مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش پلکانی حقوق کارمندان

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده از تصویب افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، حقوق‌بگیران با دریافتی کمتر، به‌ویژه زیر ۲۰ میلیون تومان، از افزایش بیشتری برخوردار می‌شوند و در مقابل، میزان افزایش حقوق برای دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود؛ تصمیمی که با هدف حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و در نظر گرفتن شرایط تورمی اتخاذ شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم برای نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، بحث افزایش حقوق بود؛ به‌ویژه با توجه به شرایط تورمی موجود. پیشنهاد کمیسیون تلفیق که به تصویب رسیده و اکنون در مسیر طرح در صحن علنی و طی فرایند قانونی قرار دارد، بر پایه افزایش حقوق به‌صورت پلکانیِ معکوس تنظیم شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تصریح کرد: بر اساس این پیشنهاد، افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، به‌ویژه کسانی که حقوق آن‌ها زیر ۲۰ میلیون تومان است، از درصد افزایش بیشتری برخوردار می‌شوند و در مقابل، برای افرادی با حقوق‌های بالاتر، درصد افزایش کمتر در نظر گرفته شده است. هدف از این رویکرد، حمایت بیشتر از دهک‌های پایین درآمدی و در عین حال اعمال افزایش حقوق برای همه حقوق‌بگیران است.

وی با بیان اینکه دامنه این افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس، از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد تعیین شده است؛ افزود: به‌گونه‌ای که بالاترین درصد افزایش مربوط به حقوق‌های پایین‌تر و کمترین درصد افزایش مربوط به حقوق‌های بالاتر است.

یوسفی بیان کرد: در کنار این موضوع، معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز پیش‌بینی شده است. بر این اساس، حقوق تا ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بوده و مبالغ مازاد بر آن به‌صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر فردی ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، تنها ۵ میلیون تومان از حقوق او مشمول مالیات و آن هم با نرخ‌های پلکانی خواهد بود.

نماینده اهواز در مجلس اظهار داشت: این تصمیم کمیسیون تلفیق با هدف حمایت از حقوق و دستمزد، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و با توجه به معیشت کارگران، کارمندان، بازنشستگان و معلمان اتخاذ شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق هنوز باید مراحل قانونی خود را طی کند، اما بر اساس آن، افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد برای همه حقوق‌بگیران اعمال خواهد شد.