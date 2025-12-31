روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته میشود
استاد دانشگاه دوک آمریکا معتقد است: اروپا همکاریپذیرتر میشود، آمریکا تحت رهبری ترامپ بیحاصل تلاش خواهد کرد قدرت خود را در حوزههای مختلف اعمال کند تا اینکه حزب جمهوریخواه در پاییز با انتخابات روبهرو شود.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در سال ۲۰۲۵ میلادی چند رویداد بینالمللی مهم رخ داد که تأثیر زیادی بر تحولات جهانی گذاشتند. از بین آنها مهمترینها عبارتاند از:
۱-اجلاس گروه ۲۰ (G ۲۰) در ژوهانسبورگ: این اجلاس در ۲۲–۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ در آفریقای جنوبی برگزار شد و اولین بار بود که قاره آفریقا میزبان این نشست مهم بینالمللی بود. این نشست بر موضوعاتی مثل «همبستگی، برابری و توسعه پایدار» متمرکز بود و تلاش شد صدای کشورهای جنوب جهانی در مسائل اقتصادی و توسعهای قوت بگیرد، اگرچه غیبت رهبران برخی از قدرتهای بزرگ مثل چین، روسیه و حتی آمریکا باعث توجه رسانهها شد.
۲-نشست سران ناتو در لاهه: نشست ناتو در ۲۴–۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ در لاهه (هلند) برگزار شد که به خاطر زمینههای امنیتی و بحرانها – به ویژه جنگ در اوکراین، افزایش هزینههای دفاعی و اختلافات بین اعضا – یکی از نقاط حساس در معادلات جهانی بود.
۳-اجلاس اقدام هوش مصنوعی در پاریس: در ۱۰–۱۱ فوریه ۲۰۲۵ در فرانسه اجلاس بینالمللی اقدامات در حوزه هوش مصنوعی برگزار شد که بیش از ۱۰۰ کشور در آن حضور داشتند و روی چالشها و فرصتهای جهانی هوش مصنوعی تمرکز کردند — از تنظیم قوانین گرفته تا تبادل فناوری میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه.
۴-جنگ و تنشهای منطقهای: برخی منابع تحلیلی اشاره میکنند که در سال ۲۰۲۵ تنشهای نظامی جدیدی در خاورمیانه و سایر مناطق باعث شد موضوعات امنیتی و صلح جهانی در دستورکار قدرتهای بزرگ قرار بگیرد، بهویژه اگر گزارشی از جنگ یا درگیریهای نظامی را در نظر بگیریم.
در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک مصاحبهای با پروفسور «مایکل آلن گیلسپی» استاد دانشگاه دوک آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.
«مایکل آلن گیلسپی» فیلسوف آمریکایی و استاد علوم سیاسی و فلسفه دانشگاه دوک آمریکا است. زمینههای مورد علاقه او فلسفه سیاسی، فلسفه قارهای، تاریخ فلسفه و ریشههای مدرنیته است. مهمترین کتاب وی «ریشههای الهیاتی مدرنیته» است که کتابی مهم و تاثیرگذار در سطح بین المللی به شمار میرود.
*به طور کلی، اگر قرار باشد یک رویداد یا مسئله را بهعنوان مهمترین اتفاق جهانی در سال ۲۰۲۵ نام ببریم، آن چه خواهد بود؟
اتفاقات مهمی در سال ۲۰۲۵ رخ داد که لیست بندمدتی دارد. اما اگر بخواهم یکی از آنها را انتخاب کنم انتخاب «دونالد ترامپ» به ریاست جمهوری آمریکا است.
*در حوزهٔ سیاسی، امنیتی و نظامی، اگر بخواهید مهمترین رویداد سال ۲۰۲۵ را مشخص کنید، کدام را برجسته میکنید و چرا؟
در حوزه سیاسی، امنیتی و نظامی تداوم جنگ اوکراین رخداد مهمی است. در این میان استفادهٔ اوکراین از پهپادها در این جنگ که دستاوردهای مهمی برای آن در جنگ داشت از مهمترین اتفاقات سال ۲۰۲۵ بوده است.
*با توجه به روندهای فعلی در نظام بینالملل، آیا کشورها بیشتر به سمت همکاری حرکت خواهند کرد یا به سمت رقابت و درگیری؟ به عبارت دیگر، آیا ماهیت نظم بینالمللی آینده بیشتر همکاری جویانه خواهد بود، یا باید انتظار پتانسیل بزرگتری برای تعارض داشته باشیم؟
روسیه فرو خواهد پاشید، چین دچار رکود تورمی (کاهش قیمتها) و ورشکستگی در بسیاری از بخشهای اقتصاد خود خواهد شد، اروپا همکاریپذیرتر میشود، آمریکا تحت رهبری ترامپ بیحاصل تلاش خواهد کرد قدرت خود را در حوزههای مختلف اعمال کند تا اینکه حزب جمهوریخواه در پاییز با انتخابات روبهرو شود.
*اگر سال ۲۰۲۵ درسی برای سال ۲۰۲۶ ارائه دهد، آن درس چه خواهد بود؟
گسترش قدرت از طریق نیروی نظامی در برابر شیوههای جدید جنگ مؤثر نخواهد بود. تحریمهای اقتصادی میتوانند کارآمد باشند.
