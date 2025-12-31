تبادل پیام محرمانه میان ایران و اسرائیل!/ تلاش پوتین برای جلوگیری از جنگ جدید

امواج میدیا در ادامه این گزارش مدعی است: «بنا بر گزارش‌ها (علی لاریجانی) حامل پیامی محرمانه از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای ولادیمیر پوتین بوده است، گفته می‌شود لاریجانی "اعلام" مربوط به نیت ایران برای آغاز نکردن حمله را در تماس تلفنی با طرف روسی انجام داده است.»

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در میانه‌ی نگرانی‌ها درباره ازسرگیری یک رویارویی نظامی، به اطلاع امواج میدیا رسیده است که ایران و اسرائیل اخیراً از طریق یک "دوست مشترک" پیام‌های محرمانه‌ای را با یکدیگر ردوبدل کرده‌اند. به گفته یک منبع آگاه در منطقه که با این ارتباطات خصوصی آشنایی دارد، این تبادلات غیرمستقیم با هدف جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها انجام می‌شود، نه دستیابی به یک توافق.

این منبع آگاه منطقه که خواست نامش فاش نشود، به امواج میدیا گفت که تبادلات غیرمستقیم بین ایران و اسرائیل در پی درخواست ادعایی بنیامین نتانیاهو از یک میانجی برای انتقال پیامی انجام شد که نشان می‌داد تل‌آویو به دنبال تشدید تنش‌های نظامی نیست. ایران نیز، در حالی که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ اعتمادی به این پیام ابراز نکرده است، از طریق همان کانال موضعی مشروط و غیرالزام‌آور را منتقل کرد، بی‌آنکه هیچ چارچوبی را بپذیرد که دلالت بر هماهنگی یا تعهد داشته باشد.

این منبع تأکید کرد که این پیام‌ها به معنای یک آتش‌بس رسمی، چه رسد به یک توافق گسترده‌تر، نبوده است. در این چارچوب هیچ‌گونه تضمین، جدول زمانی یا سازوکار اجرایی وجود ندارد. در عوض، این تبادلات صرفاً به مدیریت تنش‌ها در مقطع زمانی مورد نظر محدود بوده است.

به ادعای این رسانه، یک منبع ارشد سیاسی در تهران که تأکید داشت نامش فاش نشود، تأیید کرد که اخیراً ارتباطات غیرمستقیمی با اسرائیل انجام شده است. او در توضیح ماهیت این تعامل تأکید کرد که "هیچ توافق آتش‌بسی وجود ندارد" و در عوض از "اعلام متقابل به یک دوست مشترک درباره انجام نشدن حملات جدید" سخن گفت. گفته می‌شود این "دوست مشترک" روسیه و به‌طور مشخص ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور، است. به گفته این منبع ایرانی، "اعلام متقابل" شامل آن بوده است که ایران و اسرائیل به‌صورت جداگانه، قصد خود را برای ازسرنگرفتن درگیری‌ها به میانجی اطلاع داده‌اند.

به ادعای این رسانه، نکته قابل توجه آن‌که این منبع ارشد سیاسی فاش کرد طرف ایرانی در این تعاملات محرمانه علی لاریجانی بوده است، نه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، که اوایل امسال هدایت پنج دور مذاکره با دولت ترامپ را بر عهده داشت.

امواج میدیا در ادامه این گزارش مدعی است: «بنا بر گزارش‌ها (علی لاریجانی) حامل پیامی محرمانه از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای ولادیمیر پوتین بوده است، گفته می‌شود لاریجانی "اعلام" مربوط به نیت ایران برای آغاز نکردن حمله را در تماس تلفنی با طرف روسی انجام داده است. یک منبع سوم که با این ارتباطات آشنایی دارد و او نیز خواست نامش فاش نشود، تأکید کرد که"اسرائیلی‌ها، چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم، در این تماس حضور نداشتند" و بدین‌ترتیب تصریح کرد که ایران هیچ قصدی برای تعامل مستقیم با نتانیاهو ندارد.

به نوشته این رسانه، نه مقام‌های ایرانی و نه مقام‌های اسرائیلی به‌طور علنی درباره تبادلات گزارش‌شده خود از طریق روسیه اظهارنظر نکرده‌اند. با این حال، درز چنین تعاملی در بستر مجموعه‌ای از تحولات کلیدی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی رخ داده است.

به گزارش تابناک، این گزارش قبل از سفر نتانیاهو به آمریکا نوشته شده است. در سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا و دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور، ترامپ بار دیگر ادعا‌ها درباره حمله پیشگیرانه به برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد و حتی بر انجام چنین حمله‌ای به برنامه موشکی ایران نیز تاکید کرد.

«دونالد ترامپ» در این راستا گفته بود: «شنیده‌ام که ایران در تلاش است تا (قابلیت‌های هسته‌ای) خود را بازسازی کند و اگر این کار را انجام دهد، ما آن را نابود خواهیم کرد. البته امیدوارم این اتفاق رخ ندهد.»

وی مدعی شد در صورتی که ایران به توسعه برنامه موشکی خود ادامه دهد، فورا به آن حمله خواهد شد.

دونالد ترامپ در پاسخ به اینکه آیا به بنیامین نتانیاهو اجازه می‌دهد دوباره به ایران حمله کند، گفت: «برای موشک‌های بالستیک، بله. برای سلاح هسته‌ای، سریع!»

در واکنش به ادعا‌های ترامپ، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرده است: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان کننده خواهد بود.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) نیز درباره لفاظی‌های جدید رئیس‌جمهوری آمریکا علیه ایران گفته بود: لازم است طرفین از هر اقدامی که به تشدید تنش‌ها در منطقه منجر شود، پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه گفت‌و‌گو با ایران ضروری است، خاطرنشان کرده بود: مسکو به توسعه روابط نزدیک با تهران ادامه می‌دهد.

از طرف دیگر، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: «روسیه از افراد تندرو می‌خواهد از تشدید تنش‌ها در ایران خودداری کنند.»

بنا بر این گزارش، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه تاکید کرد: «ما از افراد بی‌پروا و تندرو می‌خواهیم که به زیان‌بار بودن کامل مسیر مخرب خود پی ببرند و از تشدید تنش‌ها پیرامون ایران و برنامه هسته‌ای آن خودداری کنند.»

زاخارووا افزود: «ما از آنها می‌خواهیم اشتباهات مهلکی را که در ژوئن ۲۰۲۵ مرتکب شدند و منجر به تضعیف جدی فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران شد، تکرار نکنند.»

او تصریح کرد: «تهدیدات اسرائیل برای حمله به ایران تاثیر مخربی بر رژیم جهانی عدم اشاعه هسته‌ای دارد.»