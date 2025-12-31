محدودیت کارت بازرگانی در واردات حذف شد!
با تصویب پیشنهاد وزارت صمت در هیات وزیران، سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی برداشته شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۳۷| |
685 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با این مصوبه، کارت بازرگانی مشمولانی که از محل ارز خودشان و یا ارز با منشا خارجی اقدام به واردات کنند از محدودیت سقف واردات معاف میشوند.
در مصوبه هیات وزیران و با امضای معاون اول رئیسجمهور، عبارت «حساب ارزی خود و دیگران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به انتهای جزء ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اضافه شد.
گزارش خطا
جزئیات صادرات غیرنفتی ۴۳ میلیارد دلاری/ عمده واردات ایران از امارات/ چین مهمترین مقصد صادراتی ایران است
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟