ضربه تازه امنیتی ترکیه به داعش
در ادامه عملیات نیروهای امنیتی ترکیه علیه فعالیت گروه تروریستی داعش در این کشور، وزیر کشور ترکیه از بازداشت ۱۲۵ نفر دیگر از افراد به ظن ارتباط با این گروه خبر داد.
به گزارش ایسنا، «علی یرلیکایا» وزیر کشور ترکیه امروز در پیامی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس از بازداشت دهها نفر به ظن وابستگی به داعش در یورشهای گسترده خبر داد.
یرلیکایا گفت: «ما امروز صبح در عملیات همزمان در ۲۵ استان، ۱۲۵ مظنون (داعش) را دستگیر کردیم.»
مقامات ترکیه همچنین هفته گذشته با اعلام خنثی کردن توطئه تروریستی داعش برای خرابکاری در جشن کریسمس، از بازداشت ۱۱۵ مظنون به اتهام برنامهریزی برای حمله به شهروندان غیرمسلمان در این کشور در طی جشن کریسمس و سال نوی میلادی خبر دادند.
