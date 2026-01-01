عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره دیدار و صحبتهای مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، گفت: آنها پس از شکست در جنگ ۱۲روزه، به جنگ روانی و رجزخوانی روی آورده‌اند و توان اثرگذاری بر تصمیمات نظامی، امنیتی و هسته‌ای ایران را ندارند.

سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به فضاسازی‌های اخیر رسانه‌ای درباره دیدار مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: آنچه امروز به‌عنوان خبر و شایعه درباره گفت‌وگوهای پشت‌پرده دشمنان علیه ایران مطرح می‌شود، چیزی جز رجزخوانی و جنگ روانی نیست.

وی با بیان اینکه دشمن اگر توان اقدام مؤثر داشت، تاکنون انجام داده بود، افزود: آن‌ها بیش از ۲۰ سال تمام ظرفیت‌های نظامی، امنیتی و سیاسی خود را تجمیع کردند، همه داده‌ها و دستاوردهای تسلیحاتی‌شان را به میدان آوردند و در قالب یک جنگ تمام‌عیار ۱۲روزه علیه ما اقدام کردند، اما در روز هشتم ناچار به عقب‌نشینی و تسلیم شدند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: قدرت‌هایی که منابع ملت‌های مظلوم جهان را غارت کردند و با آن ثروت‌ها زرادخانه‌هایی ساختند که امروز تهدیدی برای بشریت است، با همه توان خود وارد میدان شدند، در حالی که بودجه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با آن‌ها حداقلی است؛ با این حال، این ما بودیم که پیروز میدان شدیم.

ولایتمدار با رد ادعاها درباره محدودسازی توان موشکی ایران گفت: اگر دشمن قادر بود درباره توان دفاعی ما تصمیم بگیرد، پیش از این چنین کرده بود. این سخنان صرفاً برای جبران شکست و ترمیم روحیه از دست‌رفته آن‌هاست.

وی در ادامه نسبت به تأثیرپذیری از برخی تحلیل‌ها هشدار داد و گفت: نباید به حرف تکنوکرات‌هایی گوش داد که تربیت‌یافته مکتب غرب هستند و ریشه فکری‌شان به همان‌جاست. گوش ملت باید به کسانی باشد که در میدان‌های واقعی مقاومت، از حلبچه و فاو تا شلمچه، تربیت شده‌اند. فرزندان این سرزمین هرگز اجازه نخواهند داد دشمن برای عزت ملی ما تعیین تکلیف کند؛ مگر آنکه همه ما جان داده باشیم، که چنین چیزی هرگز رخ نخواهد داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر تداوم مسیر جمهوری اسلامی اظهار داشت: ما در حوزه‌های نظامی، امنیتی و هسته‌ای با قاطعیت ایستاده‌ایم، مسیر خود را می‌شناسیم و تصمیمات‌مان را بدون توجه به یاوه‌گویی‌ها اجرا می‌کنیم. به فضل الهی، شرایط کشور رو به بهبود، تقویت و پیشرفت است.