تحریم ۱۰ فرد و نهاد مرتبط با ایران و ونزوئلا ازسوی آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ۱۰ فرد و نهاد مستقر در ایران و ونزوئلا را به اتهام نقش‌آفرینی در همکاری‌های تسلیحاتی، از جمله در حوزه پهپادی، هدف تحریم قرار داده است.
تحریم ۱۰ فرد و نهاد مرتبط با ایران و ونزوئلا ازسوی آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (۱۰ فرد و نهاد مستقر در ایران و ونزوئلا را هدف اقدام تحریمی قرار داده است؛ اقدامی که بنا بر ادعای واشنگتن، شامل یک شرکت ونزوئلایی می‌شود که به «تجارت پهپادی ایران با ونزوئلا» کمک کرده است.

در این بیانیه «جان کی. هرلی» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا با متهم کردن ایران و ونزوئلا به «گسترش تهاجمی و بی‌پروای سلاح‌های مرگبار در جهان»، هشدار داده است که «تهران و کاراکاس را پاسخگو می‌کند.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد: این اقدام جدید در تداوم فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران انجام شده و گفته است که برنامه‌های پهپادی و موشکی ایران «نیروهای آمریکا و متحدانش» را در غرب آسیا تهدید می‌کند و به «بی‌ثباتی کشتیرانی تجاری در دریای سرخ» منجر می‌شود.

این وزارتخانه همچنین مدعی شد: «تأمین تسلیحات متعارف برای کاراکاس» تهدیدی علیه منافع آمریکا در نیمکره غربی است و واشنگتن برای جلوگیری از این تجارت از «همه ابزارهای موجود» استفاده خواهد کرد.

آمریکا ایران ونزوئلا تحریم
