در ادامه گفت: در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵ خورشیدی) پرونده امنیتی دیگر استان ها به وزارت کشور سپرده خواهد شد و برای کنترل امنیتی مناطق مشترک با پیشمرگه همکاری می کنیم.

در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ نیروی نظامی آمریکا در چارچوب ائتلاف بین‌المللی مبارزه با تروریسم که از سپتامبر ۲۰۱۴ (شهریور ۱۳۹۳) توسط واشنگتن آغاز شده، در عراق حضور دارند. این نیروها در سه پایگاه اصلی مستقر هستند: پایگاه عین‌الاسد در استان الانبار، پایگاه حریر در اربیل و اردوگاه ویکتوریا که در مجاورت فرودگاه بین‌المللی بغداد قرار دارد.

علاوه بر نیروهای نظامی آمریکا، نیروهایی از فرانسه، استرالیا و بریتانیا نیز در قالب نیروهای ائتلاف فعالیت می‌کنند و گروهی دیگر نیز در چارچوب مأموریت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در عراق حضور دارند.

عراق عین الاسد پایگاه نظامی پایگاه آمریکایی نیروهای ائتلاف ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم داعش
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
