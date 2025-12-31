میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قاتل در صف اعدام؛ نجات با یک خواب عجیب

زندانی محکوم به مرگ که به خاطر یک خواب از مرگ نجات یافته بود، بعد از آزادی همراه مادر مقتول به زیارت بارگاه مقدس امام علی (ع) رفت.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۳۱
| |
991 بازدید
قاتل در صف اعدام؛ نجات با یک خواب عجیب

 

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، این پرونده از شهریور سال ۱۳۹۴ با قتل پسری جوان در یکی از پارک‌های اطراف تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

عامل جنایت که در همان پارک شناسایی و دستگیر شده بود، در اعترافاتش گفت: «در پارک نشسته بودیم و مقتول و دوستانش هم مشغول توپ بازی بودند، اما مدام توپ آنها به سر و صورت ما می‌خورد. چند باری تذکر دادیم، اما بی فایده بود تا اینکه عصبانی شدم و با چاقویی که به همراه داشتم، توپ آنها را پاره کردم و باهم درگیر شدیم. من با چاقو ضربه‌ای به امیر زدم و او نقش زمین شد. من قصدم کشتن نبود؛ حتی زمانی که مقتول روی زمین افتاد، از دیگران کمک خواستم و با گوشی تلفن همراه خودم به اورژانس زنگ زدم و اگر مردم هم مرا دستگیر نمی‌کردند، من خودم را معرفی می‌کردم.»

به دنبال اعترافات متهم و با تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شد. پسر جوان در دادگاه پای میز محاکمه رفت و از مادر مقتول که تنها ولی دم بود، درخواست بخشش کرد، اما وی خواهان قصاص شد.

خواب نجات‌بخش

با تأیید حکم در دیوان عالی کشور، پرونده برای اجرا به دادسرا ارسال شد و متهم و خانواده‌اش چندین بار برای گرفتن رضایت با مادر مقتول تماس گرفتند. حتی جلسات صلح و سازش بسیاری نیز برگزار شد، اما وی همچنان خواهان قصاص بود.

در این مدت میلاد در زندان با انجام کار‌های خیرخواهانه و کمک به زندانیانی که برای آزادی نیاز به پول داشتند شروع به اقدامات انسان‌دوستانه کرد و با فروش اموالش و ارثیه‌ای که به او رسیده بود، به زندانیان کمک می‌کرد تا آزاد شوند.

در حالی که چند روز به اجرای حکم قصاص مانده بود، اتفاق عجیبی رخ داد و مادر مقتول خواب دید که در حرم حضرت علی (ع) است و پسرش و میلاد هم در حرم حضور دارند و هر سه مشغول زیارت هستند. امیر هنگام زیارت رو به مادرش کرد و گفت «مادر میلاد» را ببخش؛ با قصاص او کمکی به من نمی‌کنی.»

شرطی برای بخشش

وقتی مادر از خواب پرید، هنوز صدای پسرش در گوشش می‌پیچید که می‌گفت مادر، قاتلم را ببخش و همان روز به واحد صلح و سازش دادسرا مراجعه کرد و تنها به یک شرط از قصاص قاتل فرزندش پس از ۱۰ سال گذشت کرد.

زن میانسال گفت: «به خاطر خوابی که دیدم و از آنجایی که تولد حضرت علی (ع) نزدیک است، از قصاص قاتل فرزندم می‌گذرم و می‌خواهم هزینه دیه فرزندم را به چند پدر معلول و نیازمند ببخشم که شرمنده خانواده نباشند.»

با قبول این شرط، میلاد از زندان آزاد شد و همراه مادر مقتول به زیارت بارگاه حضرت علی (ع) رفت تا به نیابت از مقتول نیز زیارت کند و خوابی که زن میانسال دیده بود به حقیقت تبدیل شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مقتول گذشت مادر مقتول خواب قصاص بخشش
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
این ویتامین بی خوابی می‌آورد
قتل پدر و برادر پس از قتل خواهر
ردپای همسر سوم در قتل طلافروش یزدی
از اعتراف به قتل تا ادعای زنده بودن مقتول
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۲ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۲۸ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۷ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۶۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۴۰ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۴ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۴ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۵ نظر)
tabnak.ir/005ewZ
tabnak.ir/005ewZ