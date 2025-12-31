صفحه خبر لوگوبالا تابناک
استاد دانشگاه دوک آمریکا در گفت‌و‌گو با تابناک:

روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود

«مایکل آلن گیلسپی» می‌گوید روسیه فرو خواهد پاشید و چین دچار رکود تورمی (کاهش قیمت‌ها) و ورشکستگی در بسیاری از بخش‌های اقتصاد خود خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۹۸
| |
84416 بازدید
|
۱۱۹

روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود

استاد دانشگاه دوک آمریکا معتقد است: اروپا همکاری‌پذیرتر می‌شود، آمریکا تحت رهبری ترامپ بی‌حاصل تلاش خواهد کرد قدرت خود را در حوزه‌های مختلف اعمال کند تا این‌که حزب جمهوری‌خواه در پاییز با انتخابات روبه‌رو شود.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در سال ۲۰۲۵ میلادی چند رویداد بین‌المللی مهم رخ داد که تأثیر زیادی بر تحولات جهانی گذاشتند. از بین آنها مهم‌ترین‌ها عبارت‌اند از:

۱-اجلاس گروه ۲۰ (G ۲۰) در ژوهانسبورگ: این اجلاس در ۲۲–۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ در آفریقای جنوبی برگزار شد و اولین بار بود که قاره آفریقا میزبان این نشست مهم بین‌المللی بود. این نشست بر موضوعاتی مثل «همبستگی، برابری و توسعه پایدار» متمرکز بود و تلاش شد صدای کشور‌های جنوب جهانی در مسائل اقتصادی و توسعه‌ای قوت بگیرد، اگرچه غیبت رهبران برخی از قدرت‌های بزرگ مثل چین، روسیه و حتی آمریکا باعث توجه رسانه‌ها شد.

۲-نشست سران ناتو در لاهه: نشست ناتو در ۲۴–۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ در لاهه (هلند) برگزار شد که به خاطر زمینه‌های امنیتی و بحران‌ها – به ویژه جنگ در اوکراین، افزایش هزینه‌های دفاعی و اختلافات بین اعضا – یکی از نقاط حساس در معادلات جهانی بود.

۳-اجلاس اقدام هوش مصنوعی در پاریس: در ۱۰–۱۱ فوریه ۲۰۲۵ در فرانسه اجلاس بین‌المللی اقدامات در حوزه هوش مصنوعی برگزار شد که بیش از ۱۰۰ کشور در آن حضور داشتند و روی چالش‌ها و فرصت‌های جهانی هوش مصنوعی تمرکز کردند — از تنظیم قوانین گرفته تا تبادل فناوری میان کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه.

۴-جنگ و تنش‌های منطقه‌ای: برخی منابع تحلیلی اشاره می‌کنند که در سال ۲۰۲۵ تنش‌های نظامی جدیدی در خاورمیانه و سایر مناطق باعث شد موضوعات امنیتی و صلح جهانی در دستورکار قدرت‌های بزرگ قرار بگیرد، به‌ویژه اگر گزارشی از جنگ یا درگیری‌های نظامی را در نظر بگیریم.

در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک مصاحبه‌ای با پروفسور «مایکل آلن گیلسپی» استاد دانشگاه دوک آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.

«مایکل آلن گیلسپی» فیلسوف آمریکایی و استاد علوم سیاسی و فلسفه دانشگاه دوک آمریکا است. زمینه‌های مورد علاقه او فلسفه سیاسی، فلسفه قاره‌ای، تاریخ فلسفه و ریشه‌های مدرنیته است. مهمترین کتاب وی «ریشه‌های الهیاتی مدرنیته» است که کتابی مهم و تاثیرگذار در سطح بین المللی به شمار می‌رود.

*به طور کلی، اگر قرار باشد یک رویداد یا مسئله را به‌عنوان مهم‌ترین اتفاق جهانی در سال ۲۰۲۵ نام ببریم، آن چه خواهد بود؟

اتفاقات مهمی در سال ۲۰۲۵ رخ داد که لیست بندمدتی دارد. اما اگر بخواهم یکی از آنها را انتخاب کنم انتخاب «دونالد ترامپ» به ریاست جمهوری آمریکا است.

*در حوزهٔ سیاسی، امنیتی و نظامی، اگر بخواهید مهم‌ترین رویداد سال ۲۰۲۵ را مشخص کنید، کدام را برجسته می‌کنید و چرا؟

در حوزه سیاسی، امنیتی و نظامی تداوم جنگ اوکراین رخداد مهمی است. در این میان استفادهٔ اوکراین از پهپاد‌ها در این جنگ که دستاورد‌های مهمی برای آن در جنگ داشت از مهمترین اتفاقات سال ۲۰۲۵ بوده است.

*با توجه به روند‌های فعلی در نظام بین‌الملل، آیا کشور‌ها بیشتر به سمت همکاری حرکت خواهند کرد یا به سمت رقابت و درگیری؟ به عبارت دیگر، آیا ماهیت نظم بین‌المللی آینده بیشتر همکاری جویانه خواهد بود، یا باید انتظار پتانسیل بزرگ‌تری برای تعارض داشته باشیم؟

روسیه فرو خواهد پاشید، چین دچار رکود تورمی (کاهش قیمت‌ها) و ورشکستگی در بسیاری از بخش‌های اقتصاد خود خواهد شد، اروپا همکاری‌پذیرتر می‌شود، آمریکا تحت رهبری ترامپ بی‌حاصل تلاش خواهد کرد قدرت خود را در حوزه‌های مختلف اعمال کند تا این‌که حزب جمهوری‌خواه در پاییز با انتخابات روبه‌رو شود.

*اگر سال ۲۰۲۵ درسی برای سال ۲۰۲۶ ارائه دهد، آن درس چه خواهد بود؟

گسترش قدرت از طریق نیروی نظامی در برابر شیوه‌های جدید جنگ مؤثر نخواهد بود. تحریم‌های اقتصادی می‌توانند کارآمد باشند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۵
در انتظار بررسی: ۴۰
انتشار یافته: ۱۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
69
162
پاسخ
باشه تو خوبی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
تو بهتری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
دقیقا خخخ از انظر این یانکی ها جز خودشون همه در حال مرگ هستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خخخ.آرزوهای غبگداهای ایرانی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
این تیکه که چین باید به آزادی های مدنی مردمش اهمیت بده و با نزدیک شدن به جامعه جهانی دیگه قیمت و دستمزد پایین و کارگری و کمونیستی جوابگوی خواسته های مردم نخواهد بود غیر قابل انکار هست
غفار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
نه اون خوبه نه توبهتری نه این
خخ
شیوا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
داداش مایکل چی میزنه بهش بگین هر چیزی دم دستش میاد که نباید بزنه
مشکل گشا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
یکی از سه برجسته اقتصاد آمریکا که جایزه نوبل را برده . کتابی نوشته به اسم سقوط آزاد . علم اقتصاد . علم اقتصاد غرب خیلی وقته فروپاشیده فقط با دزدی و چپاول و استعمارگری سرپا مونده .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
154
89
پاسخ
این را که مشخص است روسیه با این کاری که کرد بعد جنگ جهانی دوم اینطوری تجاوز کرد به یک کشور همسایه اروپایی اگر نخواهد با جنگ هم به هم بپاشد حتما اورا از هم می پاشندیش چین همین حالا هم اقتصادش لب مرگ است دیگر کالاهای او رونقی ندارد و هزینه تمام شده زیاد و توقع مردمش برای تقاضای رفاح حتما پاشیده می شود اقتصادش و او نمی تواند مانند اروپا امریکا انرژی ارزان به دست بیاورد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
به نظرم رفاه صحیح هست نه رفاح ...
:-)
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
*آنچه مشخص است
*می پاشانند
*رفاه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
میگم بهتر نیست بجای تحلیل های جهانی یمقداری دیکته کار کنید؟
حامد
| Germany |
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
آشنا نبودن نویسنده کامنت به دستور زبان و ادبیات فارسی به شدت مشخص است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
پوتین اشتباه بزرگی کرد که سالها روسیه گرفتار آن خواهد بود .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خیلی پرتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
اینها از آرزو هایشان صحبت میکنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
توده ای ها منفی دادند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
زیاد فیلم نبین
Roja
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
!!چند کلاس اکابر خواندی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مخالف روسیه ام ولی اوکراین حقش بود زلنسکی اوکراین رو به نابودی کشاند
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
108
156
پاسخ
کاملا صحیح است. کشور جعلی روسیه که درطول قرنها با اشغال سرزمینهای مختلف (ازجمله قسمتهای زیادی ازایران) توسط تزارها بیش ازنصف آسیا واروپا را شامل میشود با ماجراجویی تزار فعلی اش در یورش وحشیانه به کشوراوکراین -پایانش آغازشد وجهان غرب هم به این نتیجه رسیده که این کشورجعلی که درحالت رسمی از 83 واحد فدراسیونی تشکیل شده فرو بپاشد.البته غرب اینکاررا برای امنیت خود خواهدکرد ولی بهرحال دهها ملت تحت اشغال از سلطه روسیه اهریمنی آزادخواهندشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
چند سالی هست دارند می گویند کار روسیه تمام است ولی گویا واقعیت چیز دیگری است. باید ببینیم چقدر از اوکراین جدا خواهد شد تا قدرتهای بزرگ راضی شوند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
کشور جعلی میخوای بیا بهت معرفی کنم
سرزمین سرخپوستها رو گرفتن حدودا 200 300 سالم نیست
سرزمین مردم فلسطین با ادیان مختلف رو گرفتن به 100سال هم نرسیدن
تاریخ استعمار رو بخون...شوروی هم جای خود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
کشور جعلی روسیه !!! این چیزی که تو داری میگی جعلی حد اقل چند هزار سال قدمتش از آمریکا بیشتره
ناشناس
| Canada |
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
الان مثلا اون ملت هایی که بعد شوروی مستقل شدند کجای جدول اند ؟! برو ببین بعد نظر بده . تمام قفقاز از فروپاشی شوروی ناراحت اند و فقط جمهوری باکو با اشغال خاک تالش و لنکران خوشحال به نظر میاد
محمد
| Finland |
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
فرقی نمیکنه نه شرقی نه غربی وقتی روسیه رو میگی باید امریکارم بگی امریکاهم مثل روسیه یک کشور جعلی که با کشتار ۱۰۰ میلیون نفر بومی سرخ پوست ساختار جعلی خودشو بنا کرده از پول کاغذی دلار فیکش گرفته تا هیمنه پوشالی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
حالت خوبه
Roja
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
امان از این کارنشناسان همه کاره و هیچکاره وطنی با دو کلاس سواد اکابر؟!! روسیه کشور جعلیه؟؟!!! قدمت تاریخی روسیه رو با اتازونی مقایسه کن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
الهی روسیه پلیدازهم بپاشه تادنیاازشرش راحت بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
92
112
پاسخ
چین و روسیه فرو بپاشه کل دنیا فرو میپاشه حتی آمریکا ، جهان تک قطبی مگه میشه ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
آی کیو خان، مگه الان تک قطبی نیست؟
نکنه چین و روسیه رو در حد آمریکا حساب کردی؟
کیا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
منم میگم آمریکا میره زیره گل وخاک .... البته این آقا از آرزوهای خود میگه
ناشناس
|
Sweden
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
74
172
پاسخ
توهمات سفید پوست آمریکایی حول محور استثناگرایی آمریکایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
24
39
پاسخ
همه این نظریه ها بستگی به رفتار چین در موضوع تایوان دارد ، چند سال گذشته نیز چین با رکود همراه بوده ، روسیه هم بستگی به رفتار کشورهای اروپایی دارد هرچند در داخل روسیه اکثریت ناراضی از وضعیت موجود هستند و در آمریکا همچنان بحث صلح از طریق قدرت نظامی خود را به پیش می‌برد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
35
136
پاسخ
ایشون رمال هستن؟ بدون هیچ استدلالی پیش بینی به چه درد میخوره؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
،کل داده و اطلاعات اینترنت دست ایناست. اینا دانش دارن برنامه دارن تو هنوز تو رمالی هستی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
8
34
پاسخ
ظاهرا اشتباه تایپی در مت است....
رکود تورمی به معنی (کاهش قیمت‌ها) نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
79
23
پاسخ
روسیه به چهل کشور تجزیه میشه. چین هم به پنج کشور. خود ایالات یانکی هم به پنج تا هفت کشور تجزیه میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
به نظرم دیگه فیلم هندی نگاه نکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خیلی خوب میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ای بگردم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
یک تخفیفی اگه راه داره بدین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
کشورهای اطراف هم به ایران میپیوندن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
صبح بخیر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
این که چیزی نیست خاشقچی هم تجزیه شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
تقسیم بندی تجزیه ها به عهده جنابعالی میباشد که اینگونه بطور دقیق تعداد میدهید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
14
58
پاسخ
اوضاع ما چه خواهد شد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ایران باید 7 میلیون اراضی خودش در آسیای مرکزی قفقاز آناتولی اراضی جنوبی دریای پارس و افغانستان و بلوچستان را پس بگیره.
ناشناس
| Germany |
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
کمافی السابق آویزان بین انتخاب بد یا بدتر!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ما قدرت اول آسیا آز لحاظ اقتصادی و نظامی خواهیم شد انشاالله
ناشناس
| Canada |
۲۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
به خودمون بستگی داره. خدا حال هیچ قومی را تغییر نمیده مگر اینکه خودشون بخواهند. بریم کف خیابون رژیم صهیونی طمع می کنه حمله می کنه بقیه چیزها را هم داغون می کنه با اتحاد مشکلات را حل کنیم اونها هم عقب می نشینند.
فرزاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ایران عزیزتر از جانمان تا ابد به شکل گربه خواهد ماند بدون
از دست رفتن یک وجب از خاک پاکش
