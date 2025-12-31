قاتل در صف اعدام؛ نجات با یک خواب عجیب

زندانی محکوم به مرگ که به خاطر یک خواب از مرگ نجات یافته بود، بعد از آزادی همراه مادر مقتول به زیارت بارگاه مقدس امام علی (ع) رفت.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، این پرونده از شهریور سال ۱۳۹۴ با قتل پسری جوان در یکی از پارک‌های اطراف تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

عامل جنایت که در همان پارک شناسایی و دستگیر شده بود، در اعترافاتش گفت: «در پارک نشسته بودیم و مقتول و دوستانش هم مشغول توپ بازی بودند، اما مدام توپ آنها به سر و صورت ما می‌خورد. چند باری تذکر دادیم، اما بی فایده بود تا اینکه عصبانی شدم و با چاقویی که به همراه داشتم، توپ آنها را پاره کردم و باهم درگیر شدیم. من با چاقو ضربه‌ای به امیر زدم و او نقش زمین شد. من قصدم کشتن نبود؛ حتی زمانی که مقتول روی زمین افتاد، از دیگران کمک خواستم و با گوشی تلفن همراه خودم به اورژانس زنگ زدم و اگر مردم هم مرا دستگیر نمی‌کردند، من خودم را معرفی می‌کردم.»

به دنبال اعترافات متهم و با تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شد. پسر جوان در دادگاه پای میز محاکمه رفت و از مادر مقتول که تنها ولی دم بود، درخواست بخشش کرد، اما وی خواهان قصاص شد.

خواب نجات‌بخش

با تأیید حکم در دیوان عالی کشور، پرونده برای اجرا به دادسرا ارسال شد و متهم و خانواده‌اش چندین بار برای گرفتن رضایت با مادر مقتول تماس گرفتند. حتی جلسات صلح و سازش بسیاری نیز برگزار شد، اما وی همچنان خواهان قصاص بود.

در این مدت میلاد در زندان با انجام کار‌های خیرخواهانه و کمک به زندانیانی که برای آزادی نیاز به پول داشتند شروع به اقدامات انسان‌دوستانه کرد و با فروش اموالش و ارثیه‌ای که به او رسیده بود، به زندانیان کمک می‌کرد تا آزاد شوند.

در حالی که چند روز به اجرای حکم قصاص مانده بود، اتفاق عجیبی رخ داد و مادر مقتول خواب دید که در حرم حضرت علی (ع) است و پسرش و میلاد هم در حرم حضور دارند و هر سه مشغول زیارت هستند. امیر هنگام زیارت رو به مادرش کرد و گفت «مادر میلاد» را ببخش؛ با قصاص او کمکی به من نمی‌کنی.»

شرطی برای بخشش

وقتی مادر از خواب پرید، هنوز صدای پسرش در گوشش می‌پیچید که می‌گفت مادر، قاتلم را ببخش و همان روز به واحد صلح و سازش دادسرا مراجعه کرد و تنها به یک شرط از قصاص قاتل فرزندش پس از ۱۰ سال گذشت کرد.

زن میانسال گفت: «به خاطر خوابی که دیدم و از آنجایی که تولد حضرت علی (ع) نزدیک است، از قصاص قاتل فرزندم می‌گذرم و می‌خواهم هزینه دیه فرزندم را به چند پدر معلول و نیازمند ببخشم که شرمنده خانواده نباشند.»

با قبول این شرط، میلاد از زندان آزاد شد و همراه مادر مقتول به زیارت بارگاه حضرت علی (ع) رفت تا به نیابت از مقتول نیز زیارت کند و خوابی که زن میانسال دیده بود به حقیقت تبدیل شود.