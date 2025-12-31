صفحه خبر لوگوبالا تابناک
با وجود محاصره آمریکا

نفتکش‌ها همچنان به ونزوئلا می‌رسند

حداقل دو نفتکش در روزهای اخیر به ونزوئلا رسیده‌اند و برخی دیگر به سمت این کشور در حرکت هستند، که نشانه‌ای از تلاش شرکت نفتی دولتی PDVSA برای گسترش ذخیره‌سازی شناور و ادامه فروش نفت خام حتی در شرایطی است که محاصره آمریکا صادرات را به حداقل رسانده است.
نفتکش‌ها همچنان به ونزوئلا می‌رسند

به گزارش گروه انرژی تابناک به نقل از ایسنا،  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دسامبر اعلام کرد که به عنوان بخشی از استراتژی فشار بر نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، تمام کشتی‌های تحریم شده‌ای که به آب‌های ونزوئلا وارد یا از آن خارج می‌شوند را مسدود می‌کند. این اقدام آمریکا، صادرات نفت ونزوئلا را در دسامبر، به حدود نیمی از سطح نوامبر کاهش داده است.

آمریکا دو محموله کاملا بارگیری شده نفت ونزوئلا را توقیف کرده است و کشتی‌های آمریکایی در دریای کارائیب در حال گشت‌زنی هستند. این فشار بسیاری از صاحبان کشتی را ترسانده و باعث تغییر مسیر آنها شده است. تنها بخشی از کشتی‌ها به مسیر خود به سمت این کشور عضو اوپک ادامه داده‌اند.

طبق گزارش سرویس نظارتی تانکرتِرکِر، حداقل دو کشتی تحت تحریم در چند روز گذشته به ونزوئلا رسیده‌اند و دو کشتی دیگر که تحت تحریم نیستند، در حال نزدیک شدن به سواحل این کشور هستند.

دولت مادورو به عنوان بخشی از مبادلات و توافقات انجام شده از زمان اولین تحریم‌های انرژی آمریکا در سال ۲۰۱۹، هزینه خریدها و خدمات زیادی از جمله بدهی به چین را با نفت خام، تهاتر می‌کند.

دو کشتی که به ونزوئلا نزدیک می‌شوند، بخشی از ناوگانی هستند که توسط چین و ونزوئلا برای پرداخت بدهی با نفت خام به مقصد بنادر چین استفاده می‌شوند. مشخص نیست که آیا چین برای تضمین تحویل این محموله‌ها، برای معافیت از آمریکا فشار خواهد آورد یا خیر.

شرکت PDVSA در دسامبر، سرگرم مذاکره برای تخفیف قیمت و تغییر قرارداد با مشتریان بوده است تا از بازگشت محموله‌ها یا کاهش تولید نفت خام جلوگیری کند. منابع آگاه در این شرکت گفتند: بسیاری از خریداران بی‌صبر شده‌اند، زیرا هیچ جایگزین واقعی برای خارج کردن محموله‌های نفتی از کشور، حتی با نفتکش‌های غیرتحریمی، وجود ندارد.

داده‌های حمل و نقل و اسناد PDVSA نشان می‌دهد که تنها کشتی‌های بارگیری شده در حال عزیمت، نفتکش‌های شورون هستند که همچنان تحت مجوز واشنگتن به سمت ایالات متحده حرکت می‌کنند و همچنین کشتی‌های کوچک حامل فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هستند.

وضعیت مشابه در سال ۲۰۲۰ که واشنگتن با اعمال تحریم‌ها علیه شرکای تجاری اصلی PDVSA، فشار بر مادورو را افزایش داد، ونزوئلا را مجبور کرد تا برای ادامه فروش نفت خود به خریداران چینی، به واسطه‌های کمتر شناخته شده روی آورد.

این اقدامات آمریکا باعث کاهش تولید نفت، تعطیلی میادین نفتی و کمبود شدید سوخت موتوری شد. سال‌ها طول کشید تا ونزوئلا دوباره به تولید یک میلیون بشکه در روز برسد و بخشی از ظرفیت پالایش خود را بازیابی کرده و صادرات را تثبیت کند.

بر اساس گزارش رویترز، تا هفته جاری، تعدادی نفتکش از ساحل نزدیک بندر خوزه قابل مشاهده بودند که منتظر بارگیری یا دستورالعمل‌های حرکت بودند. طبق داده‌ها و اسناد، حجم نفت گیر کرده در این نفتکش‌ها، از ۱۱ میلیون بشکه در اواسط دسامبر، به حدود ۱۶ میلیون بشکه افزایش یافته است.

