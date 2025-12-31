صفحه خبر لوگوبالا تابناک
افزایش عوارض 2آزادراه دیگر

عوارض ۲ آزادراه دیگر افزایش یافت و عوارض ۶ آزادراه دیگر در نوبت افزایش قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۶۴
| |
2311 بازدید
افزایش عوارض 2آزادراه دیگر

اوایل ماه جاری نرخ عوارض در 2 آزادراه کنارگذر ماهشهر و کنارگذر غربی اصفهان افزایش یافت. در ادامه عوارض در 3 آزادراه ساوه-همدان (قطعه 1)، کنارگذر جنوبی تهران و آزادراه کربلا با مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش یافت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اواخر ماه گذشته نیز عوارض 10 آزادراه ساوه-سلفچگان، تهران–شمال، پل زال–اندیمشک، قطعات یک تا 6 اصفهان–شیراز، پردیس، اراک–خرم‌آباد، قزوین–رشت، اهواز–بندر امام (ره)، ارومیه–تبریز و تبریز–سهند افزایش یافته بود.

به این ترتیب تا امروز نرخ عوارض در 15 آزادراه کشور افزایش یافته و عوارض در 6 آزادراه دیگر در نوبت افزایش قرار گرفته است. این آزادراه‌ها شامل آزادراه باغچه-مشهد، کاشان-نظنز-اصفهان، کنارگذر شرقی سپاهان، کنارگذر شمالی مشهد، همت-کرج و قطعه 4 ارومیه-تبریز است.

عوارض آزادراه ماهشهر اصفهان نرخ عوارض
