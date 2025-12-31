صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش پلکانی حقوق کارمندان

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده از تصویب افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، حقوق‌بگیران با دریافتی کمتر، به‌ویژه زیر ۲۰ میلیون تومان، از افزایش بیشتری برخوردار می‌شوند و در مقابل، میزان افزایش حقوق برای دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود؛ تصمیمی که با هدف حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و در نظر گرفتن شرایط تورمی اتخاذ شده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۶۴
| |
3898 بازدید
مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش پلکانی حقوق کارمندان

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم برای نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، بحث افزایش حقوق بود؛ به‌ویژه با توجه به شرایط تورمی موجود. پیشنهاد کمیسیون تلفیق که به تصویب رسیده و اکنون در مسیر طرح در صحن علنی و طی فرایند قانونی قرار دارد، بر پایه افزایش حقوق به‌صورت پلکانیِ معکوس تنظیم شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تصریح کرد: بر اساس این پیشنهاد، افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، به‌ویژه کسانی که حقوق آن‌ها زیر ۲۰ میلیون تومان است، از درصد افزایش بیشتری برخوردار می‌شوند و در مقابل، برای افرادی با حقوق‌های بالاتر، درصد افزایش کمتر در نظر گرفته شده است. هدف از این رویکرد، حمایت بیشتر از دهک‌های پایین درآمدی و در عین حال اعمال افزایش حقوق برای همه حقوق‌بگیران است.

وی با بیان اینکه دامنه این افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس، از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد تعیین شده است؛ افزود: به‌گونه‌ای که بالاترین درصد افزایش مربوط به حقوق‌های پایین‌تر و کمترین درصد افزایش مربوط به حقوق‌های بالاتر است.
یوسفی بیان کرد: در کنار این موضوع، معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز پیش‌بینی شده است. بر این اساس، حقوق تا ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بوده و مبالغ مازاد بر آن به‌صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر فردی ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، تنها ۵ میلیون تومان از حقوق او مشمول مالیات و آن هم با نرخ‌های پلکانی خواهد بود.

نماینده اهواز در مجلس اظهار داشت: این تصمیم کمیسیون تلفیق با هدف حمایت از حقوق و دستمزد، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و با توجه به معیشت کارگران، کارمندان، بازنشستگان و معلمان اتخاذ شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق هنوز باید مراحل قانونی خود را طی کند، اما بر اساس آن، افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد برای همه حقوق‌بگیران اعمال خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس کمیسیون تلفیق حقوق کارمندان افرایش حقوق افزایش پلکانی بودجه لایحه بودجه بودجه 1405
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات قالیباف درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق
توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره رد بودجه ۱۴۰۵
بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید رونمایی شد/ از سقف ۴۰ هزار ریالی معافیت مالیاتی تا یورو ۱۰۳ ریالی/ افزایش حقوق کارکنان چند درصد؟
سقف بودجه ۱۴۰۵ به ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد ریال رسید
تصویب کلیات لایحه بودجه 1404 در کمیسیون برنامه مجلس
عوارض خروج از کشور سال آینده چقدر است؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005eyi
tabnak.ir/005eyi